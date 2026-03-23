Bild: Loren Bedeli

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Diese 5 Erlebnisse befördern Atlantic Canada auf deine Reise-Bucket-List

Eins sei hier schon gesagt: Atlantic Canada bietet dir ein wahres Spektakel an Naturerlebnissen. Also plane viel Reisezeit ein und ordne deine Outdoorausrüstung. Wir legen gleich los!

Gut möglich, dass Atlantic Canada auf deiner Reise-Bucket-List bisher fehlt. Doch spätestens in 5 Minuten erobert die Region einen Ehrenplatz ganz weit oben auf deiner Liste. Das hat mit Wäldern, Walen und Wundern zu tun, aber eins nach dem anderen, und zuerst wie immer:

Die Destination im Flugmodus

Zürich – Halifax 5610 km, Flugzeit 7:30 Std., Flughafen YHZ

Beste Reisezeit: Von Juni bis Oktober kommen Outdoorfans und Wandervögel voll auf ihre Kosten – und es ist die beste Jahreszeit für Whale Watching!

Atlantic Canada im Osten des nordamerikanischen Landes wirkt wie ein idyllischer Gegenentwurf zu unserer hektischen Alltagswelt. Die grüne Region mit ihren 43'000 Küstenkilometern umfasst vier Provinzen: Nova Scotia, Prince Edward Island, New Brunswick und Neufundland & Labrador.



Die Highlights, die wir dir gleich vorstellen, zeigen lediglich einen kleinen Ausschnitt dieses Naturparadieses. Das Gute daran: Du kannst es geniessen und dich auf mehr freuen.

Über 21 Waldarten unter imposantem Sternenhimmel in Nova Scotia

Der Kejimkujik-Nationalpark & National Historic Site im Südwesten von Nova Scotia ist ein 400 Quadratkilometer grosses Naturschutzgebiet mit über 21 verschiedenen Waldarten. Das Gebiet ist ein «Dark Sky Preserve», in dem Lichtverschmutzung möglichst reduziert wird. Deshalb erlebst du hier einen besonders spektakulären Sternenhimmel. Nebst einer riesigen Auswahl an Wander- und Velowegen sowie Seen zum Kanufahren, hast du auch Gelegenheit, den Spuren der indigenen Mi’kmaq zu folgen – auf Kanurouten, die seit tausenden Jahren genutzt werden.

Bild: Loren Bedeli

Extra-Tipp: Wer von Halifax in den Nationalpark fährt, macht am besten einen Abstecher zum Peggy’s-Cove-Leuchtturm mit den eindrücklichen Granitfelsen. Hier findest du gleich noch Tipps für eine Rundreise auf Nova Scotia.

Bild: Loren Bedeli

Unvergessliche Begegnungen mit den sanften Riesen

Nova Scotia ist der ideale Ausgangspunkt, um Wale zu beobachten. Ob vom Ufer aus bei einer Küstenwanderung oder auf dem Meer: Vor allem die Bay of Fundy und Cape Breton Island gelten praktisch als Garanten für die Sichtung der beeindruckenden Meeressäuger. Wer die Tiere auf dem Meer hautnah erleben möchte, bucht eine Tour mit dem Motor- oder Schlauchboot.

Bild: Nova Scotia Tourism

Hier findest du Tipps zu Anbietern und Infos zum Schutz dieser majestätischen Meeresbewohner.

Ein Naturparadies für dein Abenteuer in New Brunswick

Kajaktouren, Geocaching, Windsurfen oder klassische Rad- und Trekkingtouren: Der Kouchibouguac-Nationalpark an der Ostküste von New Brunswick bietet fast alles, was sich Outdoorfans nur wünschen können. Der 239 Quadratkilometer grosse Nationalpark reicht von den langen Sandstränden und Lagunen an der Küste bis weit ins Landesinnere mit urtümlichen Sumpfgebieten und dichten Wäldern.

Bild: Loren Bedeli

Hier eröffnet sich den Besucherinnen und Besuchern eine unglaublich vielfältige Flora und Fauna weit weg vom Alltagslärm und -hektik. Im Park kannst du gut mehrere Tage verbringen und im Zelt oder in kleinen Holzhütten übernachten.

Gut zu wissen: Für die Nationalparks brauchst du in der Regel ein Ticket. Preise und Konditionen sowie alle nützlichen Infos findest du auf den jeweiligen Websites der Parks.

Über endlose Dünen wandern auf Prince Edward Island

Schon die Anreise nach Prince Edward Island – der kleinsten Provinz Kanadas – ist ein Highlight. Von New Brunswick fährst du über die 13 Kilometer lange Confederation Bridge. An der Nordküste der Insel erstreckt sich eine schier endlose Dünenlandschaft. Besonders eindrücklich: die Greenwich Sand Dunes mit ihrem schwebenden Steg – als ob du über Wasser laufen würdest. Er führt direkt in den Prince-Edward-Island-Nationalpark mit den roten Sandsteinklippen und ausladenden Dünenlandschaften, sie für sich ein kleines Naturwunder sind.

bild: Greenwich Tourism, Stephen Harris

Auch Cavendish Beach weiter westlich solltest du dir keinesfalls entgehen lassen. Auf dem dortigen Wanderweg über die Dünen beobachtest du zahlreiche heimische Vogelarten.

Du möchtest weitere Ausflugstipps für Atlantic Canada? Dann schau hier vorbei.

Der Erdmantel und ein Fjord-See in Neufundland & Labrador

An der Küste führen 20 Wanderwege über steile Klippen und vorbei an beeindruckenden Fjorden. Im Landesinnern geben die Tablelands den Blick auf einen Teil des Erdmantels frei, der an die Oberfläche getragen wurde: Der Gros-Morne-Nationalpark auf Neufundland ist ein absolutes Naturwunder! Er gehört zum UNESCO-Weltnaturerbe und ist der zweitgrösste Nationalpark Kanadas.

bild: Atlantic Canada

Fjord-Tipp: Ein besonderes Naturerlebnis ist der Western Brook Pond, ein ehemaliger Fjord, der aufgrund einer Küstenerhebung vom Meer abgeschnitten wurde. Den besten Blick auf den Fjord, hast du vom Wanderweg «Long Range Traverse». Oder du machst direkt eine Bootstour.