Diese Filme und Serien waren 2020 die beliebtesten Streams der Schweiz

Das Jahr 2020 war für Streaming-Anbieter ein Traum. Die Leute sassen wegen Corona zu Hause und streamten, bis die Leitungen glühten. Netflix konnte einen neuen Aborekord vermelden und Disney Plus hatte bereits im Herbst die User-Anzahl erreicht, die der Konzern eigentlich für 2024 prognostiziert hatte. Gleichzeitig waren neue Filme noch nie so schnell auf Video-on-Demand-Plattformen verfügbar wie 2020.

Doch welche Filme und Serien flimmerten während all der Monate über die Schweizer Bildschirme? Auf diese Frage liefert nun Just Watch eine Antwort. Der Streaming-Guide hat anhand der Useranfragen aus der Schweiz ermittelt, welches 2020 die gefragtesten Streaming-Titel für Filme und Serien waren. Gemessen wurde vom 1. Januar bis zum 31. Dezember. watson liegen die Ergebnisse exklusiv vor.

Wie wurde die Popularität ermittelt? Just Watch hat für seine Liste drei Kriterien berücksichtigt:



- Wie oft wurde ein Titel gesucht.

- Wie oft wurde ein Titel zur Watchlist hinzugefügt.

- Wie oft wurde bei einem Titel auf einen Streaming-Anbieter geklickt. (Die Anzahl Streaming-Starts für Flatrate-Angebote, Miete und Kauf wurden dabei addiert).



Die verschiedenen Faktoren wurden von Just Watch unterschiedlich stark gewichtet, um die Popularität zu ermitteln.

Die populärsten Filme in der Schweiz

10 «Le Mans 66 – Gegen jede Chance»

Der ehemalige Rennfahrer Carroll Shelby hat sich als Rennwagenkonstrukteur einen Namen gemacht. Als Gewinner von Le Mans wird er von Ford beauftragt, einen konkurrenzfähigen Rennwagen zu bauen. Mit ihm soll die jahrelange Dominanz von Ferrari gebrochen werden. Als Fahrer engagiert Shelby den genialen, aber hitzköpfigen Ken Miles, der mit Fords Firmenpolitik nur schlecht zurechtkommt.

Wo streamen?

Flat: Sky Show

Sky Show Mieten: aktuell nicht verfügbar

aktuell nicht verfügbar Kaufen: Google Play, blue TV, Apple TV, Rakuten, Microsoft, Sky Store, Hollystar

9 «The Gentlemen»

Der amerikanische Expat Mickey Pearson hat sich in London ein riesiges Marihuana-Imperium aufgebaut. Nun will er sich zur Ruhe setzen und seine «Firma» gewinnbringend verkaufen. Bald werden Freund und Feind von Mickey gleichermassen in ein Intrigenspiel verwickelt, bei dem alle etwas vom Kuchen abhaben wollen.

Wo streamen?

Flat: Sky Show

Sky Show Mieten: Google Play, blue TV, Appel TV, Rakuten, Hollystar, Sky Store, Microsoft

Google Play, blue TV, Appel TV, Rakuten, Hollystar, Sky Store, Microsoft Kaufen: Google Play, Sky Store, Rakuten, Hollystar

8 «Contagion»

Beth Emhoff wird von einem tödlichen Virus innerhalb weniger Tage dahingerafft. Während ihr Ehemann und ihr Vater versuchen, mit der Tragödie umzugehen, hat sich das Virus inzwischen ausgebreitet. Ein internationales Ärzteteam versucht nicht nur, das Virus einzudämmen, sondern auch die Zersetzung der gesellschaftlichen Strukturen zu verhindern – denn angesichts des Todes ist sich jeder selbst der Nächste.

Wo streamen?

Flat: blue TV

blue TV Mieten: Google Play, Apple TV, Sky Store, Microsoft, Pantaflix, Videobuster, Hollystar

Google Play, Apple TV, Sky Store, Microsoft, Pantaflix, Videobuster, Hollystar Kaufen: Google Play, Apple TV, Rakuten, blue TV, Microsoft, Sky Store, Hollystar, Videobuster

7 «Jojo Rabbit»

Der 10-jährige Junge Jojo, weiss nicht so recht, wie er in die Welt der zunehmend faschistischen 1930er passen soll. In der Schule und der Hitlerjugend wird er gehänselt, von seiner Mutter missverstanden, ausserdem vermisst er seinen Vater. Als seine Mutter ein jüdisches Mädchen bei ihnen zu Hause versteckt, wird Jojos eingetrichtertes Weltbild herausgefordert. Kurzerhand fragt er seinen besten, imaginären Freund um Rat: Adolf Hitler.

