«Vintage-Pelze – darf man das noch tragen?»

Gestern haben wir mit Freunden beim Znacht folgenden Zweispalt besprochen: Vintage-Pelze. Was soll man damit machen? So in dem Sinne: Ich erbe von meiner Oma einen Fuchspelz- oder Nerzmantel, was tun damit? Weil wegwerfen ist irgendwie scheisse, das Tier ist schon lange tot und wenn ich es wegwerfe, würdige ich es auch nicht. Wenn ich den Mantel aber trage, dann setze ich trotzdem ein Statement, dass «man Pelz tragen kann», es steht ja nirgends, dass das ein Vintage-Pelz ist.

Was denkt ihr über dieses Thema? Gar kein Pelz tragen? Nur dann, wenn man wirklich sieht, dass es Vintage ist? Ich bin gespannt auf eure Meinung zu dem Thema!

