Inmitten steigender Kosten wird das Mietrecht verschärft ­− das gibt es jetzt zu wissen

Das Mietrecht soll zugunsten von Eigentümerinnen und Eigentümern verschärft werden. Allerdings: Das letzte Wort ist wohl noch nicht gesprochen. Vier Punkte zum Entscheid, der ziemlich hohe Wellen wirft.

Nach dem Nationalrat fand nun auch eine Mehrheit im Ständerat: Das Mietrecht soll verschärft werden. ­Das heisst, den Eigentümerinnen und Eigentümern werden mehr Rechte zugesprochen.

Der Entscheid geschieht zu einem Zeitpunkt, an dem nur wenige Wohnungen leer stehen und die Mieten gerade einen happigen Anstieg erfahren. Und auch nächstes Jahr dürfte es wohl noch einmal einen Sprung nach oben geben. Die Kritik am Entscheid ist gross, doch die Befürworterinnen und Befürworter verteidigen sich. Am Ende wird es aber wohl das Volk sein, das entscheidet.

Ein Überblick in 4 Punkten:

Wer hat was beschlossen?

Am Montag wurden vom Ständerat insgesamt zwei Vorlagen der Rechtskommission des Nationalrats angenommen. Die grosse Kammer, also der Nationalrat, hat den beiden Vorlagen bereits im März zugestimmt.

Strengere Bestimmungen bei Untervermietung

Die erste Vorlage betrifft die Bestimmungen bei der Untervermietung. Will eine Mieterin ihre Wohnung untervermieten, dann muss sie in Zukunft eine explizite, schriftliche Zustimmung des Vermieters einholen. Sollte die Untervermietung mehr als zwei Jahre dauern, darf die Vermieterin diese neuerdings verweigern. Darüber hinaus werden die Vermieter ein ausserordentliches Kündigungsrecht erhalten, sollten die Mieter die Voraussetzungen für die Untermiete nicht einhalten.

Der SVP-Nationalrat Hans Egloff ist Präsident des Hauseigentümerverbands. Bild: KEYSTONE

Diese Vorlage wurde von SVP-Nationalrat Hans Egloff angestossen, der eine parlamentarische Initiative lancierte. Egloff ist Präsident des Hauseigentümerverbands der Schweiz (HEV). Die Vorlage wurde im Ständerat mit 25 zu 11 Stimmen angenommen. Dagegen stimmte eine links-grüne Minderheit.

Neue Regeln beim Eigenbedarf

Gemäss der zweiten Vorlage kann eine Person, die ihre Wohnung vermietet, der Mieterin, dem Mieter, in Zukunft einfacher kündigen. Dies, wenn sie die Wohnung selbst bewohnen möchte (Eigenbedarf).

Bislang ist eine Kündigung der Mieträumlichkeiten möglich, wenn der Eigentümer einen «dringenden Eigenbedarf für sich, nahe Verwandte oder Verschwägerte geltend macht.»

Neu muss die Eigentümerin, der Eigentümer nur noch «einen bei objektiver Beurteilung bedeutenden und aktuellen Eigenbedarf für sich, nahe Verwandte oder Verschwägerte» geltend machen. Die Befürworter dieser Änderung erhoffen sich davon eine Beschleunigung von Verfahren bei Streitigkeiten.

Auch diese Vorlage stammt von der Rechtskommission des Nationalrates und geht auf eine parlamentarische Initiative des ehemaligen Tessiner FDP-Nationalrats Giovanni Merlini zurück. Diese Abstimmung war mit 29 zu 11 Stimmen noch etwas klarer.

Die neuen Regeln seien nicht gerechtfertigt, sagte SVP-Bundesrat im März. Bild: keystone

Allerdings: Beide Vorlagen wurden gegen den Willen des Bundesrats durchgesetzt. So sagte Wirtschaftsminister Parmelin noch im März, die neuen Regelungen seien unverhältnismässig. Gerade die weitergehenden Regeln bei der Untermiete seien nicht gerechtfertigt und würden lediglich einen Mehraufwand für beide Parteien ­− Mieter und Vermieterin − bedeuten. Der Bundesrat war zudem der Meinung, dass die bisherigen Regelungen ausreichten.

Beide Entscheide müssen zwar noch in die Schlussabstimmungen, üblicherweise am letzten Tag der Herbstsession. An den Mehrheiten dürfte sich dort allerdings kaum mehr etwas ändern.

Welche Argumente haben zu diesem Entscheid geführt?

