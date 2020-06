International

Coronavirus: Neu-Infektionen in den USA schiessen in die Höhe



Bild: EPA

Corona-Neuinfektionen in den USA schiessen in die Höhe – jetzt will Trump weniger Tests

Die USA haben einen weiteren Höchststand an Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet. Am Dienstag wurden rund 34'700 neue Infektionen nachgewiesen - der höchste Stand seit Ende April und der dritthöchste Tageswert seit Beginn der Pandemie, wie aus Daten der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore hervorgeht. Im Vergleich: Am 1. Juni lag der Tageswert bei rund 17'400 Neuinfektionen. Die bisher höchste Zahl (36'400) wurde am 24. April verzeichnet.

States reported ~33k new cases today. The 7-day average is now back where it was in late April.



The positive rate is about half what it was back then—but today was the highest that it's been since May 16. pic.twitter.com/QyQPlWUzMM — The COVID Tracking Project (@COVID19Tracking) June 23, 2020

Nach anderen Bundesstaaten verzeichnete auch der bevölkerungsreichste US-Staat Kalifornien die höchste je gemessene Zahl an Corona-Neuinfektionen. Am Dienstag seien 7149 neue Fälle hinzugekommen, sagte Gouverneur Gavin Newsom am Mittwoch. Die Belegung der Krankenhäuser habe im Vergleich zu vor zwei Wochen um fast 30 Prozent zugenommen. Newsom rief die knapp 40 Millionen Einwohner auf, wenn möglich Zuhause zu bleiben, Abstand zu halten und Masken zu tragen.

Trump gibt hohen Testzahlen die Schuld ...

Die USA führen mittlerweile deutlich mehr Tests durch als noch vor wenigen Monaten, was US-Präsident Donald Trump wiederholt als Erklärung für die hohen Fallzahlen angeführt hat.

Trump sprach bereits mehrfach den Gedanken aus, einfach weniger zu testen. Er habe zu seinem Team gesagt, dass sie die Tests herunterfahren sollen, erzählte Trump an seiner Wahlkampfveranstaltung in Oklahoma. Sein Team versuchte danach krampfhaft, die Aussage als Witz darzustellen. Der Präsident selber sagte aber später: «Ich scherze nicht.»

"Here's the bad part: When you do testing to that extent, you're gonna find more people, you're gonna find more cases. So I said to my people, 'slow the testing down please!'" -- Trump pic.twitter.com/m5MOV9je70 — Aaron Rupar (@atrupar) June 21, 2020

Doch sind tatsächlich nur die hohen Testzahlen der Grund für den Anstieg? Nicht unbedingt. Die steigende Zahl der Krankenhauseinweisungen gilt als Indikator dafür, dass sich die Lage wieder zuspitzt. Sorgen bereitet Experten wie dem führenden US-Immunologen Anthony Fauci insbesondere die Entwicklung in Florida, Texas und Arizona.

Angesichts der steigenden Infektionszahlen in vielen Teilen der USA verhängen die Bundesstaaten New York, New Jersey und Connecticut eine zweiwöchige Quarantäne für all diejenigen, die aus Bundesstaaten mit stärkerem Infektionsgeschehen einreisen. Die Regel werde am Mittwoch um Mitternacht Ortszeit in Kraft treten, sagte New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo. Eine Liste der betroffenen Bundesstaaten werde fortlaufend aktualisiert. Zunächst stünden unter anderem Florida und Arizona darauf.

... und beendet Finanzierung erster Teststandorte

Nun scheint Trump die Test-Kapazitäten tatsächlich zurückzufahren. Der US-Sender NBC News berichtet, dass die Regierung in Washington plane, Bundesmittel für 13 Teststandorte bis Ende Juni einzustellen. Betroffen seien sieben Teststandorte in Texas.

Dies bedeute kein Ende der Unterstützung der Regierung, Washington wolle aber auf andere Weise in Hinblick auf die Tests helfen, berichtete der Sender unter Berufung auf das US-Gesundheitsministerium. Die Pläne bedeuteten auch nicht, dass weniger getestet werden soll, ganz im Gegenteil.

The Trump admin. plans to end federal funding and support for coronavirus testing sites at the end of this month, @NBCNews has learned. pic.twitter.com/6JPPHra2Xk — CNBC Now (@CNBCnow) June 24, 2020

Ungeachtet der Entwicklung in Arizona war Trump dort am Dienstag vor Publikum aufgetreten. In dem geschlossenen Raum trugen seine Anhänger grösstenteils keine Masken und sassen dicht an dicht. Trump wird von seinen Gegnern immer wieder vorgeworfen, die Tragweite des Virus herunterzuspielen. Wenige Monate vor der US-Wahl im November liegt sein Augenmerk darauf, die Wirtschaft des Landes wieder zum Laufen zu bringen.

Bild: keystone

Kritik von Obama

Trumps Vorgänger Barack Obama hatte den Umgang des Republikaners mit der Corona-Krise in den USA am Dienstag kritisiert. «Anders als unser derzeitiger Präsident erkennen wir an, dass es eine Gesundheitskrise gibt», sagte Obama bei einem gemeinsamen Wahlkampfevent mit dem designierten Präsidentschaftskandidaten der Demokraten, Joe Biden, nach Angaben von anwesenden Journalisten. Man müsse den Rat von Gesundheitsexperten wie Fauci beachten, auch mit Blick auf den Wahlkampf, mahnte er.

Die USA haben mit mehr als 2.3 Millionen bekannten Corona-Infektionen mehr nachgewiesene Fälle als jedes andere Land der Welt. Mehr als 121 000 Menschen starben infolge einer Covid-19-Erkrankung. (sda/dpa)

