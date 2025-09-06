sonnig15°
Quiz: Erkennst du die berühmten Designermarken?

FILE - Designer Giorgio Armani, centre, poses with models at the end of his women&#039;s 2019 Spring-Summer collection, unveiled during the Fashion Week in Milan, Italy, Sunday, Sept. 23, 2018. (AP Ph ...
Giorgio Armani: Das Unternehmen befand sich bis zu seinem Tod im September 2025 in seinem Besitz.Bild: keystone
Erkennst du die berühmten Designermarken? Teste dein Fashion-Wissen

Giorgio Armani, Prada oder Gucci: Viele der Modehäuser brachten schon ikonische Fashion-Stücke heraus. Weisst du aber, wer was designt hat?
06.09.2025, 12:2206.09.2025, 12:22
Liebe Quizzticle-Klasse,

Mit dem Tod von Giorgio Armani starb eine Legende der Modewelt. Er zählte zu den einflussreichsten Modeschöpfern der Welt. Bekannt wurde er mit seiner minimalistischen Herrenmode. Er kreierte in seiner Karriere viele zeitlose Fashion-Pieces.

Neben Armani gibt es aber auch andere Modehäuser, die mit ihren Kleidern oder Accessoires Geschichte schrieben. Erkennst du die 20 Marken?

Wir haben 20 ikonische Kleidungsstücke, Taschen, Schuhe oder Stile aufgelistet, an denen Modeexperten sofort erkennen sollten, welche Marke damit gemeint ist. Gehörst du dazu?

Und so geht's:

  • Nenne den korrekten Namen der Marke bzw. des Modehauses. Als Hinweis nennen wird dir das Fashion-Icon.
  • Es ist die Marke gemeint und nicht der Kreativdesigner, der das Stück damals kreiert hat.
  • Achte auf die richtige Schreibweise. Es gelten teilweise auch Alternativen, aber wir können nicht alle Varianten berücksichtigen.
  • Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.
  • Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.
  • Drücke auf «Play» und los geht's!
Der Notenschlüssel
18–20 Punkte: 6,0 – Scheint, als wärst du ein Hitparade-Pro!
15–17 Punkte: 5,5
12–14 Punkte: 5,0
9–11 Punkte: 4,5
6-8 Punkte: 4,0
Unter 6 Punkten: Geh mal wieder shoppen oder lies die Vogue!
«Wahrer Meister seines Fachs» – Stars trauern um Modemacher Giorgio Armani
