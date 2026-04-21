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Patrick Fischer erhält Unterstützung von NHL-Stars Niederreiter und Josi

KEYPIX - Patrick Fischer, centre, head coach of the Swiss national ice hockey team, poses with his players Andrea Glauser, left, and Roman Josi, right, during a press conference of Switzerland?s ice h ...
Roman Josi (rechts) setzte sich für Patrick Fischer (links) ein.Bild: keystone
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Dramatische Zuspitzung – die NHL-Titanen forderten Fischers Rückkehr

Nun rockt es beim Verband. Am Sonntagabend haben die NHL-Titanen unter der Federführung von Roman Josi und Nino Niederreiter bei Verbandspräsident Urs Kessler die Rückkehr von Patrick Fischer gefordert. Inzwischen ist es Kessler gelungen, die Situation zu beruhigen.
21.04.2026, 10:0021.04.2026, 10:00
Klaus Zaugg
Klaus Zaugg

Die Publikumspetition für Patrick Fischer, die angeblich schon eine Viertelmillion Fans unterstützen, ist ohne Wirkung. Gut fürs Spektakel, unerheblich für die Entscheidungsfindung des Verbandsverwaltungsrates, der das Mandat mit Patrick Fischer bekanntlich fristlos aufgelöst hat.

Ganz anders verhält es sich mit der Meinung der Spieler. Am Sonntagabend hat es in der Buchstabenbüchse von Verbandspräsident Urs Kessler gehörig gerumpelt. Schriftlich haben die NHL-Titanen, angeführt von Roman Josi und Nino Niederreiter, dem Präsidenten und dem Verwaltungsrat nahegelegt, Patrick Fischer wieder ins Amt einzusetzen. Sie seien mit Patrick Fischer den Weg gegangen, es sei Fischers Team und die WM (erstes Spiel am 15. Mai in Zürich gegen die USA) sei Fischers Turnier.

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Fischer im Gespräch mit Nino Niederreiter.Bild: keystone

Mit einer WM-Absage haben die NHL-Profis nicht gedroht. Das würde ja auch nicht dem Stil von Roman Josi oder Nino Niederreiter entsprechen. Es war in einem wohlformulierten, hochanständigen, aber doch in der Sache gerecht werdenden dringlichen Ton abgefasst. Ganz offensichtlich sind hier bessere Kommunikationsberater am Werk als beim Verband.

Urs Kessler müssen – um es in der Kabarettsprache von Franz Hohler zu sagen – «dChnöde glötet ha». Und diesmal hat er nicht die Nerven verloren. Wohlwissend, dass ein Rückzieher seine ganze Autorität ruinieren würde. Also ist er gestern Abend nach Biel geeilt, wo Jan Cadieux mit der Mannschaft im schmucken Hockey-Tempel die beiden Länderspiele gegen das übermächtige Ungarn vom Donnerstag und Freitag vorbereitet. Die NHL-Titanen sind noch nicht dabei, sie werden erst nächste Woche in der Schweiz erwartet.

Jan Cadieux, links, Urs Kessler, Praesident Swiss Ice Hockey Federation, mitte und Patrick Fischer, Cheftrainer der Schweizer Eishockey Nationalmannschaft, kommen in den Raum an der Medienkonferenz de ...
Der neue Nati-Trainer Jan Cadieux (rechts) mit Verbandspräsident Urs Kessler.Bild: keystone

Er ist vor die Mannschaft getreten, hat mit allen Staff-Mitgliedern gesprochen und natürlich auch mit Patrick Fischers Nachfolger Jan Cadieux. Es ist ihm – so wird von den Gewährsleuten aus Biel berichtet – inzwischen gelungen, den «Kabinenaufstand» in den Griff zu bekommen. Sozusagen mit einem «Rütlischwur on Ice»: Die Staff-Mitglieder und die Spieler haben dem neuen Chef Jan Cadieux sinngemäss die Treue geschworen. Es kommt nicht zu einer Rebellion. Inzwischen gehe Urs Kessler davon aus, dass sich auch die NHL-Titanen einlenken und ganz im Sinne der Sache für eine tolle WM vorbehaltlos Jan Cadieux unterordnen. Er stehe im permanenten Kontakt und hoffe, noch heute Nacht auch von den NHL-Titanen ein «Treuebekenntnis» zu Jan Cadieux zu bekommen. Gerade noch rechtzeitig vor der Medienkonferenz am Mittwoch in Biel, wo ja sicherlich Fragen zur Meinung der Spieler und vor allem der NHL-Stars zu erwarten sind. Denn eines ist klar: Die Mannschaft steht und fällt mit den Spielern aus der NHL.

Offen ist noch die Begnadigung von NHL-Verteidiger Lian Bichsel. Patrick Fischer hatte ihn ja bis Ende dieser Saison suspendiert, weil er einst Aufgeboten der Junioren-Nationalmannschaft nicht Folge geleistet hatte. Der Bann ist vom Verwaltungsrat aufgehoben worden. Es liegt nun am neuen Nationaltrainer Jan Cadieux, ob er Lian Bichsel – sollte er mit Dallas aus den NHL-Playoffs ausscheiden – für die WM aufbieten wird.

Er wurde von Fischer suspendiert – jetzt sagt Bichsel, was er von der Impf-Lüge hält
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Le French
21.04.2026 10:02registriert Juli 2019
Das sind alles keine ideale Voraussetzungen für eine erfolgreiche Heim WM!
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