Wo streamen?

Flat: blue TV, Sky Show

blue TV, Sky Show Mieten: Google Play

Google Play Kaufen: Google Play, blue TV, Rakuten, Apple TV, Microsoft, Sky Store, Hollystar

6 «Once Upon a Time... in Hollywood»

Rick Dalton war in den 1950ern ein TV-Westernheld. Doch die ruhmreichen Tage sind längst vorbei. Also versuchen er und sein bester Freund und Stunt-Double Cliff Booth in der Filmwelt Fuss zu fassen. Doch Rick macht seine Rollenwahl als auch aufstrebende Stars zu schaffen. Als Rick einem alten Bekannten einen Besuch abstattet, lernt er die Manson-Gemeinde kennen.

Wo streamen?

Flat: aktuell nicht verfügbar

aktuell nicht verfügbar Mieten: aktuell nicht verfügbar

aktuell nicht verfügbar Kaufen: Google Play, Apple TV, Sky Store, blue TV, Rakuten, Microsoft, Hollystar

5 «Harry Potter und der Stein der Weisen»

Der Waise Harry Potter wächst bei der Familie seiner Tante auf, die ihn nur schikaniert und ausnutzt. Doch an seinem elften Geburtstag wendet sich das Blatt abrupt: Er erfährt, dass er ein Zauberer ist und fortan auf die berühmte Schule für Hexerei und Zauberei Hogwarts gehen darf. Dabei erfährt er nach und nach, was wirklich mit seinen Eltern passiert ist und weshalb er in der Welt der Magie eine Berühmtheit ist.

Wo streamen?

Flat: aktuell nicht verfügbar

aktuell nicht verfügbar Mieten: Google Play, Apple TV, Rakuten, Sky Store, Microsoft, blue TV, Pantaflix, Videobuster, Hollystar

Google Play, Apple TV, Rakuten, Sky Store, Microsoft, blue TV, Pantaflix, Videobuster, Hollystar Kaufen: Google Play, Apple TV, Rakuten, Sky Store, Microsoft, blue TV, Videobuster, Hollystar

4 «1917»

Im April 1917 hat der Erste Weltkrieg seinen Höhepunkt erreicht. Zwei junge britische Soldaten werden hinter die feindlichen Linien geschickt, um einen geplanten Angriff abzusagen. Schaffen sie es nicht, drohen 1600 Soldaten in einen Hinterhalt zu laufen, denn die Deutschen haben sich nur scheinbar zurückgezogen.

Wo streamen?

Flat: Sky Show

Sky Show Mieten: Google Play, Apple TV, Microsoft

Google Play, Apple TV, Microsoft Kaufen: Google Play, Apple TV, Microsoft, Sky Store, Hollystar, Rakuten

3 «Joker»

Die Geschichte Arthur Flecks ist die eines gescheiterten Standup-Comedians, von der Gesellschaft im Stich gelassen, gemobbt, geschlagen und verstossen. Durch den Hass, der ihm entgegenschlägt, wird aus dem gebeutelten Arthur Fleck langsam der Joker.

Wo streamen?

Flat: aktuell nicht verfügbar

aktuell nicht verfügbar Mieten: aktuell nicht verfügbar

aktuell nicht verfügbar Kaufen: Google Play, Apple TV, Sky Store, blue TV, Rakuten, Hollystar, Microsoft, Videobuster

2 «Knives Out – Mord ist Familiensache»

Der berühmte Detective Benoit Blanc untersucht den Tod von Harlan Thrombrey, Patriarch einer alteingesessenen Familie. Es wird vermutet, dass jemand bei seinem Dahinscheiden die Finger im Spiel hatte. Die anwesenden Verwandten werden gebeten, das Herrenhaus nicht zu verlassen, bis die Ermittlungen abgeschlossen sind. Die Gemüter erhitzen sich schnell und nach und nach treten erste Geheimnisse ans Licht.

Wo streamen?

Flat: blue TV

blue TV Mieten: Google Play, Apple TV, Rakuten, Microsoft, Hollystar, blue TV

Google Play, Apple TV, Rakuten, Microsoft, Hollystar, blue TV Kaufen: Google Play, Apple TV, Rakuten, Microsoft, Hollystar, blue TV

1 «Parasite»

Der junge Mann Ki-woo und seine Familie leben am Existenzminimum. Durch einen Trick schafft er es, bei der vornehmen Familie Park eingestellt zu werden. Nach und nach schleust Ki-woo nun seine Schwester und auch die Eltern als Arbeitskräfte ein. Ein gutes Leben scheint sich ihnen zu eröffnen, doch die Dinge laufen bald aus dem Ruder.

