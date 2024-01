Bella Toscana – Herkunft des einzigartigen Livrone Bild: mövenpick wein

Promotion

Mövenpick Wein des Jahres: Italianità vom Feinsten!

Jedes Jahr ernennt Mövenpick Wein einen «Wein des Jahres». Im Jahr 2024 wurde der Merlot-Cabernet-Sauvignon-Blend Livrone aus dem Bolgheri-Weingut Poggio al Tesoro auserwählt. Neugierig? Mehr zum Wein erfahrt ihr hier.

Wie jedes Jahr hat Mövenpick Wein kürzlich den aktuellen Wein des Jahres vorgestellt. Die Jury wählt Weine von Winzern, die ihr Können über mehrere Jahre unter Beweis gestellt haben. Ausserdem soll der Wein ein herausragendes Genuss-Preis-Verhältnis bieten. Et voila: Der 2022 Livrone vom Weingut Poggio al Tesoro ist der Wein des Jahres 2024.

Traum-Blend vom Bolgheri-Erfolgsweingut

Vor über 10 Jahren verliebte sich Marilisa Allegrini in das grosse Potenzial der toskanischen Weinregion Bolgheri und gründete zusammen mit ihrem Bruder Walter das Weingut Poggio al Tesoro. Das vielfältige Terroir und das mediterrane Klima bieten beste Voraussetzungen für den facettenreichen Livrone. Der Livrone ist eine Hommage an die Natur und an das für den Weinbau unentbehrliche Wasser: «Livrone» ist der Name des kleinen Flusses, der durch die Rebflächen fliesst.

Weingutsbesitzerin Marilisa Allegrini bild: mövenpick wein

Ein Must-Try für Toskana-Liebhaberinnen und -Liebhaber

Christian Coco, Poggio-al-Tesoro-Önologe, ist mit dem 2022er Livrone ein schmeichelnder Blend gelungen. Der Livrone bringt die besten Voraussetzungen mit, um die Herzen der Toskana-Liebhaberinnen und -Liebhaber im Sturm zu erobern. Der Merlot aus der Prestigelage Sondraia sorgt mit seiner weichen, zugänglichen Art für Balance, der Cabernet Sauvignon verleiht dem Wein Rückgrat. Während eines einjährigen Ausbaus in französischen Barriques hat der Livrone seine einzigartige Persönlichkeit entwickelt.

Vorhang auf für den Mövenpick Wein des Jahres bild: mövenpick wein

Ob zu toskanischen Spezialitäten wie Tagliata di Manzo, Bistecca alla Fiorentina, zu Schmorgerichten, Gemüselasagne, Pasta oder Steinpilzrisotto, der Livrone sorgt für einzigartige Genusserlebnisse und verkörpert Italianità vom Feinsten.

Nicht nur die Jury von Mövenpick Wein ist begeistert – auch Fachmagazine bewerten den Livrone mit hohen Punktezahlen. Definitiv einer der Weine, die man getrunken haben muss.

Der Livrone 2022 ist im Onlineshop und an den 30 Standorten von Mövenpick Wein in der Schweiz und in Liechtenstein erhältlich. In der 75-cl-Flasche und für die grossen Feierlichkeiten in der Magnum- sowie in der 3-Liter-Flasche.