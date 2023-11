Shirin David: Ich liebe dich, aber …

In einem Spiegel-Interview meinte die Rapperin: «Feminismus ist der Begriff, den wir Frauen nutzen müssen, um gehört zu werden. Aber im Kern geht es für mich um Selbstbestimmung: Jede Frau darf machen, was sie möchte, ohne verurteilt zu werden, darf Rollkragenpulli tragen oder komplett nackt sein.»

Diese Outfits habe ich total abgefeiert. Schön zu sehen, dass die Teenager sich so kleiden, wie es ihnen eben gefällt. Die Zeiten, in denen man jemanden auf sein Äusseres reduziert, sind längst vorbei. Willkommen im 2023! Trotzdem erwischte ich mich bei folgendem Gedanken: Können Brazilian Butt Lift und Feminismus nebeneinander existieren?

Ihre jungen Fans, die links und rechts von mir im Takt bouncten, haben scheinbar nicht nur ihre Texte auswendig gelernt, sondern eifern ihrem Idol auch punkto Style nach. So viel nackte Haut habe ich an einem Konzert schon lange nicht mehr gesehen. Besonders in Erinnerung blieb mir ein junges Mädchen, das zwei Reihen unter mir sass: Sie trug kurze, enge Hosen und deckte ihre Nippel lediglich mit einem silbrigen Tape ab.

Die 28-Jährige ist die aktuell wohl polarisierendste Deutsch-Rapperin. Letztes Wochenende machte Shirin David bei ihrer Arena-Tour in Zürich halt. Ich war dabei, als sie mit aufgespritzten Lippen und gekleidet in einem Hauch von nichts ihren Text rappte:

