Die deutsche «NACKTionalmannschaft». Bild: www.imago-images.de

Weshalb dieses deutsche Fussballteam nackt spielt

In Herne kam es am Mittwoch zu einem Fussballspiel der besonderen Art. Ein Team trat komplett nackt an. Hinter der Aktion steckt ein Protest.

Vor 1000 Zuschauern und bei sonnigem Wetter ist am Mittwoch die «deutsche NACKTionalmannschaft» im Stadion am Schloss Strünkede in Herne unbekleidet gegen die «Pottoriginale All Stars» angetreten. Die Aktion verstehe sich als «Kunst und Protestspiel gegen Uefa, DFB und die übermässige Kommerzialisierung des Fussballs», teilte der Initiator und Künstler Gerrit Starczewski der Deutschen-Presseagentur mit.

Auf dem Feld sah das dann so aus. Bild: www.imago-images.de

Das erste Mal habe es die Aktion 2015 gegeben – damals ebenfalls in Herne, sagte Starczewski zudem der «WAZ». «Wir kehren an unseren Ursprung zurück.» Neben der Vermarktung im ProfifuSSball gehe es ihm auch darum, vermeintliche Schönheitsideale infrage zu stellen.

«Das ist schöner als Sex», sagte er vor der Partie der «WAZ» mit Blick auf die vollen Tribünen. «Das geht eiskalt den Nacken runter. Das ist hammermässig.»

In den Reihen des Gegners tummelte sich derweil ein bekanntes Gesicht. Für die «Pottoriginale All Stars» stand Schalkes Kult-Fan Mohammed auf Einladung von Gerrit Starczewski auf dem Feld. «Wenn Gerrit sagt: Mohammed, komm! Dann komme ich», hatte er bereits im Vorfeld verlauten lassen. Bekannt ist der 44-Jährige vor allem für das Balancieren von Bierbechern auf seinem Kopf. Gegen die «NACKTionalmannschaft» lief Mohammed ebenfalls mit Bierkrug auf seiner Glatze auf.