Wo streamen?

Flat: Flimmit

Flimmit Mieten: Google Play, Rakuten, blue TV, Flimmit, Hollystar, Microsoft

Google Play, Rakuten, blue TV, Flimmit, Hollystar, Microsoft Kaufen: Google Play, Rakuten, blue TV, Hollystar, Microsoft

Die populärsten Serien der Schweiz

10 «Mr. Robot»

Elliot ist ein junger Mann, der tagsüber bei einem Konzern in der Internetsicherheit arbeitet. Doch nachts wird er zum Hacker, dem kaum eine digitale Tür verschlossen bleibt. Dadurch kommt er mit einer geheimnisvollen Untergrundorganisation in Kontakt, die von einem ominösen Mr. Robot angeführt wird. Dieser verlangt von Elliot, dass er ausgerechnet das Sicherheitssystem hacken soll, das er eigentlich für seine Firma beschützen muss.

Wo streamen?

Flat: Prime Video (4 Staffeln), blue TV (2 Staffeln)

Prime Video (4 Staffeln), blue TV (2 Staffeln) Mieten: aktuell nicht verfügbar

aktuell nicht verfügbar Kaufen: Hollystar (4 Staffeln), Sky Store (4 Staffeln)

9 «The Walking Dead»

Als Sheriff Rick Grimes nach einem schief gelaufenen Einsatz im Krankenhaus erwacht, ist alles wie ausgestorben. Von Patienten und Personal fehlt jede Spur, nur einige seltsame Geräusche hallen durch die Gänge. Schon bald findet Grimes heraus, dass eine Seuche die Menschheit in blutrünstige Zombies verwandelt hat. Verzweifelt macht er sich auf die Suche nach seiner Frau und seinem Sohn.

Wo streamen?

Flat: Netflix (10 Staffeln), Prime Video (10 Staffeln), Sky Store (10 Staffeln), blue TV (10 Staffeln)

Netflix (10 Staffeln), Prime Video (10 Staffeln), Sky Store (10 Staffeln), blue TV (10 Staffeln) Mieten: aktuell nicht verfügbar

aktuell nicht verfügbar Kaufen: aktuell nicht verfügbar

8 «Outlander»

Die junge Krankenschwester Claire macht mit ihrem Mann in Schottland Urlaub, um sich von den Schrecken des Zweiten Weltkriegs zu erholen. Durch einen magischen Steinkreis landet sie im Jahr 1743 und lernt dort Jamie Fraser kennen. Durch die Verstrickung unglücklicher Zufälle wird sie mit ihm zwangsverheiratet. Dennoch entbrennt zwischen den beiden eine Romanze und Claire muss sich bald zwischen zwei Männern entscheiden.

Wo streamen?

Flat: Netflix (4 Staffeln)

Netflix (4 Staffeln) Mieten: aktuell nicht verfügbar

aktuell nicht verfügbar Kaufen: Sky Store (5 Staffeln), Hollystar (5 Staffeln)

7 «Homeland»

Als ein jahrelang vermisster Marine aus den Händen von Terroristen befreit wird, feiert man ihn wie einen Helden. Einzig CIA-Agentin Carrie Mathison ist skeptisch. Sie glaubt, dass der Soldat zu den Terroristen übergelaufen sein könnte. Als ihr niemand glaubt, ermittelt sie auf eigene Faust. Und tatsächlich wird bald deutlich, dass der Marine über seine Jahre in Gefangenschaft nicht die ganze Wahrheit erzählt hat.

Wo streamen?

Flat: blue TV (7 Staffeln)

blue TV (7 Staffeln) Mieten: aktuell nicht verfügbar

aktuell nicht verfügbar Kaufen: Sky Store (8 Staffeln), Hollystar (8 Staffeln)

6 «Game of Thrones»

Im fiktiven Westeros dominieren sieben Herrscherfamilien, die alle Anspruch auf Königsmund, den Sitz der Macht, erheben. Lord Eddard vom Hause Stark wird vom aktuellen König Robert Baratheon nach Königsmund gerufen, um die rechte Hand des Königs zu werden. Bereits als Lord Eddard in der Stadt ankommt, wächst das Misstrauen in ihm, denn sein Vorgänger ist unter mysteriösen Umständen zu Tode gekommen.

Wo streamen?

