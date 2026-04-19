Rolf Knie boykottiert die Heimspiele der SCRJ Lakers. Bild: KEYSTONE

Nach Fischer-Skandal: Rolf Knie boykottiert wegen SRF-Schmitz Heimspiele der SCRJ-Lakers

Rolf Knie will zukünftig keine Heimspiele mehr der SCRJ Lakers besuchen. Der Grund dafür ist, dass SRF-Journalist Pascal Schmitz, welcher den Fälschungsskandal rund um Patrick Fischer aufgedeckt hat, bei den Lakers als Stadionsprecher arbeitet.

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Weil SRF-Journalist Pascal Schmitz den Fälschungsskandal rund um den ehemaligen Eishockey Nationalmannschaftstrainer Patrick Fischer aufgedeckt hat, wird auch Schmitz selbst angefeindet.

Nun hat sich auch der Schweizer Künstler Rolf Knie gegen Schmitz gestellt. Wie Linth24 berichtet, will Knie, solange Schmitz bei den SCRJ-Lakers als Stadionsprecher aktiv ist, keine Heimspiele der Lakers mehr besuchen. Der 76-Jährige hat gemäss der Regionalzeitung in einer SMS erklärt: «Solange der hinterhältige Typ bei den SCRJ-Lakers Stadionsprecher ist, geh ich an kein Spiel mehr in diesem Stadion.»

Pascal Schmitz deckte den Fall rund um Patrick Fischer auf. Bild: SRF/Oscar Alessio

Dass Fischer ein Covid-Zertifikat fälschte, erfuhr Schmitz während eines Mittagessens vom ehemaligen Nati-Trainer selbst. «Ich nerve mich unglaublich. Wie hinterhältig muss man sein, um sowas zu machen», ärgert sich Knie und führt weiter aus: «Was Schmitz getan hat, ist auch ein grosser Imageschaden für den Journalismus. Man kann mit keinem Journalisten mehr ein vertrauliches Gespräch führen. Man muss immer Angst haben, verraten zu werden.»

Rückendeckung erhält Schmitz nicht nur vom Schweizer Fernsehen, sondern auch von den SCRJ Lakers. Medienchef Stefan Bürer, welcher selbst mehrere Jahre beim SRF tätig war, erklärte gemäss «Linth24», dass Schmitz seinen Job sauber gemacht habe und auch journalistische Standards eingehalten habe. Sorgen um seinen Stadionsprecher-Job muss sich Schmitz nicht machen. (riz)