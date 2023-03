Pedro Martins @ Musig im Pflegidach Muri

Brasilianische Klänge verzaubern das Pflegidach

Durch eine Vermischung von Jazz mit brasilianischen Elementen sorgte der aus Brasilien stammende Gitarrist und Sänger Pedro Martins für Begeisterung im Publikum. Zusammen mit seinem Quartett, bestehend aus Chris Fishman anKlavier und Keyboards, Daryl Johns, dem Bassisten, und Justin Brown, dem Schlagzeuger, trat er vergangenen Sonntag im «Musig im Pflegidach» in Muri auf.

lars rauch

Mehr «Musig im Pflegidach»

«Es wird laut, denn die Musik wird verstärkt. Das ist das, was diese Musik braucht», erklärte Stephan Diethelm, der von «Musig im Pflegidach», während sich die vier jungen Musiker vorbereiteten. Daraufhin rüsteten sich einige Zuschauer schon mit Ohrstöpseln aus. Die Spannung stieg. Ein leises Rumoren ging durch den Raum. «Ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt, doch diese Truppe sieht sehr vielversprechend aus», meinte eine Dame, als sie den Künstlern gespannt beim Einrichten zusah. Ein letzter Soundcheck, ein tiefer Atemzug, dann legten sie los.

Hinweis Der Autor ist Schüler an der Kantonsschule Wohlen. Im Rahmen ihres Deutschunterrichts verfassen die Schülerinnen und Schüler auch Konzertberichte, die in die Note einfliessen.

Eintauchen in die Welt der brasilianischen Musik

Von der ersten Sekunde an war die Zuhörerschaft begeistert. Das Zusammenspiel zwischen den vier Instrumenten und der bezaubernden Stimme des 29-Jährigen liess die Köpfe der Zuhörer nur so hin und her wippen. Füsse klopften energisch zum Takt und immer wieder hörte man begeisterte Zwischenrufe aus dem Publikum. Das Spielen von einerseits sehr laut, schnell und energiereich gespielten Liedern und andererseits eher ruhigen, langsamen und entspannenden Liedern gestaltete den Abend sehr abwechslungsreich und führte zu einer unglaublichen Atmosphäre im Raum. Mit Leichtigkeit erzeugte der Gitarrist und Sänger die Stimmung (den «Vibe»), den Groove und das Gefühl seiner Heimat Brasiliens und somit kam der Jazz-Sound mit den brasilianischen Elementen gut zur Geltung.

Eine Gruppe mit Potential

Es stach sofort heraus, dass die Musiker mit Herzblut dabei sind. Darauf liess zum Beispiel ihr Kleidungsstil schliessen, welcher zwar aussergewöhnlich wirkte, jedoch perfekt in das Gesamtbild des brasilianischen «Sentiments» passte. Ebenfalls gaben die Künstler sich untereinander oder dem Mischpult während ihrer Aufführung immer wieder Handzeichen, um gewisse Klänge zu optimieren und somit das Bestmögliche aus ihrem Auftritt herauszuholen. Dabei zögerten sie nicht, die Zeichen mehrmals zu wiederholen, bis sie mit dem Klang ihrer Musik wirklich vollständig zufrieden waren. Die Mimik der noch sehr jungen Künstler während des Spielens machte ihre Leidenschaft für die Musik unverkennbar. Martins wird nicht umsonst als einer der vielversprechendsten Musiker der neuen Generation betitelt. Doch dies nicht nur wegen seiner Musik, sondern auch wegen seiner sehr sympathischen Art und seinem Charme, mit dem er das Publikum immer wieder zum Lachen brachte.

Mit Blick in die Zukunft

«Radio Mistério» nennt Martins sein neues Album, welches er mit seinem Quartett präsentierte. wurden zwölf Stücke vorgespielt. Das Album wird im Mai 2023 erscheinen, und bis dahin ist die Truppe auf Tour in mehreren Städten und Ländern. Beispielsweise waren sie vor ihrem Auftritt in Muri schon in Brüssel und Berlin, weiter wird es gehen mit Bukarest, Köln, München und Stuttgart. «Das sind sehr viele Eindrücke auf einmal», meinte Martins. «Seit längerer Zeit sind wir auf Tour, und langsam fühle ich mich wie in einem Traum. In einem guten Traum.»