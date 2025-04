Die Band aus Wales war in den 1980ern bekanntgeworden. Sie veröffentlichte Songs wie «Sixty Eight Guns», «Rain In The Summertime» und «Strength».

Der Frontmann der Band The Alarm, Mike Peters, ist tot. Er sei im Alter von 66 Jahren an Krebs gestorben, meldete die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf eine von ihm mitgegründete Wohltätigkeitsorganisation.

Megastar-Alarm! Jackie Chan kommt im August ins Tessin

Der chinesische Actionfilm-Held Jackie Chan ist heute 71, steht seit seinem achten Lebensjahr vor der Kamera und hat über 150 Filme abgedreht, allein in diesem Jahr sollen vier mit ihm erscheinen. Am 9. August wird er auf der Piazza Grande in Locarno einen goldenen Leoparden für sein Lebenswerk entgegennehmen. Ebenfalls wird er persönlich seine Filme «Project A» (1983) und «Police Story» (1985) vorstellen, bei denen er Regisseur und Hauptdarsteller war. Und am 10. August wird er in einem öffentlich zugänglichen Talk Fragen beantworten.