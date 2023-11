Wer verstärkt aufs Fliegen verzichten will, greift schnell zur Alternative Zug. Doch wie lange dauern diese Fahrten durch Europa eigentlich? Probier dich im Quiz! Bild: Peter Fischli/Keystone

Wie lange hat man mit dem Zug eigentlich nach Budapest? Oder nach Madrid? Schätz doch mal!

Mit dem Zug durch Europa reisen? Das geht! Und das auch noch bequem direkt ab einem Schweizer Bahnhof – mit einem Umstieg kommst du sogar noch weiter. Doch wie lange dauert das eigentlich? Gib hier deine Schätzung ab.

Die SBB prüfen einen Direktzug ab Basel nach London. Zwar ist eine Reise mit dem Zug in die britische Hauptstadt bereits jetzt einigermassen bequem möglich – direkt ist aber immer besser. Fünf Stunden soll diese Reise dann dauern. Doch wie lange dauern die Zugreisen in die europäischen Metropolen eigentlich? Probier dich hier am Quiz:

Die Zahlen Viele Wege führen nach Rom. Deshalb haben wir uns jeweils für den schnellsten entschieden und dazu den SBB-Fahrplan für den November benutzt. Nur eine der Reisen unten enthält eine Fahrt mit einem Nachtzug, alle anderen sind Tagzüge. Viel Spass!

Direkt

Beginnen wir mit ein paar direkten Verbindungen. Zum Beispiel in die Stadt der Liebe:

Paris

Luftlinie: 489 Kilometer

Auflösung: Tatsächlich ist ein Trip nach Paris relativ easy ab Zürich möglich. Laut SBB dauert die Fahrt mit dem TGV nur gerade vier Stunden.

Bologna

Luftlinie: 385 Kilometer

Auflösung: Du magst es lieber auf Italienisch? Dann schauen wir uns die Universitäts-Stadt Bologna an: Sechs Stunden dauert die Fahrt dort hin ab Zürich.

Venedig

Luftlinie: 361 Kilometer

Auflösung: Doch lieber zu den Kanälen von Venedig? Dafür musst du nur geringfügig mehr Reisezeit einplanen: Sechs Stunden und zehn Minuten dauert die Fahrt.

München

Luftlinie: 242 Kilometer

Auflösung: Richten wir unseren Blick in Richtung Norden, genauer gesagt zur Stadt der Bierkeller. In nur drei Stunden und 30 Minuten erreichst du ab Zürich München.

Hamburg

Luftlinie: 695 Kilometer

Auflösung: Aber dort oben im Norden gibt es noch mehr! Zum Beispiel die Hafenstadt Hamburg. Die erreichst du in zehn Stunden und 15 Minuten.

Wien

Luftlinie: 592 Kilometer

Auflösung: Die österreichische Hauptstadt erreichst du ab Zürich etwas schneller, und zwar in sieben Stunden und 52 Minuten.

Budapest

Luftlinie: 789 Kilometer

Auflösung: Es geht sogar noch weiter in den Osten! In zehn Stunden und 40 Minuten bist du in Budapest, Ungarn.

Berlin (ab Basel)

Luftlinie: 691 Kilometer

Auflösung: Wir wollen den Fokus mal etwas von Zürich wegverschieben. Denn auch ab Basel ergeben sich wunderbare Direktverbindungen nach Europa, zum Beispiel nach Berlin. Sieben Stunden und 40 Minuten dauert die Reise.

Amsterdam (ab Basel)

Luftlinie: 569 Kilometer

Auflösung: Die Kanäle von Venedig reichen dir nicht? Dann schau dir Amsterdam an. In nur sechs Stunden und 46 Minuten bist du ab Basel SBB in den Niederlanden.

Mit einmal Umsteigen

Nun gut, einmal Umsteigen liegt auf einer Europareise ja eigentlich drin. Deshalb hier einige Städte, die du mit nur einmal Wechseln erreichst. Doch wie lange dauert die Reise?

Brüssel

Luftlinie: 493 Kilometer

Auflösung: Zum Zmittag nach Paris, das Abendessen in Brüssel? Das geht ohne grössere Schwierigkeiten, in nur sechs Stunden und elf Minuten hast du die Reise hinter dir.

Bordeaux

Luftlinie: 757 Kilometer

Auflösung: Wenn wir schon über Paris reisen, dann schauen wir uns doch dieses Frankreich noch etwas genauer an, zum Beispiel Bordeaux. Mit einem Zwischenstopp in Paris bist du in sieben Stunden und 37 Minuten dort.

Barcelona

Luftlinie: 836 Kilometer

Auflösung: Lass uns doch ans Meer fahren. Und bei dieser Gelegenheit besuchen wir auch gleich ein paar atemberaubende Kirchen. All das liegt nur elf Stunden und 51 Minuten Zugfahrt von dir entfernt! Barcelona erreichst du übrigens ebenfalls über Paris.



Rom

Luftlinie: 685 Kilometer

Auflösung: Nach Rom und in den Vatikan gelangst du mit dem italienischen Schnellzug über Milano. Die Reise dauert ab Zürich nur acht Stunden und 39 Minuten.



Prag

Luftlinie: 526 Kilometer

Auflösung: Wir wagen erneut einen Richtungswechsel und wenden uns gen Osten. Über Dresden gelangst du in zehn Stunden und 32 Minuten nach Prag. Ab Zürich geht dies übrigens auch direkt (in 13 Stunden und 59 Minuten) mit dem Nachtzug.



Warschau

Luftlinie: 1047 Kilometer

Auflösung: Zu wenig östlich? Also gut, weiter geht es nach Polen. Hier bist du ab Zürich in 15 Stunden und 32 Minuten. Die Fahrt führt über Berlin.

Mehrfach Umsteigen

Du magst das rhythmische Rattern so gerne, dass du sogar noch längere Zugfahrten in Angriff nehmen willst? Gut, dann steigen wir doch noch etwas häufiger um. Doch wie lange dauert die Fahrt tatsächlich?

Kopenhagen

Luftlinie: 964 Kilometer

Auflösung: Dir hat Amsterdam mit den vielen Velos gefallen? Dann könnte auch Kopenhagen etwas weiter im Norden etwas für dich sein. In 13 Stunden und 35 Minuten erreichst du die dänische Hauptstadt über Frankfurt und Hamburg.

Palermo

Luftlinie: 1098 Kilometer

Auflösung: Mit dem Zug nach Sizilien? Das geht wirklich. Es dauert aber ein bisschen. Über Milano, Salerno (über Nacht) nach Messina erreichst du ab Zürich nach 20 Stunden und 51 Minuten schliesslich Palermo. Da würde sich der eine oder andere mehrtägige Zwischenstopp wahrscheinlich anbieten.

Madrid (ab Basel)

Luftlinie: 1247 Kilometer

Auflösung: Auch in Spanien kommt man mit etwas mehr Umsteigen weit. Madrid erreichst du ab Basel über Mulhouse, Montpellier und Barcelona in zwölf Stunden und 30 Minuten.