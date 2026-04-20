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Traum vom Eigenheim (schon erfüllt)? Der HEV hilft dir weiter

Wer den Traum vom Eigenheim verwirklichen will, muss in aller Regel hart dafür arbeiten. Umso wertvoller ist es, eine starke Gemeinschaft im Rücken zu wissen, die unterstützt, berät und Orientierung bietet. Genau hier setzt der Hauseigentümerverband an: Für viele Wohneigentümerinnen und Wohneigentümer ist er eine unverzichtbare Stütze – und das aus guten Gründen. Überzeuge dich selbst.

Wetten: in der Schweiz hat praktisch jeder schon mal vom Hauseigentümerverband (HEV) gehört oder gelesen!

Schliesslich träumen viele von uns von einem Eigenheim – sei es das ersehnte Einfamilienhaus oder eine Eigentumswohnung. Unabhängigkeit, Verwurzelung und ein Zuhause, in dem sich die ganze Familie wohlfühlt: Für viele ist das ein zentrales Lebensziel.

Doch Fakt ist: Ein Eigenheim bekommt niemand geschenkt. Die meisten müssen hart dafür arbeiten oder auch ein beträchtliches Engagement und viel Zeit in eine geerbte Liegenschaft investieren. Das bedeutet auch, auf vieles zu verzichten.

Damit dein Einsatz und deine Rechte geschützt sind

Genau hier kommt der Hauseigentümerverband ins Spiel: Der HEV setzt sich dafür ein, dass sich dieses Engagement langfristig lohnt. Denn dein Eigenheim sollst du nach deinen eigenen Vorstellungen gestalten und im Rahmen deiner Möglichkeiten finanzieren können – auch über die Pensionierung hinaus.

Das ist heutzutage schwieriger geworden. Deshalb setzt sich der HEV für das private Eigentum und für die Interessen der Wohn- und Grundeigentümer ein.

Das tut er sowohl für jedes einzelne Mitglied, das von konkreten und exklusiven Vorteilen profitiert, als auch auf politischer Ebene für alle Wohneigentümerinnen und Wohneigentümer.

Persönliche Unterstützung und Vergünstigungen

Egal, ob du zur Miete wohnst und auf dein Eigenheim hinarbeitest oder bereits stolzer Besitzer deiner eigenen vier Wände bist - als Mitglied der HEV-Community profitierst du und deine Familie von zahlreichen exklusiven Benefits.

Bei Rechtsfragen zu Wohn- und Grundeigentum steht dir die kostenlose telefonische Rechtsauskunft zur Verfügung. Mit der Print- und E-Paper-Ausgabe des «Der Schweizerische Hauseigentümer» hast du einen praxisorientierten Ratgeber mit Tipps für Haus- und Stockwerkeigentum zur Hand. Unsere Fachzeitung informiert dich darüber hinaus über das politische und rechtliche Geschehen rund um Wohn- und Grundeigentum. Oder du holst dir zusätzliches Know-how in einem unserer zahlreichen Praxiskurse – für Mitglieder sind diese selbstverständlich vergünstigt.

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Gut abgesichert. Nachhaltig finanziert

HEV-Mitglieder sparen mit der attraktiven HEV-Hypothek Geld. Auch was Versicherungen anbelangt, ist der HEV ein verlässlicher Partner. Als Mitglied findest du auf der HEV-Website unabhängige Informationen rund um dieses Thema und profitierst von bis zu 25 Prozent Rabatt auf ausgewählten Versicherungen.

Nutze den HEV-Immo-Marktplatz

Ein weiterer Vorteil: HEV-Mitglieder profitieren von unbegrenztem Zugriff auf den Immobilienmarkt bei ImmoScout24 und 20 Prozent Rabatt auf die Insertionsgebühr.

Familienausflüge und Fitness inklusive

Die HEV-Community kommt zudem in den Genuss von zahlreichen Vergünstigungen auf verschiedene Familienausflugsziele wie das Alpamare, das Verkehrshaus oder Knies Kinderzoo. Bei exklusiven HEV-Partnern erhältst du Spezialkonditionen auf Fitnessgeräte sowie viele Heim- und Gartenprodukte. Darüber hinaus profitieren Mitglieder von zahlreichen weiteren, attraktiven Vergünstigungen in verschiedensten Lebensbereichen.

Für vorausschauende Mieterinnen und Mieter

Ob es um deine Hypothek, die Steuern, das Vermieten oder dein nächstes Umbauprojekt geht – immer sind die Politik und das Recht im Spiel. Gerade wenn du noch an deinem Lebenstraum «Eigenheim» arbeitest, kannst du bereits jetzt attraktive Bedingungen für später schaffen, wenn du dein Haus oder deine Eigentumswohnung besitzt.

Denn wir alle wissen: Geht es um politische und rechtliche Belange des Wohneigentums, ist die Community des Hauseigentümerverbands stärker als du allein. Das beweisen die 340'000 Mitglieder. Stell dir vor, was mit doppelt so vielen möglich wird! Daher: Jedes Mitglied zählt – gemeinsam sind wir stark.

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Deine Stimme auf Gemeinde-, Kantons- und Bundesebene

Ein wichtiger Vorteil für alle Mitglieder: Der Verband agiert auf allen drei Staatsebenen. Der HEV Schweiz in der eidgenössischen Politik, die HEV-Kantonalverbände in der kantonalen und die HEV-Regionalverbände in der kommunalen Politik. Du hast also auch auf Gemeindeebene einen politischen Ansprechpartner.

Auf diesen drei Ebenen setzt sich der HEV beispielsweise für eine eigentumsfreundliche Steuerpolitik, ein liberales Mietrecht, einfache und rasche Bewilligungsverfahren oder wirtschaftlich tragbare Vorschriften ein. All diese Aspekte kannst du mit deiner Mitgliedschaft zu deinen Gunsten beeinflussen – und zwar lange bevor du deinen Traum vom Eigenheim realisierst.

Ob für Wohneigentümer im Einfamilienhaus oder in der Eigentumswohnung oder auch für Mieterinnen und Mieter, die den Traum der eigenen vier Wände realisieren wollen: Eine Mitgliedschaft beim Hauseigentümerverband (HEV) lohnt sich für alle. Wohn- und Grundeigentümer sehen sich laufend steigenden Gebühren und Abgaben gegenüber. Ebenso sind sie zunehmend belastet durch immer weitergehende Vorgaben und Vorschriften im Betrieb, in der Bewirtschaftung und im Unterhalt ihrer Liegenschaften. Der HEV engagiert sich täglich für die wirksame Vertretung und konsequente Durchsetzung der Eigentumsinteressen und Eigentümerrechte.