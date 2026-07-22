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«La La Land» erhält ein neues Filmposter auf Wunsch Ryan Goslings

Neues La La Land Poster nach 10-Jahres Jubiläum
Beim neuen Poster von La La Land wurde ein Detail angepasst.Bild: Lionsgate
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Finde den Unterschied: «La La Land»-Poster wird nach 10 Jahren angepasst

22.07.2026, 08:4922.07.2026, 08:49

Das neue Poster zum zehnjährigen Jubiläum des Hollywood-Hits «La La Land» (2016) ist mit dem Hinweis auf «eine kleine Änderung» veröffentlicht worden – und dieser kleine Unterschied dürfte Hauptdarsteller Ryan Gosling gefallen. Für die Rückkehr des gefeierten Filmmusicals Mitte August in die US-Kinos hat das Studio Lionsgate das ikonische Original-Plakat wieder herausgebracht. Darauf tanzt Emma Stone in einem leuchtend gelben Sommerkleid mit Gosling vor einem nachtblauen Himmel über der Skyline von Los Angeles.

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Das alte La La Land Poster gefiel Ryan Gosling nicht.Bild: insta

Beide halten in der Tanzszene einen Arm schwungvoll in die Luft. Stone streckt auf dem Poster von 2016 ihre Hand elegant nach oben, während Gosling seine Hand flach abknickt, was er später bedauerte. Dem «The Wall Street Journal» sagte er 2024, dass er beim Dreh der Szene nicht auf die anderen gehört habe, sondern es cooler fand, die Hand zu senken. Später, als diese Szene zum Filmposter gemacht wurde, habe er sich über seine Handhaltung geärgert. Seine «La La Hand» habe einfach den Schwung ruiniert, witzelte Gosling.

Zum Filmjubiläum wurde seine Hand auf dem neuen Plakat nun nach oben korrigiert, passend zur Pose seiner Tanzpartnerin. Erst im März hatte Gosling in einer witzigen Aktion mit der Alienfigur «Rocky» aus seinem neuesten Film «Der Astronaut – Project Hail Mary» die Tanzpose nachgestellt, um seine «La La Hand» zu korrigieren, wie er in einem Video auf Instagram scherzte.

In dem nostalgischen Filmmusical «La La Land» unter der Regie von Damien Chazelle spielen Gosling und Stone romantische Träumer in Los Angeles, die sich als Künstler verwirklichen wollen. Der für 14 Oscars nominierte Film holte sechs Trophäen, darunter für Regie und für Stone als beste Hauptdarstellerin. (nil/sda/dpa)

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