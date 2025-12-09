Nebel
DE | FR
burger
International
Leben

«Denn sie wissen nicht, was passiert»: RTL-Neuzugänge stehen fest

epa03023661 German tv host Thomas Gottschalk (R) with German tv personality Guenther Jauch (C) and his Swiss co-host Michelle Hunziker (L) on stage during the broadcast of German TV show &#039;Wetten, ...
Bild: EPA

«Denn sie wissen nicht, was passiert»: RTL-Neuzugänge stehen fest

Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk und Günther Jauch verabschieden sich als Trio. Nun ist klar, wer «Denn sie wissen nicht, was passiert» am kommenden Samstag übernimmt.
09.12.2025, 17:2909.12.2025, 17:29
Charlotte Koep / t-online
Ein Artikel von
t-online

Am vergangenen Samstagabend hat Thomas Gottschalk seine TV-Rente mit einem letzten Auftritt in der RTL-Show «Denn sie wissen nicht, was passiert» eingeleitet. Auch seine Kollegen Barbara Schöneberger und Günther Jauch haben sich mit ihm von der Produktion verabschiedet. Die gute Nachricht für die Fans kam schnell: Das Format wird auch ohne die drei Moderatoren weitergehen. Doch wer wird auf das Trio folgen?

Nach der vergangenen Ausgabe wurde bereits bekannt gegeben, dass am kommenden Samstag das prominente Ehepaar Jana Ina und Giovanni Zarrella auftreten wird. «Ich wollte eigentlich einen schönen Abend mit meiner Frau verbringen, aber dann bringe ich sie eben mit», so der Musiker Giovanni Zarrella. Jetzt steht auch fest, wer noch dazustossen wird: Wie die «Bild»-Zeitung am Dienstag berichtete, sind neben den Zarrellas die Ehrlich Brothers und Michelle Hunziker dabei. Das habe der Sender RTL bestätigt.

Thomas Gottschalk, Barbara Schöneberger und Günther Jauch hatten «Denn sie wissen nicht, was passiert» rund sieben Jahre und 48 Folgen lang moderiert. Thomas Gottschalk hatte seinen endgültigen Rückzug aus dem Showgeschäft verkündet, Hintergrund ist seine Krebserkrankung. Seine beiden Kollegen bleiben weiter Teil der Branche.

Verwendete Quellen:

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Erkennst du das KI-Foto? Wer weniger als 6 schafft ... ihr schafft eh weniger als 6
In regelmässigen Abständen zeigen wir euch hier die Fortschritte bei KI-Bildgeneratoren. Zum einen wollen wir damit dokumentieren, wie rasant die Entwicklung in diesem Bereich ist. Andererseits geht es um die Sensibilisierung: Bereits heute ist es ratsam, bei Fotos und Videos den KI-Sensor einzuschalten und zu hinterfragen, ob das, was man sieht, auch wirklich echt ist. Instagram und andere sogenannte soziale Medien sind voll mit KI-generierten Inhalten. Auf Tiktok werden mit KI-Hassvideos Milliarden Klicks erzielt. Etwas Misstrauen ist nicht falsch.
Zur Story