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Schwester von Lindsey Graham irritiert: Aussenpolitik «nicht mein Ding»

Darline Grahams Antwort auf eine Debattenfrage lässt an ihren Geopolitik-Kenntnissen zweifeln.Video: watson

Schwester von Lindsey Graham irritiert: Aussenpolitik ist «nicht mein Ding»

Donald Trump hat nach dem unerwarteten Tod von Langzeit-Senator Lindsey Graham dessen Schwester zu seiner Nachfolgerin ernannt. Nun will Darline Graham selbst für die kommende Amtszeit gewählt werden – im Kerngebiet ihres Bruders offenbart sie aber gewaltige Wissenslücken.
19.08.2026, 14:4019.08.2026, 14:47

Der im Juli überraschend verstorbene republikanische US-Senator Lindsey Graham war ein fachkundiger Aussenpolitiker, dessen Expertise auch über die Parteigrenzen hinaus anerkannt war. Von seiner Schwester Darline, die von Donald Trump zu Grahams Nachfolgerin ernannt wurde, kann man das nicht behaupten – das gibt sie selbst offen zu.

U.S. Sen. Darline Graham, R-S.C., speaks with reporters after a debate with U.S. Rep. Ralph Norman, R-S.C., ahead of the special GOP Senate runoff election to replace the late Sen. Lindsey Graham, R-S ...
Wurde nach dem Tod ihres Bruders Senatorin: Darline Graham.Bild: keystone

Darline Graham, die nach ihrer Interimszeit als Senatorin auf Trumps Ernennung hin nun für eine volle Amtszeit als Abgeordnete South Carolinas kandidiert, sorgte bei einer Debatte mit ihrem Gegenkandidaten im Vorfeld der Stichwahl für Irritation. So fragte die Moderatorin Graham bei dem Event, ob Taiwan und das Südchinesische Meer nationale Sicherheitsfragen für die Vereinigten Staaten seien. Und wenn ja, weshalb das so sei.

Als erste Reaktion bat Graham die Moderatorin, die Frage zu wiederholen. Diese tat, wie gebeten. Daraufhin entgegnete Graham, sie wolle nun «einfach ehrlich sein». Und fuhr fort:

«Ich bin nicht so gut über nationale Sicherheitsfragen informiert.»

Sie sei keine «versierte Politikerin» auf diesem Gebiet, so die 62-Jährige weiter.

«Nationale Sicherheit ist nicht mein Ding, nicht mein Fachgebiet, aber ich unterstütze das Militär.»

Graham hatte in ihrer bisherigen kurzen Interims-Amtszeit bereits versucht, sich thematisch von ihrem verstorbenen Bruder abzugrenzen. Sie erklärte unter anderem, dass sie sich als berufstätige Mutter mehr für familiäre Anliegen einsetzen könne. Dass sie aber im Kernfachgebiet ihres Bruders derart gravierende Wissenslücken offenbart, sorgt für erhebliche Kritik.

U.S. Sen. Lindsey Graham, R-S.C. answers a question from a media member near damaged Russian vehicles on display in central Kyiv, Ukraine, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Efrem Lukatsky) Lindsey Grah ...
Lindsey Graham (hier bei einem Besuch in der Ukraine kurz vor seinem Tod) verstarb im Juli unerwartet.Bild: keystone

Nikki Haley, ehemalige republikanische Präsidentschaftskandidatin und zumindest zeitweise Trump-Kritikerin, bemängelte das fehlende Geopolitik-Wissen Grahams, indem sie dieses mit jenem Lindsey Grahams verglich. «Lindsey Graham war in Sachen nationaler Sicherheit der Vereinigten Staaten bestens informiert.»

«Darline Graham gibt zu, dass sie es nicht ist. Das ist keine angeborene Fähigkeit. Und es ist im US-Senat von entscheidender Bedeutung.»

Haley unterstützt ausdrücklich Darline Grahams Gegenkandidaten Ralph Norman. Der wusste, als die Frage bei der Podiumsdiskussion an ihn weitergereicht wurde, ohne zu zögern eine Antwort. Taiwan sei definitiv ein US-Verbündeter, die USA unterhielten wichtige Handelsbeziehungen mit dem Land im Chip-Bereich. Es sei wichtig, dass Donald Trump die Inselrepublik in die Lage versetzt habe, sich gegen China militärisch zu verteidigen.

U.S. Rep. Ralph Norman, R-S.C., speaks with reporters after a debate with U.S. Sen. Darline Graham, R-S.C., ahead of the special GOP Senate runoff election to replace the late Sen. Lindsey Graham, R-S ...
Ralph Norman hatte eine Antwort bereit, als die an Graham gerichtete Frage an ihn weitergereicht wurde.Bild: keystone

Trump selbst hält bisher an seiner Unterstützung für Darline Graham fest. Er will am Freitag eine Wahlkampfveranstaltung für sie abhalten. Die Stichwahl in South Carolina findet bereits kommenden Dienstag statt.

(con)

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Die beliebtesten Kommentare
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Roli_G
19.08.2026 14:55registriert Januar 2021
Keine Ahnung von der Sache zu haben qualifiziert sie bestens als Republikanische Senatorin.
201
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