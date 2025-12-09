Bild: EPA

«Denn sie wissen nicht, was passiert»: RTL-Neuzugänge stehen fest

Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk und Günther Jauch verabschieden sich als Trio. Nun ist klar, wer «Denn sie wissen nicht, was passiert» am kommenden Samstag übernimmt.

Charlotte Koep / t-online

Am vergangenen Samstagabend hat Thomas Gottschalk seine TV-Rente mit einem letzten Auftritt in der RTL-Show «Denn sie wissen nicht, was passiert» eingeleitet. Auch seine Kollegen Barbara Schöneberger und Günther Jauch haben sich mit ihm von der Produktion verabschiedet. Die gute Nachricht für die Fans kam schnell: Das Format wird auch ohne die drei Moderatoren weitergehen. Doch wer wird auf das Trio folgen?

Nach der vergangenen Ausgabe wurde bereits bekannt gegeben, dass am kommenden Samstag das prominente Ehepaar Jana Ina und Giovanni Zarrella auftreten wird. «Ich wollte eigentlich einen schönen Abend mit meiner Frau verbringen, aber dann bringe ich sie eben mit», so der Musiker Giovanni Zarrella. Jetzt steht auch fest, wer noch dazustossen wird: Wie die «Bild»-Zeitung am Dienstag berichtete, sind neben den Zarrellas die Ehrlich Brothers und Michelle Hunziker dabei. Das habe der Sender RTL bestätigt.

Thomas Gottschalk, Barbara Schöneberger und Günther Jauch hatten «Denn sie wissen nicht, was passiert» rund sieben Jahre und 48 Folgen lang moderiert. Thomas Gottschalk hatte seinen endgültigen Rückzug aus dem Showgeschäft verkündet, Hintergrund ist seine Krebserkrankung. Seine beiden Kollegen bleiben weiter Teil der Branche.

