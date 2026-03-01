Lasst mich bloss in Ruhe mit Modekram – «Brooklyn Nine-Nine»-Figur Rosa Diaz, möglicherweise. Bild: watson/Shutterstock

Und nun: Fashion-Tipps von Leuten, die keine Ahnung von Mode haben (wollen)

Zeit für einen etwas anderen Artikel über Anziehsachen.

Erst kürzlich an einer Redaktionssitzung – wir hatten uns aus seltsamen Gründen gerade darüber unterhalten, ob Leoparden-Prints hübsch sind oder nicht – haben wir uns gefragt, welche Art Kleidung dieses Jahr wohl in Mode kommt.

Nun. Anstatt einen Artikel darüber zu schreiben, was dieses Jahr Trend wird, möchten wir heute lieber Fashion-Tipps von Leuten lesen, die von sich selbst behaupten, sehr wenig Ahnung von Mode zu haben oder haben zu wollen.

Wir haben uns im watson-Büro umgehört, danach würden wir gerne deinen Tipp hören!

1. «Gefällt dir eine Band, kauf dir das Band-Shirt! Erstens unterstützt du damit die Truppe, zweitens liegst du mit einem schwarzen Bandshirt nie falsch!» Oliver Baroni

Symbolbild – vermutlich nicht Olivers Lieblingsband. Bild: reddit

2. «Trage, was du willst! Solange du dich wohlfühlst und deine Kleider mit dem entsprechenden Selbstvertrauen trägst, sieht es gut aus. Allerdings: auf Billig-Shirts, die nach dreimal Waschen kaputt sind, solltest du aus Umweltgründen besser verzichten.» Adrian Bürgler

3. «Mein wichtigstes Argument beim Kleiderkauf ist ein herabgesetzter Preis. Wenn ich dabei ein schönes Stück finde, umso besser. Und das ist immer wieder der Fall.» Peter Blunschi

4. «Mein unqualifizierter Tipp: Zieht einfach an, was euch gefällt, und seid keine Fashion Victims. Ihr könnt mir doch nicht sagen, dass ihr alle die silbergrauen Asics und den beigen Sherpa-Hoodie cool findet?!» Philipp Reich

Das sind logischerweise nicht Philipp Reichs Beine in den silbergrauen Asics. Bild: zalando

5. «Fühle dich einfach wohl mit dem, was du trägst! Es passt dann schon irgendwie mit dem Rest vom Kleiderschrank zusammen ...» Nina Bürge

6. «Ich bin schlecht im Kombinieren von Kleidungsstücken. Und ich bin schnell überfordert von zu vielen Optionen im Kleiderschrank. Meine Lösung: Ich besitze praktisch nur Basic-Kleidungsstücke in den immer gleichen Farben, die ich mag: Schwarz, Weiss, Grau, Grün, Blau, Orange. Fertig. So kann ich praktisch jede Hose mit jedem Shirt und jeder Jacke kombinieren. Sieht mein Kleidungsstil dadurch langweilig aus? Ja, wahrscheinlich. Aber: Spare ich damit Zeit, Geld und Gedanken? Auch ja! Besser für die Umwelt ist diese Strategie zudem auch. Weil ich gar nicht in Versuchung komme, Trends hinterherzurennen oder ausgefallene Kleidungsstücke zu kaufen, die ich letzten Endes doch nie anziehen werde. Was nicht in mein Farbkonzept passt, kaufe ich nicht.» Aylin Erol

7. «Kauft die Shirts gleich im 3er-Pack! Wenn's nicht im 3er-Pack daherkommt, kann's nicht Mode sein.» Patrick Toggweiler

Warum nicht gleich ein 5er-Pack?

Tipptopp, das reicht dann auch wieder für die nächsten 15 Jahre. Bild: bonprix

8. «Einfachster und aus meiner Sicht trotzdem immer funktionierender Tipp, auch wenn du nicht so viel Ahnung von Mode hast: Schuhe passend zum Oberteil wählen. Also weisse Schuhe + weisses Oberteil, schwarze Schuhe + schwarzes Oberteil.» Nico Gstöhl

Wie siehst du das, und hast du eventuell auch einen Tipp auf Lager? Lass es uns in den Kommentaren wissen!

Und um natürlich noch diese eine Frage zu beantworten, die an der Redaktionssitzung nicht geklärt werden konnte:

(sim)