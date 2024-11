Schweizer Börse reagiert klar positiv auf US-Wahlen

Die befürchtete Hängepartie bei den US-Präsidentschaftswahlen zeichnet sich am Mittwochmorgen nicht ab. Vielmehr spricht alles dafür, dass der Republikaner Donald Trump mit einer klaren Mehrheit wieder ins Weisse Haus zurückkehrt.

Dabei deutet sich an, dass die Republikaner auch in beiden Kammern eine Mehrheit erringen, womit Trump ohne grösseren Widerstand regieren könnte. Die damit ausbleibende Unsicherheit sorgt an den Märkten für eine sichtliche Erleichterung. In den vergangenen Tagen hatte die Sorge vor einem unklaren Ausgang die Stimmung belastet.

«Der vermutlich klare Wahlsieg der Republikaner bedeutet, dass der Wahlausgang nicht angezweifelt werden dürfte», kommentiert Karsten Junius, Chefökonom der Bank J. Safra Sarasin. Gleichzeitig dürfte die Zustimmung für die Republikaner und die damit verbundene Hoffnung auf Steuersenkungen zu steigenden Renditen für US-Anleihen und zu schwindenden Hoffnungen auf massive Leitzinssenkungen führen, ergänzt er. «Der Wahlsieg von Donald Trump als zukünftiger und erneuter Präsident der USA ist an den Finanzmärkten bereits ausgemachte Sache», sagt Händler Andreas Lipkow. «Der Drops ist gelutscht, und die Jahresendrallye damit offiziell eingeläutet.»

Der Schweizer Leitindex SMI zieht bis um 10.00 Uhr um 2,1 Prozent an auf 12'115 Punkte. Auch an anderen Börsenplätzen in Europa, wie etwa in Frankfurt, Grossbritannien oder Frankeich gehen die Aktienkurse klar nach oben.

Hierzulande führen mit gutem Vorsprung UBS (+4,3%), Julius Bär (+4,2%) und ABB (+4,1%) das Gewinnerfeld an. Mit Blick auf die Banken heisst es am Markt, die Aussicht auf steigende Zinsen dürfte für eine gewisse Unterstützung sorgen.

Derweil fallen Logitech mit einem Abschlag von 3,3 Prozent klar negativ auf. Auch Kühne+Nagel (-2,2%) verzeichnen im frühen Handel grössere Kursverluste. (sda/awp)