Flat: Sky Store, blue TV (8 Staffeln)

Sky Store, blue TV (8 Staffeln) Mieten: aktuell nicht verfügbar

aktuell nicht verfügbar Kaufen: Sky Store (8 Staffeln), blue TV (8 Staffeln), Microsoft (1 Staffel), Hollystar (1 Staffel)

5 «Grey's Anatomy»

Die Handlung folgt Meredith Grey, die im Seattle Grace Hospital als Ärztin im Praktikum beginnt. Nach erfolgreich bestandenem Examen macht sie als Assistenzärztin weiter. Nebst dem herausfordernden Klinikalltag lernen wir so auch Merediths Privatleben kennen, dass sich allerdings oft mit ihrem Klinikalltag überschneidet.

Wo streamen?

Flat: blue TV (16 Staffeln), Prime Video, Sky (15 Staffeln)

blue TV (16 Staffeln), Prime Video, Sky (15 Staffeln) Mieten: aktuell nicht verfügbar

aktuell nicht verfügbar Kaufen: Sky Store (7 Staffeln), Hollystar (8 Staffeln)

4 «Westworld»

Im futuristischen Vergnügungspark Westworld gibt es alles, was das Herz begehrt. Hier ist alles künstlich, selbst die Einwohner, denn sie sind nichts anderes als hochentwickelte Roboter. Die menschlichen Besucher können so ihre dunkelsten Gelüste an ihnen ausleben – selbst «Mord» ist erlaubt. Doch aufgrund einer Fehlfunktion beginnen die Roboter eines Tages, die Gäste zu attackieren.

Wo streamen?

Flat: Sky Show (2 Staffeln), blue TV (3 Staffeln)

Sky Show (2 Staffeln), blue TV (3 Staffeln) Mieten: aktuell nicht verfügbar

aktuell nicht verfügbar Kaufen: Sky Store (3 Staffeln), Hollystar (3 Staffeln), blue TV (2 Staffeln), Microsoft (1 Staffel)

3 «The 100»

Vor 97 Jahren hat eine nukleare Katastrophe alles auf der Erde getötet und diese zu einem unbewohnbaren Ort gemacht. Die Menschen, die überlebt haben, vegetieren in zwölf Weltraumstationen vor sich hin. Eines Tages entscheiden die Verantwortlichen, 100 jugendliche Sträflinge auf die radioaktiv verstrahlte Erde zu schicken, um zu sehen, ob diese wieder bewohnbar ist.

Wo streamen?

Flat: blue TV (5 Staffeln), Netflix (1 Staffel)

blue TV (5 Staffeln), Netflix (1 Staffel) Mieten: aktuell nicht verfügbar

aktuell nicht verfügbar Kaufen: Microsoft (1 Staffel)

2 «The Handmaid's Tale – Der Report der Magd»

Nach einer nuklearen Katastrophe ist der Staat USA nicht mehr. Eine christlich-fundamentalistische Gruppierung hat das freie Land in die Republik Gilead umgewandelt. Da die Mehrheit der Bevölkerung unfruchtbar geworden ist, werden Frauen zu willenlosen Brütern – sogenannten Handmaids – degradiert. Sie sollen verhindern, dass die Menschheit ausstirbt. Offred ist einer dieser Frauen – und sie will aus dem System ausbrechen.

Wo streamen?

Flat: Prime Video (3 Staffeln), blue TV (3 Staffeln)

Prime Video (3 Staffeln), blue TV (3 Staffeln) Mieten: aktuell nicht verfügbar

aktuell nicht verfügbar Kaufen: aktuell nicht verfügbar

1 «Vikings»

Skandinavien Anfang des 8. Jahrhunderts: Ragnar Lothbrok und seine Frau Lagertha sind stolze Wikinger und leben in der Nähe der Siedlung Kattegat. Die Raubzüge stehen an und Jarl Haraldson will erneut gegen Osten segeln. Doch Ragnar hat von einem verborgenen Land im Westen gehört, das fruchtbar und reich sein soll. Haraldson will aber weiterhin nach Osten aufbrechen, also segelt Ragnar mit einigen wenigen Kriegern auf eigene Faust Richtung Westen ins Unbekannte.

Wo streamen?

Flat: Netflix (5 Staffeln), Sky Show (6 Staffeln), blue TV (6 Staffeln)

Netflix (5 Staffeln), Sky Show (6 Staffeln), blue TV (6 Staffeln) Mieten: aktuell nicht verfügbar

aktuell nicht verfügbar Kaufen: aktuell nicht verfügbar

So, und nun bist du dran. Welche Filme und Serien haben es 2020 auf deine Topliste geschafft? Schreib es in die Kommentarspalte!

