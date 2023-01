Kennst du den Jungen aus diesem Meme? Er ist jetzt Football-Champion und Werbe-Star

Seit bald zehn Jahren ist er weltbekannt: Der kleine Junge, der peinlich berührt in einer US-Fast-Food-Kette steht und der filmenden Person einen vorsichtigen Seitenblick zuwirft.

Bild: giphy

Der kleine Junge heisst Dieunerst Collin ist mittlerweile 18 Jahre alt – und New Jersey State Champion im Football mit der East Orange Campus High School. Mittlerweile ist der Brocken (185 cm und 150 kg) Teil der Offensive Line am Lake Erie College in der NCAA Division II.

In diesen Tagen geht der junge Football-Spieler wieder viral: Und wieder hat die Fast-Food-Kette «Popeyes», in der das ursprüngliche Meme entstanden ist, damit zu tun. Filmproduzent und selbsternannter College-Football-Enthusiast Jim Weber entdeckte, dass Collin mittlerweile im College-Football gelandet war und forderte, dass dieser einen Sponsoren-Deal erhalten sollte. Natürlich von «Popeyes».

Ein Zug, auf den Collin noch so gerne aufsprang. Sogenannte «NIL Deals» (NIL = name, image, likeness), sind für College-Sportler erst seit 2021 in gewissen US-Staaten erlaubt. Sie ermöglichen es Firmen, mit Bildern und Namen der jungen Athleten zu werben, beispielsweise bei Autogrammstunden oder mit Plakaten und Social-Media-Posts. Die Athleten erhalten im Gegenzug Geld. Bis dahin galten College-Sportler als Amateure und durften gemäss NCAA-Reglement kein Geld verdienen.

Aber zurück zum Meme-Star. Dieunerst Collin forderte auf Instagram seine Follower dazu auf, «Popeyes» auf ihn aufmerksam zu machen – mit Erfolg. Gestern gab die Fast-Food-Kette bekannt, dass sie mit dem 18-Jährigen einen solchen Deal abgeschlossen hat.

Wie viel der junge Sportler am Deal verdient, ist nicht bekannt. Collin, der Sport-Management studiert, sagt gegenüber «USA Today»: «Ich kann nur sagen, dass ich viel Werbung für sie machen werde. Ich liebe ‹Popeyes› tatsächlich.» (abu)