Donna Mills lanciert mit 85 Jahren ihre OnlyFans-Karriere. Bild: www.imago-images.de

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TV-Star Donna Mills tritt mit 85 Jahren OnlyFans bei

Als Seifenoper-Darstellerin wurde Donna Mills vor mehr als 40 Jahren zum Star. Nun hat die Schauspielerin etwas Neues für sich entdeckt.

Ricarda Heil / t-online

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Seit den Sechzigerjahren steht sie vor der Kamera. Ihre wohl bekannteste Rolle spielte Donna Mills in den Achtzigern. Fast zehn Jahre lang verkörperte sie Abby Cunningham in der CBS-Seifenoper «Unter der Sonne Kaliforniens». Es folgten Erfolgsformate wie «Navy CIS», «Nip Tuck» und «Cold Case».

Doch nun schlägt die 85-Jährige einen neuen Karriereweg ein. Donna Mills ist der Erotikplattform OnlyFans beigetreten. Dort wolle sie Einblicke in ihren Alltag geben, Blicke hinter die Kulissen teilen und auf direkterem Weg mit ihren Fans in Kontakt treten, wie die Schauspielerin in einem Statement, das mehreren US-Medien vorliegt, erklärte.

«Ich habe die unglaubliche Unterstützung und Ermutigung, die ich im Laufe der Jahre von meinen Fans erhalten habe, immer sehr geschätzt. Soziale Medien waren eine wunderbare Möglichkeit, in Kontakt zu bleiben, aber ich freue mich darauf, bei OnlyFans mitzumachen, weil es die Möglichkeit für eine persönlichere und direktere Verbindung bietet», so Donna Mills.

Die 85-Jährige betonte zudem, dass sie explizite oder sexuelle Inhalte nicht plane. «Es ist einfach eine weitere Plattform, auf der ich wertvolle Zeit mit den Menschen verbringen kann, die mich während meiner gesamten Karriere unterstützt haben, und dabei mir selbst treu bleiben kann.»

Auf Instagram folgen der Schauspielerin fast 200'000 Menschen. Dort hat sie nun auch ein Video veröffentlicht und ihren Followern von ihrem neuen OnlyFans-Profil erzählt. «Ich wollte euch nur kurz Bescheid geben, dass ich jetzt auch auf einer anderen Plattform unterwegs bin», so Donna Mills.

Normalerweise müssen Fans einen monatlichen Betrag zahlen, um die Inhalte ihrer Stars sehen zu können. Das Profil von Donna Mills jedoch ist kostenlos. Allerdings sind nicht alle Beiträge einsehbar. So verlangt sie zum Beispiel für ein Bild mit dem Titel «At my age I have a couple tricks up my sleeves» (zu Deutsch: «In meinem Alter habe ich noch ein paar Tricks in petto») 20 US-Dollar.