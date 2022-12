Polizeirapport

28-jährige Tauchschülerin stirbt bei Tauchunfall im Walensee

Eine 28-jährige Tauchschülerin ist am Sonntagvormittag bei einem Tauchunfall im Walensee bei Murg SG gestorben. Sie hatte unter Wasser Panik bekommen.

Die Meldung vom Tauchunfall ging kurz nach 10.30 Uhr bei der kantonalen Notrufzentrale ein, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Sonntag mitteilte. Nach aktuellen Erkenntnissen der Polizei habe der Tauchpartner der in Panik geratenen Frau versucht, sie beide mittels Notaufstieg an die Oberfläche zu bringen. Dabei habe sich die 28-jährige Tauchschülerin gelöst und sei nach unten getrieben.

Zwei weitere Taucher der Gruppe konnten die leblose Frau laut Mitteilung schliesslich an die Oberfläche bringen. Zur Gruppe gehörten ein Tauchlehrer, drei Assistenten sowie drei Tauchschüler. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmassnahmen durch einen Notarzt und den Rettungsdienst sei die Frau noch vor Ort verstorben. (sda)