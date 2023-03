Diese 10 Disney-Stars wurden schon einmal verhaftet

Mehr «Leben»

Disney ist bei den meisten mit schönen Kindheitserinnerungen verbunden. Doch viele Disney-Stars sind in der Vergangenheit negativ aufgefallen, bei diesen zehn ging es so weit, dass es zur Verhaftung kam. Manche von ihnen sassen sogar einige Zeit im Gefängnis – wie etwa die folgenden ehemaligen Kinderstars.

Shia LaBeouf

«Eben ein Stevens»

Shia LaBeouf in «Eben ein Stevens». Bild: disney

Über die Jahre wurde Shia LaBeouf mehrmals verhaftet und verbrachte einige Zeit im Gefängnis. Im Essay «Error Breeds Sense» schrieb er über seine kriminelle Vergangenheit. Das erste Mal, als er von der Polizei festgehalten wurde, war er neun Jahre alt – er stahl ein Paar Schuhe. Mit 20 versuchte er, mit einem Messer auf seinen Nachbar einzustechen und verbrachte zwei Tage im Gefängnis. LaBeouf wurde ausserdem wegen Schlägereien in Bars, ordnungswidrigen Verhaltens, unerlaubten Betretens eines Grundstückes, Trunkenheit in der Öffentlichkeit und mehrmals wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet.

Seine letzte Verhaftung war 2020 wegen Körperverletzung und Diebstahl. Eine verbale Auseinandersetzung endete in einer Schlägerei.

LaBeouf bei seiner Verhaftung in 2017. Bild: AP/Chatham County Sheriff's Office

Lindsay Lohan

«Freaky Friday»

Bild: disney

Lindsay Lohan wird gerne genannt, wenn es darum geht, dass auf Kinderstars zu viel Druck lastet und sie früher oder später abstürzen. Im Alter von 20 Jahren wurde sie zum ersten Mal wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet. Dafür verbrachte sie 84 Minuten im Gefängnis, leistete 10 Tage gemeinnützige Arbeit und war drei Jahre auf Bewährung. Sie musste nochmals ins Gefängnis, weil sie ihre Bewährungsauflagen nicht erfüllte – diesmal für zwei Wochen. Beide Male wurde sie frühzeitig entlassen, weil die Gefängnisse zu voll waren. 2012 wurde sie zweimal verhaftet, weil sie einen Mann anfuhr und eine Frau in einem Club angriff. Beide Klagen wurden fallen gelassen.

Lindsay Lohan bei ihrer Verhaftung 2013. Bild: Santa Monica Police Department

David Henrie

«Die Zauberer vom Waverly Place»

David Henrie in «Die Zauberer vom Waverly Place». Bild: disney

2018 wurde David Henrie verhaftet, weil er mit einer geladenen Schusswaffe in den Flughafen LAX in Los Angeles lief. Er wurde zu zwei Jahren Bewährung verurteilt. Später entschuldigte er sich auf Social Media und schrieb, dass er aus Versehen seine Waffe, die «ich legal besitze und die auf meinen Namen registriert ist», mit an den Flughafen gebracht habe. Weiter schrieb er, dass ihm das Ganze «peinlich» und er «beschämt» sei.

David Henrie wurde 2018 verhaftet und festgehalten. Bild: tmz

Mitchel Musso

«Hannah Montana»

Mitchel Musso in «Hannah Montana». Bild: disney

Als Mitchel Musso 20 war (2011), wurde er wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet. Er war über eine Kreuzung gefahren und hatte den Anweisungen eines Beamten nicht gefolgt. Musso hinterlegte eine Kaution von 5000 US-Dollar und wurde aus dem Gefängnis entlassen.

Debby Ryan

«Jessie»

Debby Ryan in «Jessie». Bild: DISNEY CHANNEL

Debby Ryan schrottete ihr Auto bei einem Unfall in 2016 und wurde wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen. Am Morgen nach dem Unfall wurde sie aus dem Gefängnis entlassen, nachdem sie eine Kaution von 100'000 Dollar hinterlegt hatte. Sie bekam drei Jahre Bewährung.

Phill Lewis

«Hotel Zack & Cody»

Phill Lewis in «Hotel Zack & Cody». Bild: disney

Zwölf Jahre, bevor Phill Lewis den Hotelmanager in «Hotel Zack & Cody» spielte, wurde nach einem Autounfall in seinem Blut das Dreifache des gesetzlichen Grenzwerts für Alkohol nachgewiesen. Bei diesem Unfall kam eine 21-jährige Frau ums Leben und Lewis wurde zu einem Jahr Gefängnis, zwei Jahren Bewährung und 350 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt.

Dutch Whitlock

«High School Musical»

Dutch Whitlock in «High School Musical». Bild: disney

2008 – zwei Wochen nach der Premiere von «High School Musical» – wurde Dutch Whitlock verhaftet, weil er versuchte, mit einer Pistole bewaffnet ein Pizza-Restaurant auszurauben, bei dem er früher arbeitete. Während des Überfalls wurde er von den Mitarbeitenden erkannt.

Dutch Whitlock bei seiner Verhaftung 2008. Bild: Salt Lake County Police Department

Orlando Brown

«That's So Raven»

Orlando Brown in «That's So Raven». Bild: disney

Orlando Brown wurde bereits für Trunkenheit am Steuer, häusliche Gewalt und Besitz von Drogen verhaftet. 2018 wurde er wegen eines offenen Haftbefehls, weil er nicht vor Gericht aufgetaucht war, wieder verhaftet, diesmal allerdings nicht von der Polizei, sondern von Kopfgeldjägern. Er musste 15 Tage ins Gefängnis. Einen Monat später wurde er nochmals verhaftet, als er bei einem Einbruch in ein Restaurant erwischt wurde. Diesmal belief sich seine Haftstrafe auf 45 Tage hinter Gittern.

Orlando Brown wurde 2018 in Las Vegas verhaftet. Bild: Las Vegas Metropolitan Police Department

Adam Hicks

«Lemonade Mouth» und «Zeke und Luther»

Adam Hicks in «Lemonade Mouth». Bild: disney

Gemeinsam mit seiner Freundin begann Adam Hicks in 2018 eine Reihe von bewaffneten Überfällen. 2021 wurde er für schuldig befunden und zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Im März 2022 wurde er aber bereits wieder freigelassen, da ihm die knapp 1500 Tage, die er in Untersuchungshaft sass, an seine Strafe angerechnet wurden.

Stoney Westmoreland

«Story of Andi»

Stoney Westmoreland in «Story of Andi». Bild: disney/imago

In der neuen Disney-Serie «Story of Andi» spielte Stoney Westmoreland der Grossvater des Hauptcharakters. 2018 wurde er verhaftet, weil er von einem 13-Jährigen Nacktfotos verlangte und ihm pornografische Inhalte sendete. Als er sich mit dem Jungen für Sex in einem Hotel treffen wollte, wurde er verhaftet – es war eine Undercover-Aktion der Polizei. Er wurde in vier Fällen wegen Umgang mit Materialien, die schädlich für Minderjährige sind und der Verführung von Minderjährigen per Internet angeklagt. Er wurde zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt und ist als Sexualstraftäter registriert.

Sein Anwalt sagte: «Herr Westmoreland beteuert, dass er glaubte, die Person, mit der er sprach, sei wahrscheinlich ein Erwachsener, der ein Rollenspiel betreibt.» Und weiter: «Wäre dort tatsächlich ein Minderjähriger gewesen, als er ankam, wäre er gegangen.»

Stoney Westmoreland bei seiner Verhaftung in 2018. Bild: salt lake county

Mehr zum Thema