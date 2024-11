Das Volk wählte Donald Trump zum 47. Präsidenten der USA. Bild: keystone

Er erwähnte Harris mit keinem Wort: Das war Trumps Siegesrede

Spät in der Nacht sprach Donald Trump in Florida zu seinen Anhängerinnen und Anhänger. So verlief seine Siegesrede.

Im Vorfeld

Donald Trumps Versuche, die Menschen zum Wählen zu mobilisieren, scheinen gefruchtet zu haben.

Ob Amerika wirklich so «great» wird, wird sich in den nächsten vier Jahren zeigen.

Auch Trumps Freund Elon Musk rührte kräftig die Werbetrommel und freute sich, als dessen Sieg immer näher rückte.

Den Abend feierte er mit Donald Trump und fieberte dem Sieg entgegen.

Donald Trumps Auftritt

Donald Trump trat bei seiner Wahlkampfparty in Palm Beach auf. Sein Auftritt wurde von den Zuschauern sehnsüchtig erwartet. Über der Bühne stand geschrieben «Dream big again». Der 78-Jährige wurde mit Applaus und «USA»-Rufen empfangen. Begleitet wurde Donald Trump von Melania Trump, seinen Kindern und seinem Wahlkampfteam. Trumps Rede dauerte etwa 30 Minuten.

Der 45. und neu auch der 47. Präsident der USA, Donald Trump, dankte den Wählern, besonders denen in den Swing States. Er könne es gar nicht glauben, dass dies passiert ist und es sei verrückt.

«Schaut was passiert ist, das ist verrückt» Donald Trump

Er zeigte sich höchst erfreut, dass er dabei nicht nur eine Mehrheit der Stimmen im Wahlleute-Gremium (Electoral College) gewonnen hat, sondern höchstwahrscheinlich auch die Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

Über diese Themen sprach Trump

In seiner Siegesrede schnitt er mehrere Themen an. Unter anderem wurden Steuersenkungen, bessere Grenzsicherungen oder Gesundheit erwähnt. Er wolle dem Land helfen zu heilen. Er wolle zudem für das Volk «mit jedem Atemzug» kämpfen. Auch vor weiteren Plattitüden machte Trump nicht halt. Er habe ein grosses Gefühl von Liebe und möchte auf dieser Reise sein Volk stolz machen.

«Es wird das goldene Zeitalter» Donald Trump

Trump betonte mehrmals, sie hätten die Kontrolle zurück. Dieser Tag würde in Erinnerung bleiben als der, an dem die Amerikaner die Kontrolle über ihr Land zurückbekamen. Die MAGA-Bewegung habe gewonnen. Niemand dachte das und er wolle allen dafür danken. Die USA sei «das grossartigste Land der Welt». Er und sein Team würden nun den besten Job machen.

Der neue Präsident dankte auch seiner Frau Melania. Dabei machte er noch kurz Werbung für ihr Buch: «Es ist das Nummer eins bestverkaufte Buch.» sie bedankte sich dafür mit einem Wangenkuss. Andere Familienmitglieder kamen nicht zu Wort.

Elon Musk

Die Rufe eines Zuschauers brachten auch Elon Musk auf den Plan. Donald Trump meinte zu ihm, er wäre ein wichtiger Mann und ein Star wäre geboren. Er redete ausserdem über Musks SpaceX und verglich es mit einem Baby.

Neben dem Unternehmer Elon Musk dankte Trump auch dem ehemaligen Präsidentschaftskandidaten Robert F. Kennedy Junior. Nur eine erwähnte Trump mit keinem Wort: seine Kontrahentin Kamala Harris.

Trump schnitt kurz das Thema Einwanderung an und betonte, diese müsse legal sein. Auch den erst kürzlich passierten Hurrikan thematisierte Trump und merkte an, dass «die Gefahr unglaublich war». Das von SpaceX betriebene Satellitennetzwerk Starlink habe gemäss ihm viele Menschenleben gerettet.

Neben dem Thema Gesundheit sprach Trump auch kurz über Öl. Kein Land könne den USA das Wasser reichen. Sie hätten mehr als Russland und auch China käme nicht an sie heran.

Beim Abschluss seiner Rede wurde es noch kurz religiös. Gott habe sein Leben aus einem Grund verschont. Damit spielte er auf das Attentat auf ihn an. Das Amt des Präsidenten sei der wichtigste Job der Welt. Er werde seine Versprechen halten und der Erfolg würde alle zusammenbringen. Der altbekannte Satz «America first» durfte auch nicht fehlen. Die Rede beendete er mit «God bless you and god bless america.»

Auftritt von JD Vance

JD Vance hielt im Vergleich zu Trump eine eher kurze Rede. Er schätze das Vertrauen der Wähler. Donald Trump als Präsident wäre das grösste Comeback in der Geschichte der USA. Sie wollen nicht aufhören, für die Träume der Amerikaner und eine bessere Wirtschaft zu kämpfen.