Hans Egloff, Präsident des Hauseigentümerverbands, argumentierte, Untervermietungen seien eigentlich für Fälle gedacht, in denen jemand das Zuhause übergangsweise verlasse. Dies etwa, weil er oder sie ins Ausland gehe und danach wieder nach Hause zurückkehren wolle. Gleichzeitig wurde im Nationalrat betont, dass die Untermiete fast immer möglich sei und bleibe. Aber:

«Bei Missbrauch muss man kündigen können. Die Vorlage stärkt die Untervermietung und schützt die Eigentümer.» Philipp Bregy, Die Mitte (VS)

Die Rechtskommission des Nationalrats begründete die Änderungen auch mit den um sich greifenden Untervermietungen für die Wohnungsvermietungsplattform Airbnb. Vor allem in Städten würden günstige Altbauwohnungen vielfach zu Mietzinsen untervermietet, die beträchtlich über dem vom Hauptmieter bezahlten Mietzins liegen. Manchmal würden Mietobjekte zu haarsträubenden Preisen an mehrere Untermieter weitervermietet.

Bezüglich der neuen Eigenbedarfsregelungen dominierte vor allem die Meinung, dass es heute zu lange dauerte, bis eine Eigentümerin Gebrauch von ihrem Haus oder ihrer Wohnung machen dürfte.

Wie sind die Reaktionen der Gegner?

Die Empörung unter linken Parlamentarierinnen und besonders beim Mieterverband ist gross. Unterstützt von der SP will dieser das Referendum ergreifen. Bereits im März hat der Mieterverband «mehrere Referenden» angekündigt, sollten die Entscheide angenommen werden. Er hat dabei vor einem «Grossangriff auf das Mietrecht» gewarnt.

Die Entscheide seien «ein Frontalangriff auf die Rechte der Mieterinnen und Mieter», sagt SP-Co-Präsident Cédric Wermuth. Bild: keystone

Die Verliererseite im Parlament argumentiert, dass die Entscheide zu weiter steigenden Mieten führen und den Vermietenden dabei helfen, höhere Renditen auf ihren Immobilien zu erzielen. Gegenüber SRF sagt SP-Co-Präsident Cédric Wermuth:

«Das ist ein Frontalangriff auf die Rechte der Mieterinnen und Mieter und den Schutz vor explodierenden Mieten.»

Auch Jacqueline Badran zeigt sich empört. Im Interview mit SRF News betont die SP-Nationalrätin, sie habe gar nichts gegen Eigenbedarf von Eigentümern ­− solange dieser ernst gemeint sei. Allerdings gebe es viele Fälle, «in denen Eigenbedarf vorgeschoben wird».

«Es heisst dann, dass eine Cousine die Wohnung braucht und wenig später wird die gleiche Wohnung für 800 oder 900 Franken mehr auf einer Immobilienplattform ausgeschrieben.» Jacqueline Badran

Badran kritisiert zudem, dass «jetzt diverse Dinge scheibchenweise im Mietrecht» revidiert würden, anstatt einer Gesamtrevision. Das mache es für den Mieterverband schwieriger, da man nun gegen jedes einzelne Geschäft separat das Referendum ergreifen müsse.

Wie sind die Beschlüsse einzuordnen?

Beide Vorlagen wurden sowohl im Nationalrat als auch im Ständerat relativ klar angenommen. Sie wurden aber von der links-grünen Minderheit umso härter bekämpft.

Zwar kommen die neuen Bestimmungen keiner Revolution gleich ­− es handelt sich dabei eher um kleinere Anpassungen. Die Gegner allerdings befürchten, dass es sich dabei um einen Teil eines grösseren Ganzen handelt: Man gehe mit einer «Salamitaktik» gegen die Mietenden vor, hiess es. Dem widerspricht eine Mehrheit in den Räten. So sagt Mitte-Fraktionschef Philipp Bregy: «Es sind verschiedene Vorstösse aus verschiedenen Jahren. Ziel ist überall die Schaffung von mehr Rechtssicherheit.»

Fakt ist: Es sind bereits weitere Vorstösse vom Hauseigentümerverband geplant. Einer davon, der demnächst in den Nationalrat kommt, betrifft den Handlungsspielraum von Neumieterinnen und Neumietern. Er verlangt, dass diese die Höhe der Miete nur noch anfechten könnten, wenn sie gleichzeitig beweisen, dass sie keine andere Wohnung zu einem günstigeren Preis finden konnten.

Und, ein weiterer Fakt: Die Vorstösse des Hauseigentümerverbands fanden jeweils geschlossene Mehrheiten im Parlament, getragen von der Mitte-Partei, FDP und SVP. Dies, obwohl in der Bevölkerung die Verhältnisse anders sind: Etwa zwei Drittel der Menschen in der Schweiz lebt zur Miete, ein Drittel besitzt die eigenen vier Wände.

Es wird eben dieses Volk sein, das aufgrund des Referendums des Mieterverbands aller Voraussicht nach das letzte Wort haben wird.

(Mit Material der SDA)