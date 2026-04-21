US-Streitkräfte entern sanktionierten Öltanker + Trump wirft Iran Bruch der Waffenruhe vor

US-amerikanische Streitkräfte haben in der vergangenen Nacht einen Öltanker geentert, der wegen des Schmuggels iranischen Rohöls in Asien mit Sanktionen belegt wurde. Das teilte das US-Kriegsministerium auf X mit.
«US-Streitkräfte führten im Zuständigkeitsbereich des INDOPACOM ohne Zwischenfälle eine Kontrolle, eine Seeblockade und eine Durchsuchung des staatenlosen, mit Sanktionen belegten Tankers M/T Tifani durch», heisst es in dem Beitrag.
Das Ministerium warnt, dass man weltweit Massnahmen ergreife, um «illegale Netzwerke zu zerschlagen und sanktionierte Schiffe abzufangen, die den Iran materiell unterstützen – wo auch immer diese operieren». Internationale Gewässer seien kein Zufluchtsort für sanktionierte Schiffe. (hkl)
Overnight, U.S. forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding of the stateless sanctioned M/T Tifani without incident in the INDOPACOM area of responsibility.⁰⁰As we have made clear, we will pursue global maritime enforcement efforts to disrupt illicit… pic.twitter.com/EGwDe3dBI3— Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) April 21, 2026
«US-Streitkräfte führten im Zuständigkeitsbereich des INDOPACOM ohne Zwischenfälle eine Kontrolle, eine Seeblockade und eine Durchsuchung des staatenlosen, mit Sanktionen belegten Tankers M/T Tifani durch», heisst es in dem Beitrag.
Das Ministerium warnt, dass man weltweit Massnahmen ergreife, um «illegale Netzwerke zu zerschlagen und sanktionierte Schiffe abzufangen, die den Iran materiell unterstützen – wo auch immer diese operieren». Internationale Gewässer seien kein Zufluchtsort für sanktionierte Schiffe. (hkl)