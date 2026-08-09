Nichts gegen eure Millionen-Oldtimer, doch diese Dinger hier sind viel cooler

An der Monterey Car Week werden die teuersten Autos der Welt versteigert. Doch wirklich spannend sind die Unerwarteten. Die Aussenseiter. Die Sonderlinge.

Oliver Baroni Folge mir

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Alljährlich findet im schicken kalifornischen Monterey das weltweit grösste, teuerste und exklusivste Autofestival der Welt statt: die Monterey Car Week. Während auf der historischen Rundstrecke Laguna Seca legendäre Rennwagen gegeneinander antreten, enthüllen Luxusmarken bei exklusiven Events ihre neuesten Hypercars, derweil werden am Pebble Beach Concours d'Elegance die wertvollsten Oldtimer-Klassiker der Welt prämiert. Und natürlich halten die grössten Auktionshäuser ihre wichtigsten Verkäufe des Jahres ab. Hier werden regelmässig Rekordsummen im dreistelligen Millionenbereich umgesetzt.

An der diesjährigen RM Sotheby's-Auktion vom 13. bis 15. August 2026 etwa werden sage und schreibe 194 Fahrzeuge versteigert. Der Pressetext spricht von einem Gesamtwert von rund 353 Millionen Dollar. Craziness.

Erwartungsgemäss sind etliche wunderschöne historische Luxusautos dabei – wie etwa dieser Duesenberg Model J Tourster aus dem Jahr 1931, ...

... dessen Schätzpreis mit «zwischen 2.2 und 3.2 Millionen Dollar» angegeben wird. Boah.

Andererseits werden auch moderne Superhyperdinger wie dieses 2025er Czinger 21C hier (nö, auch noch nie davon gehört), …

... das zwischen 2.2 und 2.5 Millionen Dollar einbringen soll. Und interessanterweise ist «Chassis Nr. 0» des brandneuen Ferrari Luce auch im Angebot:

Offenbar wird erwartet, dass Sammler 1.1 Millionen für dieses Spezialexemplar hinblättern werden. Es soll «tailor made» (massgeschneidert) sein.

Aber wisst ihr was? So schön die Duesenbergs und Konsorten sein mögen, oder so exklusiv die Hypercars … eigentlich ist es unspannend.

Nein, so richtig-richtig geiles Zeugs findet man, wenn man im Angebot etwas tiefer rumstöbert und die schrägeren, exzentrischeren und schlicht cooleren Autos entdeckt. An selbiger Auktion wird etwa das hier angeboten:

1970 Volkswagen Käfer «Wrought Iron» von Rafael Esparza-Prieto

Eines von 23 bekannten Exemplaren, dessen Karosserie vom mexikanischen Künstler Rafael Esparza-Prieto aus Schmiedeeisen gefertigt wurde. Checkt mal die Pfauentüren!

Schätzpreis: 75'000 – 125'000 Dollar.



Oder wie hübsch ist denn das hier?

1941 Packard One-Ten Station Wagon «Woody»

Schätzpreis: 50'000–75'000 Dollar.

Und einen originalen Dune Buggy haben sie auch!

1967 Meyers Manx Dune Buggy

Schätzpreis 60'000–80'000 Dollar.

Klar, während die vorigen Autos im Vergleich fast schon erschwinglich sind, gibt es bei einer Auktion der Monterey Car Week natürlich auch obskurere Vehikel, die aber alles andere als billig sind. Wenn schon crazy Geld ausgeben, dann wieso nicht für etwas gehörig Schräges?

1947 Talbot-Lago T26 Record

Schätzpreis: 1.9 – 2.5 Millionen Dollar – okay, da sind wir bereits wieder im siebenstelligen Bereich. Aber ein cooles Teil! Und zudem eins mit interessanter Provenance, gehörte es unter anderem dem Hollywood-Regisseur George Sidney, der für etliche klassische Musicals von Hollywoods Golden Age verantwortlich war (u. a. «Annie Get Your Gun», «Show Boat», «Kiss Me Kate» oder – lustigerweise – «Viva Las Vegas»).

Ähnlich obskur und selten ist auch dieses Schmuckstück:

1953 Chrysler Special by Ghia

Davon gab es gerade mal 18 Stück. Dieses Exemplar war übrigens noch bis vor Kurzem in Schweizer Besitz.

Schätzpreis: 750'000 – 1 Million Dollar.

Ebenfalls eine Rarität – aber unter Autokennern eine absolute Legende:

1991 Jaguar XJR-15

Nur 27 Exemplare dieser Strassenversion des Le-Mans-Gewinners von 1988 und 1990 Jaguar XJR-9 gab es. Zwischen 1 und 1.4 Millionen Dollar dürfte das Teil zu Buche schlagen.

Aber hey – Preiswerteres ist auch dabei:

1955 Offyette Sportster Child's Car

«Wunderschön gefertigt» und «mit einem heckmontierten Honda-Motor ausgestattet».

Deins für 10'000 – 15'000 Dollar.

Derweil ist beim Pebble Beach Concours d'Elegance das altehrwürdige Auktionshaus Gooding Christie's am Ruder. Am 14. und 15. August 2026 werden 166 Automobile, ein Motorrad, ein Kinderauto und ein Motor im Gesamtwert von rund 160 Millionen Dollar versteigert. Auch hier sind selbstredend die üblichen Verdächtigen im Angebot. Edle Italiener wie dieser 1964 Ferrari 250 (Schätzpreis 1.5 – 1.8 Millionen Dollar), etwa, ...

