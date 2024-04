Für die US-Firma ist Coops Schritt auf jeden Fall eine ernst zunehmende Ohrfeige. Dass Produkte in Preisverhandlungen temporär aus den Geschäften verschwinden, ist keine Unüblichkeit. Doch der offensichtliche Ersatz durch eine Eigenmarke ist ein weiterer Eskalationsschritt, der auf ein längeres Fernbleiben des Originals deuten dürfte - und Mars in den Verhandlungen noch stärker unter Druck setzt.

Coop-Sprecher Caspar Frey bestätigt auf Anfrage, dass die «Tom's Best»-Linie diese Woche offiziell in den Verkauf gekommen sind. Einzelne Produkte seien seit wenigen Wochen bereits erhältlich. Zu den Beweggründen gibt sich der Händler plötzlich zurückhaltend, nimmt den Namen des US-Herstellers nicht in den Mund. Frey sagt bloss: «Unsere Eigenmarke wurde einem Verpackungsrelaunch unterzogen, um einen neuen und zeitgemässen Auftritt zu realisieren.» Die neue Farbgestaltung der Produkte seien besser für die Kundenführung.

Nun ist es so weit: Wie ein Augenschein in einer Filiale zeigt, hat Coop dieser Tage die neue Marke «Tom's Best» lanciert. Der Name mit einem Vornamen bestehend aus drei Buchstaben sowie die orange Farbprägung machen deutlich, dass sich der Händler von «Ben's Original» hat inspirieren lassen.

In der Lebensmittelzeitung doppelte Wyss ein Jahr später nach: «Wenn der Lieferant nicht nachweisen kann, wieso etwas teurer wird, sehen wir keinen Grund dazu, mehr zu bezahlen.» Auch andere Lieferanten würden nicht nachvollziehbare Forderungen stellen, doch Mars sei «unverhältnismässig» gewesen. Zudem kündigte Wyss eine baldige Eigenkreation an, welche den Platz von «Ben's Original» im Regel übernehmen soll.

Im Herbst 2022 wollte Mars zahlreiche Produkte verteuern. Das wollte Coop-Chef Philipp Wyss nicht hinnehmen. Man sei mit dieser Preispolitik nicht einverstanden und habe deshalb entschieden, diverse Produkte der Marken «Ben's Original», «Balisto» und «Crave» dauerhaft aus dem Sortiment zu nehmen, gab der Händler in seiner hauseigenen Zeitung darauf bekannt. Ein mutiger Schritt, schliesslich gehört insbesondere «Ben's Original» zu den wohl stärksten und bekanntesten Marken in den Supermarkt-Regalen.

