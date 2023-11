Ranking der besten Food-Städte der Welt – Schweiz im Mittelfeld

Eine umfangreiche neue Datenstudie soll ein genaues Bild der traditionellen und modernen Foodie-Destinationen zeichnen. London, New York, Paris und Tokio sind top, während der erste Schweizer Eintrag im oberen Mittelfeld zu finden ist.

Die Bewohner der Grossstädte dieser Welt sind meist überaus stolz auf das kulinarische Angebot, welches ihre Heimatstadt hergibt. Einige Metropolen haben etwa eine international anerkannte lokale Küche, die weltweite Popularität geniesst. Andere wiederum ein Überangebot an Sterne-Restaurants. Und wieder andere haben dank diverser Diasporen ein fantastisches internationales Angebot.

Haute Cuisine mit Michelin-Stern und Blick auf den Genfersee: Ist das nun wichtig oder unwichtig für das kulinarische Renommee? Bild: tripadvisor

Es fragt sich aber: Entspricht diese subjektive Wahrnehmung, die meist durch eine deftige Portion Lokalstolz gefärbt ist, tatsächlich einer objektiv messbaren Realität?

Zu diesem Zweck hat das Travel-Portal Holidu eine breit angelegte Studie in Auftrag gegeben, mit dem Ziel zu erörtern, welches die 75 Städte der Welt mit der besten kulinarischen Vielfalt und Erfahrung sind.

Jam Delish, ein karibisches veganes Restaurant in London. Punkte gibt's im Ranking u.a. für die Diversität des Angebots einer Stadt. Bild: thelittlelondonvegan.co

Herausgekommen ist The World Food City Destination Index, der erstmals einen umfassenden Datensatz und mathematisch überprüfbare Formeln verwendet, um ein Ranking zu schaffen.

Die Gesamtpunktzahl für eine Stadt ergibt sich aus einer Berechnung, die eine Vielzahl von Faktoren berücksichtigt: unter anderem die Anzahl Michelin-Sterne einer Stadt, die Anzahl Weltklasse-Restaurants, die Sicherheit (sowohl Food-Hygiene als auch Sicherheit vor Kriminalität etc.), das Besucher-Erlebnis oder die Diversität der angebotenen internationalen Küchen. Weiter gibt's Punkte für das Angebot spezifischer Küchen der Welt – chinesisch, südasiatisch, ostasiatisch, südostasiatisch, MENA (Middle Eastern and North African), lateinamerikanisch und so weiter. Die Michelin-Sterne einer Stadt werden zusammengezählt, alle anderen Kriterien erhalten einen Score, der aus einer Berechnungsformel entsteht (siehe unten). Alle diese Faktoren zusammengerechnet ergeben dann einen Gesamt-Score für die jeweilige Stadt:

London, Paris, New York, Tokio – die vordersten Ränge verwundern wenig. Was aber die Schweiz betrifft, schafft es nur Zürich auf Platz 25 knapp noch ins vordere Drittel. Lausanne liegt im Mittelfeld auf Rang 44, während Genf (52) und Basel (66) auf die hinteren Ränge verwiesen werden.

Spannend wird es, wenn man die detailliertere Auflistung überprüft:

So schneidet Zürich in Sachen Visitor Safety hervorragend ab – geschlagen einzig von Kyoto. London oder Paris sind hier bedeutend schwächer. Als klassische Bankenstadt kann Zürich in Sachen World Class Restaurants ebenfalls erstaunlich gut mithalten, besonders wenn man die geringe Grösse der Stadt bedenkt.

Punktet sowohl beim Guide Michelin als auch bei Gault-Millau – und wohl auch in Sachen Cuisine Diversity: Sala of Tokyo in Zürich. Bild: sala-of-tokyo.ch

Eher schwach auf der Brust ist Zürich dafür mit der Cuisine Diversity. Und bei der Gesamtsumme aller Michelin-Sterne hat Zürich als Kleinstadt natürlich einen mathematischen Nachteil. Auch Lausanne, Genf und Basel fallen ab in Sachen Diversity und Foodie Experience. Bei Letzterem schneidet Basel erstaunlich schlecht ab.

Bedenkt man aber, wie klein die vier genannten Schweizer Städte sind im Vergleich zu anderen Metropolen dieses Rankings, darf man relativieren, dass es gar nicht so schlecht bestellt ist mit dem Angebot hierzulande. Zürich kann gleich viele Michelin-Sterne vorweisen wie Berlin etwa. Und mehr als die viel grösseren Städte Toronto, Istanbul, Mexiko-Stadt, Stockholm, Kopenhagen, Chicago und Dubai.