... oder historisch bedeutende Rennwagen wie dieser 1959 Maserati Tipo 61 Birdcage, ...

... von dem sie einen Verkaufspreis zwischen 3 und 4 Millionen Dollar erwarten. Und auch dieser superrare 1964 Shelby Cobra Daytona Coupe ...

... mit einer geschichtsträchtigen Provenance berühmter Fahrer und Besitzer (unter anderem war es Carroll Shelbys Privatauto, nachdem es Ende der 60er-Jahre vom Rennsport zurückgezogen wurde). Hier wird gar ein Rekordpreis von «über 25 Millionen» erwartet. Uff.

Aber auch hier: Die wirklich coolen Autos sind die unerwarteten. Die Aussenseiter, die Rebellen, die Sonderlinge. Zum Beispiel:

1929 Ford Model A Hot Rod

Ein originaler Hot Rod, anno 1940 von ein paar delinquenten Teenies gebaut, um auf ausgetrockneten Seebetten Rennen zu fahren.

Schätzpreis: 80'000 – 100'000 Dollar.



Auch super:

1952 Avions Voisin C31 Biscooter

«Das zehnte Modell einer Serie von 15 Prototypen mit einer von der Luftfahrt inspirierten Aluminiumkarosserie und handgefertigten Korbsitzen» – wer will das schon nicht?

Schätzpreis: 50'000–70'000 Dollar

Nochmals ein Käfer – aber genau hinschauen!

1956 Volkswagen Käfer «mit vielen Extras»

VW Käfer gibt's viele. Doch wie viele gibt es mit einem originalen «Tag-A-Long»-Einradanhänger (ja, nur ein Rad!) aus dem Jahr 1959? Uuuund mit historisch korrekter Thermador-Autokühlbox (das ist dieses rohrartige Ding oberhalb des Beifahrerfensters – der Vorläufer der modernen Klimaanlage), einer Coca-Cola-Kühlbox, Samsonite-Gepäck und Dachgepäckträger mit einem antiken, handgefertigten Holz-Surfbrett im Preis inbegriffen?

Schätzpreis: 60'000 bis 80'000 Dollar.



Und nun ein wahres Einzelstück:

1970 Pontiac Firebird One

Hier handelt es sich um das einzige Exemplar eines GM-Showcars, das vom Hot-Wheels-Erfinder Harry Bentley Bradley entworfen wurde. Das Fahrzeug ist voll strassentauglich und wird zusammen mit den Original-Entwicklungsunterlagen sowie Bradleys Designskizzen aus jener Zeit angeboten.

Schätzpreis: 200'000 – 250'000 Dollar.

Für Leute, die kein Problem damit haben, im Strassenverkehr aufzufallen, hätten wir das hier im Angebot:

1993 Vector Avtech WX-3R Roadster

Jap, das ist das einzige jemals gebaute Cabrio-Modell des legendären amerikanischen Hypercars Vector Twin Turbo. Und zwar in Metallic-Violett.

Schätzpreis: 400'000 – 600'000 Dollar.

Und NUN … ok, wow:

1923 Avions Voisin C6 Laboratoire

Offenbar handelt es sich hierbei um eine Rekreation des ersten Grand-Prix-Autos der Geschichte mit Monocoque-Karosserie. Zudem mit einer «Innenausstattung aus hellbraunem Leder von Hermès». Wow. Ja, eine Nachbildung – denn kein einziges Original hat überlebt. Das hier angebotene berühmte Voiture Nr. 5 wurde unter ausschliesslicher Verwendung historisch zeitgemässer Materialien und Werkzeuge akribisch nachgebaut – bis hin zur extrem schmalen Hinterradspur (wodurch kein Differenzial erforderlich war) und sogar dem winzigen Propeller an der Front, der die Wasserkühlpumpe antrieb.

Schätzpreis: 200'000 bis 300'000 Dollar.



Und mittendrin dann das:

1979 Mercedes-Benz 280 TE Kombi

Der feuchte Traum jedes Normcore-Hipsters: ein originales und unrestauriertes Exemplar mit weniger als 6100 km auf dem Tacho. «Von 1980 bis 2018 in einer unzugänglichen italienischen Garage unter Verschluss» – eine echte Zeitkapsel also, und laut Verkaufsbroschüre «wahrscheinlich der schönste originale Langdach-W123, den es gibt».

Schätzpreis: 130'000 – 160'000 Dollar



Und als krönenden Abschluss: Jaaa! Einen Rambo-Lambo haben sie auch noch!

1988 Lamborghini LM 002

Der legendäre Ölscheich-Offroader von Lamborghini! Der mit dem V12-Motor aus dem Countach! Und erst noch in … öh, wie nennt man sowas? Aubergine-Metallic? Auf jeden Fall eine geile Farbe.

Schätzpreis: 550'000 – 700'000 Dollar.



Klar, am Ende wird der Shelby Daytona die fetten Schlagzeilen machen. Und die Fachpersonen werden sich für die Preisentwicklungen bei den Ferrari-Oldtimern und den Hypercars neueren Datums interessieren. Doch wir – wir Leute mit Stil und Fantasie 💪😉 –, wir freuen uns am Schmiedeisen-VW oder am Korbsitz-Voisin. Hey, vielleicht will jemand von euch ja mitbieten!

HIER kannst du bei der RM-Sotheby's-Auktion mitbieten.

kannst du bei der RM-Sotheby's-Auktion mitbieten. HIER kannst du bei der Gooding-Christie's-Auktion mitbieten.

Viel Glück!