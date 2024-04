Fail-Dienstag

Tschüss April, hallo Fails! Hier gibt es 22 Lustigkeiten für mehr bessere Laune

Nur noch heute arbeiten Fails schauen, und dann haben die meisten von uns schon wieder einen Tag zur Erholung.

Zauberhaft.

So könnte es doch immer sein, nicht?

Beginnen wir mit: Wasserspielen. Ist schliesslich bald Sommer.

Wir lachen nicht über Mütter.

Fassungslosigkeit beim Publikum.

Das ist ... doch eine Kinder-Bahn. Sie wird doch nicht ...

Nein.

Doch!



Oh!

Passend dazu geistern auch diese Bilder derzeit durchs Netz.

Huch.

Traurigster Fail der Woche.

Haar-Experiment geplant? Schau erst diesen Lifehack:

Ich wollte nur sehen, ob mir ein Pony stehen würde.

Haben wir heute schon Sport gemacht?

Dann probieren wir es eben mit Fussball.

WIR würden natürlich nie über Kinder lachen, aber ...

... diese beiden schon. :D

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

OMG, lassen Sie ihre Finger von ...

Oh. Nur eine optische Täuschung.

Bildunterschrift der Woche:

Ein Klassiker für zwischendurch:

Macht er da «Daumen hoch»?

Übrigens: Gesehen am Bahnhof Schaffhausen ...

bild: watson

Passend dazu eine Slideshow von unseren Velern.

Tschuldi, Walter Sahli.

1 / 23 Das sind die 21 herzzerreissendsten, absurdesten und dümmsten Schreibfehler, seit es watson gibt 1. Das nennt man dann wohl «wild entsorgen»

Bild: watson

Diese ausgemalte Uhr.

¯\_(ツ)_/¯

Weisse Frau bringt schwarzes Baby zur Welt, beschuldigt deshalb ihren Mann, Sex mit einer schwarzen Frau gehabt zu haben.

Dieses Geburtstags-Merch:

Bild: reddit

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

Wir auch, Barbie Fashion Girl. Wir auch.

Ok.

Alt, aber heute hat bestimmt jemand Geburtstag hier, oder?

Uuuund ...

... tschüss.

Bonus-Win

Ha-ha!

Käferli lässt sich nicht verarschen.

Und jetzt deine Fails in die Kommentare? Darüber würden wir uns sehr freuen.

PS: Während du diese Zeilen liest, weile ich übrigens schon in den Ferien, irgendwo am Gardasee. Es sei mir gegönnt, behaupte ich mal. Seid lieb zu Sergio, Corina und Co., die eure Kommentare freischalten werden und nächste Woche die Stellvertretung übernehmen.

Und jetzt vielleicht noch einen Faildi aus dem Archiv gucken? Juhu!