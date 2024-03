Bereits auf einer Fläche von rund 13,1 Million km 2 könnte also die gesamte Menge an vom Menschen verursachten Kohlenstoff gebunden werden. In unserem Szenario stehen mit 36,6 Millionen km 2 gar eine viermal so grosse Fläche für die Aufforstung zur Verfügung. Selbst wenn darauf nicht überall Wald aufgeforstet werden könnte, würde dies locker reichen.

Ein wirksames Mittel, dem Klimawandel entgegenzuwirken, wäre die Aufforstung. Gemäss einer Studie des Crowther Lab an der ETH Zürich reicht die Aufforstung einer Fläche von 9 Millionen km 2 Wald, um 205 Milliarden Tonnen Kohlenstoff zu speichern. Das sind rund 68 Prozent der gesamthaften 300 Milliarden Tonnen Kohlenstoff, die seit der Industriellen Revolution vom Menschen verursacht wurden und in die Atmosphäre gelangt sind.

Doch welche Pflanzen müssten wir bei einer rein veganen Ernährung essen? Da durch den kompletten Abbau von tierischen Produkten 38 Prozent des globalen Proteinbedarfs nicht mehr abgedeckt ist, müssten vor allem proteinhaltige Pflanzen Abhilfe schaffen. Nebst dem Anbau von Obst, Getreide und Gemüse müssten auf der frei gewordenen Fläche also vermehrt Hülsenfrüchte wie Soja, Bohnen, Lupinen und Erbsen angebaut werden. Aber um 1000 kcal zu produzieren, benötigen Hülsenfrüchte nur gerade 4,57 m 2 Ackerland, während Rind 119,49 m 2 Weidefläche in Anspruch nehmen. Die Landnutzung wird also um rund 96,1 Prozent reduziert.

Theoretisch ist es also möglich, die gesamte Weltbevölkerung rein pflanzlich zu ernähren, wie auch eine Studie der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften nachweist. Was allerdings ein Engpass werden könnte, ist die Menge an tierischen Düngemittel, die eine rein biologische Landwirtschaft benötigen würde und daher besteht weiterhin eine starke Abhängigkeit von der Tierproduktion.

Wenn sich alle Menschen vegan ernähren würden, müsste die Fläche für den Ackerbau also nur gerade von 16 auf 20 Prozent vergrössert werden, um die verlorenen Kilokalorien, die durch den Verzicht auf tierische Nahrung wegfallen würden, wieder aufzuholen. Hingegen werden 76 Prozent der Landwirtschaftsfläche eingespart, was 36,6 Millionen km 2 entspricht – 6 Millionen km 2 mehr als der gesamte Kontinent Afrika.

Nehmen wir nun also an, die ganze Weltbevölkerung ernährt sich fast oder ausschliesslich pflanzlich, könnte ein Grossteil des Weidelands eingespart werden und stünde für eine andere Nutzung zur Verfügung. Die folgende Grafik zeigt den Einfluss der Ernährungsarten auf die Nutzung der weltweiten Landwirtschaftsfläche.

Die momentane landwirtschaftliche Bodennutzung teilt sich in folgende Nutzungsbereiche auf: Ein kleiner Teil von rund 4 Prozent oder rund 1,9 Millionen km 2 werden für den Anbau von Non-Food-Pflanzen, wie Baumwolle, Hanf oder Fasern für die Papierproduktion genutzt. Ackerland für essbare Pflanzen nimmt rund 16 Prozent oder 7,7 Millionen km 2 in Anspruch. Der grosse Rest ist mit knapp 80 Prozent oder 38,5 Millionen km 2 der Viehhaltung überlassen. Hier handelt es sich vor allem um Weideland, aber auch um Futteranbau sowie Infrastrukturfläche.

Auffällig sind dabei Rinder und Schafe. Die wiederkäuenden Nutztiere benötigen zusammen mehr Fläche als alle veganen Produkte in der obigen Auflistung addiert. Zum Vergleich: In den Top 10 der landnutzungsintensivsten Nahrungsmittel befinden sich mit Kaffee und dunkler Schokolade gerade mal zwei vegane Produkte. Der Rest ist tierischer Herkunft.

Wo die Sonne in diesem Jahr bislang am meisten und am wenigsten schien

Wer dachte, es sei in den ersten Monaten des Jahres besonders neblig und kalt, wurde in diesem Jahr überrascht. Die Sonne wollte an manchen Orten in der Schweiz fast jeden Tag das Wetter-Zepter übernehmen. Wir zeigen dir, wo es besonders sonnig war.



Der «graue Sumpf» umarmt in der kalten Jahreszeit die Schweizer Dörfer und Städte mit seiner Nebelpracht – Fake News! Nicht in diesem Jahr! In einigen Regionen verzeichnete Meteo Schweiz in den ersten zwei Monaten von 2024 überdurchschnittliche Werte an Sonnenstunden. Das Nebelwetter blieb im neuen Jahr mehrheitlich fern.