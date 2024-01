Veganes Essen ist in der Schweiz durchaus beliebt. Bild: Shutterstock / watson

Gastro-Ranking: In diesen Schweizer Städten gibt es das beste vegane Angebot

Die vegane Küche ist vielseitig – das zeigt sich auch im zunehmenden Angebot an veganen Restaurants in der Schweiz. Doch nicht überall ist die Auswahl gleich gut – diese Schweizer Städte bieten das beste Angebot an pflanzlicher Ernährung.

Veganuary hin oder her – wer sich für vegane Ernährung interessiert, sollte jetzt gut mitlesen: Denn die Vegane Gesellschaft Schweiz hat anhand der Verzeichnisse von happycow.net und veganaut.net eine Analyse über das vegane Gastro-Angebot in Schweizer Städten durchgeführt. Das ist dabei herausgekommen.



Städte mit mehr als 20’000 Einwohner/innen

1. Bern

Bern bietet mit 13,3 Restaurants pro 10'000 Einwohner/innen die meisten veganen Optionen. Damit ist die Bundeshauptstadt von allen Schweizer Städten Spitzenreiter. Mit rund 178 Restaurants liefert die Bern ein breites Angebot an pflanzlicher Ernährung, sieben davon sind sogar rein vegan.



2. Zürich

Ein Vegan-Paradies ist aber auch in Zürich zu finden. Knapp hinter Bern hat die grösste Schweizer Stadt mit 12,8 Restaurants pro 10’000 Einwohner/innen ein reichliches Angebot an pflanzlichen Optionen. In absoluten Zahlen liegt Zürich sogar vor Bern: Mit 542 Restaurants weist die Limmatstadt eine riesige vegane Auswahl auf, wovon 17 Restaurants rein vegan sind.

3. Aarau

Nicht zu unterschätzen ist Aarau. Dort gibt es 11,5 Restaurants pro 10’000 Einwohner/innen. Zum Vergleich: Aarau ist zwanzigmal kleiner als Zürich und bietet dennoch beachtliche 25 entsprechende Restaurants.

4. Basel

Mit 10,7 Restaurants pro 10’000 Einwohner/innen zeigt auch Basel, dass die Stadt hinsichtlich pflanzenbasiertem Essen viele Optionen aufweist. In absoluten Zahlen erzielt Basel mit 186 Restaurants das zweitbeste Resultat.

5. Luzern

Auch in Luzern muss keine vegan lebende Person hungern: Die Stadt hat 10,5 Restaurants pro 10’000 Einwohner/innen und bietet mit 87 Restaurants Fleischalternativen an.

Städte mit weniger als 20’000 Einwohner/innen

1. Davos

Nicht nur die grossen Schweizer Städte haben in Sache veganem Essen viel zu bieten: In Davos finden sich insgesamt vegane 19 Restaurants. Die bekannte Feriendestination hat damit 17,8 Restaurants pro 10’000 Einwohner/innen, die vegane Optionen anbieten. Damit schneidet Davos von den kleinen Städten am besten ab.

2. Baden

Mit 14,3 Restaurants pro 10’000 Einwohner/innen überrascht auch Baden. In rund 28 Betrieben steht mindestens ein veganes Menü auf der Speisekarte.

3. Solothurn

Auch die Stadt Solothurn profiliert sich mit ihrem veganen Angebot und hat 19 Restaurants mit pflanzlichen Alternativen zu bieten. Pro 10'000 Einwohner/innen sind das 11,3 Restaurants.

4. Locarno

Ausserhalb der Deutschschweiz hat Locarno hinsichtlich pflanzenbasierter Ernährung einige Highlights. In 19 Restaurants können vegane Gerichte bestellt werden. Ganz knapp hinter Solothurn bietet die Sankt-Ursen-Stadt mit 11,2 Restaurants pro 10’000 Einwohner/innen einige pflanzliche Alternativen.

5. Wallisellen

In Wallisellen hat besonders das Shoppingzentrum Glatt mit dem benachbarten Richti-Quartier einige Gastro-Möglichkeiten mit veganen Optionen. So finden sich 9,3 Restaurants pro 10’000 Einwohner/innen. Mit überraschenden 16 Restaurants hat sogar auch die Agglomeration Wallisellen einiges zu bieten.

Fazit

In grossen Städten ist das kulinarische Angebot und die vielseitige Auswahl an veganen Restaurants gegeben. Doch auch in den meisten Kleinstädten ist es heutzutage kein Problem mehr pflanzenbasierte Gerichte zu finden.

