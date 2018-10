Leben

Liebe

Trennung: 7 Leute erzählen von ihrem Beziehungsende



«Einmal Betrüger, immer Betrüger» – 7 Leute erzählen von ihrem Beziehungsende

Eine Trennung tut immer weh. Doch was das genau heisst, haben uns sieben Passanten in sieben Fragen beantwortet.

Oli, 22

bild: watson

Oli, wie lange warst du in einer Beziehung?

Zwei Jahre lang und seit circa einem Jahr bin ich single.

Was war der Grund für die Trennung?

Es war ihre Entscheidung, aber irgendwie hatte ich es gespürt. Die Luft war draussen.

Habt ihr noch Kontakt?

Nein, das würde nichts bringen.

Folgt ihr euch noch auf Instagram, Facebook oder anderen Sozialen Medien?

Auf Instagram bin ich ihr nach der Trennung entfolgt. Auf Facebook sind wir noch befreundet, aber auch nur, weil wir beide dort nicht mehr aktiv sind.

Seid ihr euch irgendwann mal wieder über den Weg gelaufen?

Ja immer wieder. Wir besuchen dieselbe Uni. Ausser «Hoi» und «Tschau» haben wir uns aber nichts zu sagen.

Hast du noch irgendwas, das dich an die gemeinsame Zeit erinnert?

Ich besitze noch einen Pullover, den ich sehr mag und mal von ihr bekommen hatte. Heute wollte ich ihn eigentlich anziehen (lacht). Ich verbinde diesen Pulli aber nicht mehr mit ihr.



Gibt es noch etwas, das du deinem/r Ex sagen möchtest?

Schade, dass es so enden musste.



Luis, 18

bild: watson

Luis, wie lange warst du in einer Beziehung?

Nicht so lange. Circa zwei Monate.

Was war der Grund für die Trennung?

Ich fand heraus, dass sie sich noch mit einem anderen trifft.

Habt ihr noch Kontakt?

Ja. Egal, was vorgefallen ist, ich habe ihr verziehen.

Habt ihr noch gemeinsame Freunde?

Ja, ihre Schwester ist meine beste Freundin.



In dem Fall folgt ihr euch auch noch auf Instagram, Facebook oder anderen Sozialen Medien?

Ja, wir sind online eh nicht so aktiv.

Hast du noch irgendwas, das dich an die gemeinsame Zeit erinnert?

Nein, ich habe ihr alles zurückgegeben.

Gibt es noch etwas, das du deinem/r Ex sagen möchtest?

Ich hoffe, dass sie aus dem Fehler was gelernt hat.

Adriel, 32

bild: watson

Adriel, wie lange warst du in einer Beziehung?

Ich war acht Jahre lang mit meinem Ex zusammen. Seit zwei Jahren sind wir getrennt.

Was war der Grund für die Trennung?

Es gab nicht nur einen Grund. Es ist einiges zusammengekommen. Jedoch hat es mir fast das Herz gebrochen, da ich ihn wirklich sehr liebte. Unsere Diskussionen sind aber jeweils so eskaliert, dass ich es nicht mehr aushielt.

Habt ihr noch Kontakt?

Ja wir hören uns ab und zu, aber getroffen haben wir uns schon länger nicht mehr. Er hat seit Kurzem eine neue Freundin, ich will ihm da nicht im Wege stehen.



Folgt ihr euch noch auf Instagram, Facebook oder anderen Sozialen Medien?

Soweit ich weiss, ist er auf solchen Kanälen immer noch nicht angemeldet, sonst würde ich ihm vermutlich schon eine Anfrage senden.

Habt ihr noch gemeinsame Freunde?

Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu seiner Schwester. Wir sehen uns sicher einmal im Monat. Mit unseren gemeinsamen Freunden habe ich nicht mehr allzu viel Kontakt.

Hast du noch irgendwas, das dich an die gemeinsame Zeit erinnert?

Ja, ich wohne noch in unserer gemeinsamen Wohnung. Ausserdem bewahre ich all seine Briefe und Geschenke in einer Kiste auf. Ich finde das eine schöne Erinnerung.

Gibt es noch etwas, das du deinem/r Ex sagen möchtest?

Ich bin ihm sehr dankbar für diese Zeit.

Alessandro, 17

bild: watson

Alessandro, wie lange warst du in einer Beziehung?

Circa ein halbes Jahr.

Was war der Grund für die Trennung?

Ich erwischte sie so zu sagen in flagranti. Sie war alleine zuhause und ich wollte sie überraschen. Jedoch lag sie dort mit einem anderen im Bett.

