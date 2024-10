Dieses Zwergflusspferd verzaubert gerade das Internet

Wenn du dich ab und zu in den sozialen Medien aufhältst, bist du in den letzten Wochen wohl kaum um das Zwergflusspferd Moo Deng drum herumgekommen. «Moo Deng» bedeutet nichts anderes als «hüpfendes Schwein» (den Namen bekam es durch eine öffentliche Abstimmung …). Geboren wurde sie als Tochter der Eltern Tony und Jonah am 10. Juli 2024 in Si Racha, Thailand.

Wenn du dich fragst, warum wir diesem Hype eine Story widmen? Darum:

Nachdem der Khao Kheow Open Zoo auf seiner Facebookseite Bilder des kleinen Rackers veröffentlicht hatte, entbrannte der Hype. Die Besucherzahlen des Zoos verdoppelten sich Anfang Septembers. Der Zoo reagierte sofort und verkaufte Merchandise des Flusspferdes. Dieser wurde so gut angenommen, dass der Zoodirektor Narongwit Chodchoi den Namen «Moo Deng the hippo» urheberrechtlich schützen liess, um so noch mehr Geld für den Zoo zu sammeln. Sogar von einem 24h-Livestream ist die Rede. Und ja, auch die ersten Moo-Deng-Tattoos gibt es schon.

Klar, dass auch das Internet von diesem Kult-Tierchen mitbekommen hat und es gebührend huldigt. Und wie könnte es das anders tun als mit Memes? Wir haben euch ein Best-of zusammengestellt.

Aber bevor es losgeht und um dich in die richtige Stimmung zu bringen:

Ein bösartiges, tödliches Nilpferd hat den Zoowärter beim Putzen heftig angegriffen.

Genau so fühlt es sich an!

Der iPhone-Wecker.

Ich.​

Nachvollziehbar, nicht?

Papa: «Und, wie läuft die Jobsuche?»





Ein grossartiges Stück Filmgeschichte.

Als kleine Inspiration.

Sinngemäss: «Kopiere ihren Look.»

Mehr als nur Kunst.

Halloween steht übrigens bald vor der Tür.

Nur Gutes!

Warum bist du so still? Was beschäftigt dich?

Oh nein, der wird doch nicht ...!

Moo Deng nach Hause telefonieren.

Immer dieser Druck ...

Erwartungen der Familie.

Ich.​

Also, wenn das nicht Potenzial hat.

Jedes Mal das Gleiche … 🙄

Ich: «Willst du Pommes?»

Freundin: «Nöö, alles gut.»

Auch die Freundin:

Meine Pomms​

Fast zu schön zum Trinken.

Ja! 😍😍😍

bild: imgur

Ich, wenn ich Pizza sehe.

Falls du auch ein Tattoo willst, hier noch ein Flash.

Wir hätten sie fast übersehen.

Lass dich vom süssen Aussehen nicht täuschen!

Okay, gekauft!

Uns allen!

Die könnten mir helfen.

Natürlich das Zwegflusspferd.!

Wer würde gewinnen?

Wir auch, Spider-Man, wir auch!

Überall, wo ich hingehe... sehe ich ihr Gesicht.

Also, wenn das nicht süss ist!

POV: Du hast deine Freunde gebeten, ein süsses Foto von dir an der Bar zu machen.

Zum Zuhause nachmachen.

Dieser Typ hat sich übrigens auf solche «Verkleidungen» spezialisiert.

Daenerys Targaryen, Mutter der Zwergflusspferde, Sprengerin der Ketten, u.s.w.

Da würden wir glatt wieder anfangen, zu sammeln.

Und gleich passend dazu:

Voll auf Angriff!

Wie meine Katze ins Zimmer stürmt, nachdem ich 2 Minuten zu spät gekommen bin, um sie zu füttern.

Fühlen wir zu 100 Prozent.

Ich.

Kartoffeln in allen Varianten.



«Jurassic World: Moo Deng tötet sie alle!»

Ach, Moo Deng, wir sind voll bei dir.

Arbeiten.

Mittagspause.

Feierabend.



Bonus

Sie kann sogar schon den Moonwalk.

