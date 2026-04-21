scheitert beiminin der ersten Runde. Die Schweizerin verliert gegen die Ungarin. Beim ersten Aufeinandertreffen der beiden Spielerinnen hatte Golubic zunächst grosse Mühe bei eigenem Aufschlag. Im ersten Satz wurde die 33-jährige Zürcherin gleich viermal gebreakt und gewann ihre beiden Games ausschliesslich bei Aufschlag der Gegnerin. Im zweiten Durchgang gab es nur noch ein Break, wobei Golubic gleich sieben Chancen auf einen Servicedurchbruch ungenutzt liess.Im Turnier in der spanischen Hauptstadt verbleiben die Schweizerinnen Belinda Bencic (WTA 12), die nach einem Freilos in der Startrunde auf die Kroatin Petra Marcinko (WTA 74) trifft, sowie Simona Waltert (WTA 97), die sich in der Qualifikation mit einem 6:0, 6:2-Sieg gegen die Tschechin Dominika Salkova (WTA 120) einen Platz im Hauptfeld gesichert hat. (riz/sda)