Habt ihr noch Kontakt?

Sie schreibt mir andauernd irgendwelche Entschuldigungs-Romane, aber ich möchte nie wieder was mit ihr zu tun haben.



Folgt ihr euch noch auf Instagram, Facebook oder anderen Sozialen Medien?

Nein, ich habe sie überall entfernt.

Seid ihr euch irgendwann mal über den Weg gelaufen?

Einmal sah ich sie von weiten, sie mich zum Glück aber nicht.



Hast du noch irgendwas, das dich an die gemeinsame Zeit erinnert?

Nein, unsere gemeinsamen Bilder habe ich alle gelöscht und ihre Geschenke verbrannt. Das tat mir wirklich gut!

Gibt es noch etwas, das du deinem/r Ex sagen möchtest?

Einmal ein Betrüger, immer ein Betrüger.



Andreas, 16

bild: watson

Andreas, wie lange warst du in einer Beziehung?

Ich bin gerade frisch getrennt und hatte drei Monate lang eine Freundin.



Was war der Grund für die Trennung?

Es passte einfach nicht. Erst in der Beziehung hatte ich ihren wirklichen Charakter kennengelernt.

Seid ihr noch in Kontakt?

Nein. Ich habe sogar ihre Nummer gelöscht.



Folgt ihr euch noch auf Instagram, Facebook oder anderen Sozialen Medien?

Nein, auch dort habe ich sie überall entfernt.

Habt ihr noch gemeinsame Freunde?

Nein, wir hatten zum Glück nie den selben Freundeskreis.​

Hast du noch irgendwas, das dich an die gemeinsame Zeit erinnert?

Ich habe nichts mehr von ihr. Sie hingegen hat noch eine alte Jacke von mir. Ich wollte ihr deswegen aber nicht schreiben und habe mir dieselbe Jacke einfach nochmal gekauft.



Larissa, 25

bild: watson

Larissa, wie lange warst du in einer Beziehung?

Ich war vier Jahre lang in einer Beziehung. Seit vier Jahren sind wir nun getrennt.

Was war der Grund für die Trennung?

Wir sind zusammen erwachsen geworden und haben dann gemerkt, dass es nicht mehr passt.

Seid ihr noch in Kontakt?

Nein. Zum Geburtstag schreiben wir uns aber immer ein paar nette Worte.

Habt ihr noch gemeinsame Freunde?

Mit meinem Bruder hat er nach wie vor ein sehr gutes Verhältnis.



Folgt ihr euch noch auf Instagram, Facebook oder anderen Sozialen Medien?

Auf Facebook hatte ich ihn nach der Trennung gelöscht. Andere Kanäle hatte ich damals noch nicht. Heute folgen wir uns auf Instagram.

Hast du noch irgendwas, das dich an die gemeinsame Zeit erinnert?

Nein, ich habe mit der Zeit all seine Geschenke entweder entsorgt oder verschenkt (lacht).

Gibt es noch etwas, das du deinem/r Ex sagen möchtest?

Früher gab es da sicher viel, aber heute mach ich mir dazu keine Gedanken mehr.

Andri, 17

bild: watson

Andri, wie lange warst du in einer Beziehung?

Meine letzte Beziehung hielt leider nur knapp drei Monate.

Was war der Grund für die Trennung?

Als meine Ex mir gestand, dass sie beim Flaschendrehen jemanden küsste, musste ich einen Schlussstrich ziehen.



Habt ihr noch Kontakt?

Nein, den hatte ich sofort abgebrochen.



Seid ihr euch irgendwann mal über den Weg gelaufen?

Ja immer wieder. Wir besuchen die gleiche Berufsschule, gehen uns aber aus dem Weg.



Folgt ihr euch noch auf Instagram, Facebook oder anderen Sozialen Medien?

Ja auf Instagram. Ich habe gar nicht daran gedacht, sie zu entfernen. Vielleicht muss ich das noch nachholen (lacht).

Hast du noch irgendwas, das dich an die gemeinsame Zeit erinnert?

Sie schenkte mir mal ein Plüschtier, das habe ich aber mittlerweile entsorgt. Ich möchte nicht mehr an sie erinnert werden.

Gibt es noch etwas, das du deinem/r Ex sagen möchtest?

Wenn man in einer Beziehung ist, macht man bei solchen Spielen wie Flaschendrehen einfach nicht mit.

Und wie lief es bei dir ab?

Ein Beziehungsende in Frauenportraits:

Und nun: 10 Pärchen-Typen, die so richtig nerven Video: watson/Knackeboul, Madeleine Sigrist, Lya Saxer

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Daily Newsletter