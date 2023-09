US-Notenbank lässt Leitzins unverändert bei 5,5 Prozent

Mehr «International»

Die US-Notenbank erhöht die Zinsen im September nicht. Sie belässt den Leitzins unverändert in der Spanne von 5.25 bis 5.50 Prozent, wie die Federal Reserve (Fed) am Mittwoch mitteilte.

Die US-Notenbank Fed erwartet in diesem Jahr ein höheres Wirtschaftswachstum als noch vor drei Monaten angenommen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der weltgrössten Volkswirtschaft soll demnach um 2,1 Prozent wachsen, wie die Fed am Mittwoch in Washington mitteilte.

Das wären 1,1 Prozentpunkte mehr als noch im Juni prognostiziert. Für das kommende Jahr sagt die Fed ein Wachstum von 1,5 Prozent voraus.

Zudem rechnet die Fed in diesem Jahr mit einer geringfügig höheren Inflationsrate als noch vor drei Monaten angenommen. Die Teuerungsrate soll 2023 durchschnittlich bei 3,3 Prozent liegen, ein Anstieg von 0,1 Prozentpunkten verglichen mit der vorigen Prognose vom Juni, wie Daten der Zentralbank am Mittwoch zeigten. Für 2024 rechnet die Fed mit einer Inflationsrate von 2,5 Prozent.

Die Kerninflation, also ohne Berücksichtigung von Lebensmittel- und Energiepreisen, soll dieses Jahr demnach bei 3,7 Prozent liegen und kommendes Jahr bei 2,6 Prozent. Die Fed ist den Zielen der Preisstabilität und Vollbeschäftigung verpflichtet und strebt eine Inflationsrate von 2 Prozent an. (awp/sda/dpa)