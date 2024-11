«Ich hasse euch alle so sehr» – ein paar Promi-Reaktionen zu Trumps Triumph

Die Amerikaner haben gewählt, Donald Trump hat seine Siegesrede bereits gehalten.

Die Republikaner frohlocken, die Demokraten ... eher nicht. Hier ein paar Reaktionen aus dem Showbusiness:

Die Trump-Gegner

Cardi B

Ich hasse euch alle so sehr.

Schauspielerin Christina Applegate

Warum? Nennt mir eure Gründe dafür. Mein Kind weint, weil ihm seine Rechte als Frau genommen werden könnten. Warum? Und wenn du anderer Meinung bist, entfolge mir bitte.

Schauspielerin Lili Reinhart

Ich kann mir nicht vorstellen, wie sich die Frauen fühlen, die über ihre sexuellen Übergriffe durch Trump berichtet haben. Zu sehen, wie Millionen von Menschen für ihren Missbraucher stimmen. Mein Herz bricht absolut für diese Frauen. Ich glaube Ihnen, und es tut mir so leid.

Schauspieler John Cusack

[...] die Tatsache, dass das Land sich selbst zerstören würde, indem es einen verurteilten Vergewaltiger und Nazi wählt, ist ein Zeichen von tiefem Nihilismus. Um es milde auszudrücken.

Moderatorin Ruth Moschner

Ok. Jetzt wissen wir es. Wir leben in einer Welt, in der Menschen sich entschieden haben, einen Mann zu wählen, der seit Mai dieses Jahres verurteilter Straftäter ist, [...] insbesondere zu Themen, wie Inflation, Migration und Abtreibung Lügen erzählt, [...] massiv frauen- und queerfeindlich ist und hart erkämpfte Rechte wegnehmen möchte. (Mehr hier.)

Und hier die Trump-Fans:

Podcaster Joe Rogan

Elon Musk (und Waschbecken)

Die Enkeltochter von Donald Trump

Keiner arbeitet härter oder kümmert sich mehr um das amerikanische Volk. Herzlichen Glückwunsch, Opi, ich liebe dich!

Und: DJ Antoine

