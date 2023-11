Ja, auf diesem Berg kannst du bei Vollmond ein unvergessliches Dinner geniessen (und die Anreise ist easy). Mehr dazu bei unserem Punkt 5. Bild: Hoher Kasten/Nicolas Giovanettoni

Rauszeit

Auf diesen Nacht-Führungen erlebst du die Schweiz wie sonst nie

Die dunkle Jahreszeit hat durchaus auch ihre Vorteile. So können wir bestimmte Orte der Schweiz in der Dunkelheit ganz anders erleben. Ausgerüstet mit Taschenlampen und Laternen oder doch ganz edel: Das sind 8 spezielle Nacht-Erlebnisse für die ganze Familie.

Jetzt, wo die Tage kürzer sind und die Dunkelheit früher kommt, lassen sich auch einige Sachen erleben, die halt im Dunklen auch spannender oder intensiver sind. Nachtskifahren gilt da als Klassiker. Doch dafür braucht es auch genügend Schnee. Wir haben hier Angebote gefunden, welche (ziemlich) unabhängig vom Wetter möglich sind.

Viele davon sind allerdings nur an wenigen Daten möglich. Darum am besten auch schon für das nächste Jahr planen. Denn die Plätze für diese Nacht-Erlebnisse sind beliebt und oft schnell ausverkauft:

Nachts bei den Dinos

Den Tyrannosaurus Rex mit der Taschenlampe im dunklen Museum suchen? Im Sauriermuseum in Aathal kein Problem. Hier gibt's die Taschenlampenführung für Familien und Kinder (empfohlen ab 7 Jahren).

Wirkt alles grad bisschen «gfürchiger». Die Taschenlampenführung im Sauriermuseum. Bild: Sauriermuseum Aathal

Von November bis Februar gibt's einige öffentliche Führungen (nächste verfügbare Daten: 3. und 10. Februar). Mit einer Gruppe kann man eine Führung auch extra buchen. Und übrigens: Im neuen Jahr sind dann auch wieder Übernachtungen im Museum möglich (20. Juli und 5. Oktober 2024).

Hier gibt's mehr Informationen.

Mit der Laterne in der Mine

Die Salzminen von Bex sind ein Erlebnis. Schön ausgeleuchtet kann man diese mit dem kleinen Zug und dann bei einer geführten Tour besichtigen. Das gibt einen Eindruck, wie das früher da war. Noch eindrücklicher allerdings: Wenn du nur mit Laternen ausgerüstet bist. Das wenige Licht sorgt für richtige Bergwerk-Atmosphäre.

Nur mit Laternenlicht in der Salzmine unterwegs – ein spezielles Erlebnis. Bild: Salines Suisses/Pascal Gertschen

Die Laternen-Führungen in den dunklen Stollen sind an verschiedenen Daten möglich. Der nächste Termin: 16. Dezember 2023. Achtung: Führung auf Französisch.

Hier gibt's mehr Informationen.

Schneeschuhtour bei Vollmond

Wir wagen uns nach draussen: Mit Schneeschuhen im Mondschein durch die ruhige Winterlandschaft wandern – ein Traum.

Der Blick durch die Berner Oberländer Nacht. Rechts im Hintergrund das helle Licht ist der Niesen. Bild: Habkern Tourismus

Erleben kannst du dies beispielsweise in Habkern. Auf einer dreistündigen Rundtour geht es hinauf zum Grat, wo du die Aussicht auf das Lichtermeer geniessen kannst. Zurück beim Ausgangspunkt gibt's ein gemütliches Fondue im Restaurant, um sich wieder aufzuwärmen.

Der Mondaufgang zwischen den Tannen. Bild: Habkern Tourismus

ACHTUNG: Die Vollmondwanderung findet bei der Lombachalp statt. Das ist ein Schutzgebiet, wo nächtliche Aktivitäten nur mit dieser geführten Tour erlaubt sind. Geht da nicht auf eigene Faust los.

Hier gibt's mehr Informationen.

Übernachten im Tierpark

Was machen die Tiere im Tierpark eigentlich in der Nacht? Antworten für Buben und Mädchen zwischen 8 und 12 Jahren gibt der Tierpark Bern. Eine Abendführung gibt's im Dählhölzli-Zoo und danach schlafen alle im Vivarium. Achtung: Die Termine 2023 sind ausgebucht. Im neuen Jahr hast du dann wieder die Möglichkeit.

Bild: Tierpark Bern

Und wer nicht so lange warten kann, der kann sich der Mondschein-Führung im Tierpark anschliessen. Auf der Dämmerungstour erlebt man die Tiere auf eine ganz andere Weise. Danach gibt's einen warmen Punsch. Nächste Möglichkeit: 27. Dezember 2023.

Hier gibt's mehr Informationen.

Vollmond-Dinner auf dem Berg

Wir wechseln wieder zum absoluten Genuss. Wie wär's mit einem Nachtessen bei Vollmond weit über den Alltagssorgen? Auf dem Hohen Kasten kannst du das erleben. Allerdings musst du und deine Begleitung(en) 16 Jahre alt sein.

Der Hohe Kasten und weit unten die Lichter im Rheintal. Bild: Hoher Kasten/Stefanie Christ

Beim Vollmond-Dinner im Drehrestaurant siehst du weit unter dir die Lichter der Zivilisation leuchten, über dir die Sterne und der Mond. Die An- und Abreise mit der Gondel ist inklusive. Unbedingt reservieren.

Hier gibt's mehr Informationen.

Wenn du Glück hast, breitet sich unter dir das Nebelmeer aus. Bild: Hoher Kasten/Sylvia Michel

Mit dem Nachtwächter in der Festung

Nachtwächterführungen gibt es in der Schweiz in diversen Städten mittlerweile. Aber ganz speziell ist so eine Tour in einer Festung. Rund um die Festung Grynau ranken sich einige Geschichten. Doch der Nachtwächter erzählt nicht nur von diesen, es gibt auch die eine oder andere Überraschung unterwegs im Festungsmuseum.

Bild: Festung Grynau

Dieses «Abenteuer» gibt's jeweils an Halloween, nächster Termin also 2024. Gruppenführungen oder auch -übernachtungen in der Festung sind auf Voranmeldung das ganze Jahr hindurch möglich.

Hier gibt's mehr Informationen.

Nachts bei den Rittern

Das Ritterhaus in Bubikon ist für Kinder schon am Tag faszinierend. Nachts wirken die alten Mauern aber nochmals ganz anders. Das kann geheimnisvoll und auch etwas gruselig sein. Kinder ab 8 Jahren werden es lieben.

Besammlung im Dunkeln vor dem Ritterhaus. Bild: Ritterhaus Bubikon

Die Kinderführungen in der Dunkelheit finden das nächste Mal am 19. Januar und 8. März 2024 statt. Auch für Erwachsene gibt es ein entsprechendes Angebot. Allerdings ist dieses für 2023 bereits vorbei. Die nächste Chance bietet sich dir im November 2024.

Hier gibt's mehr Informationen.

Nachts am Flughafen

Den Flughafen bei Nacht erleben? Das kannst du auf dieser rund zweistündigen Tour am Flughafen Kloten. Die Night Tour findet in den Wintermonaten zwischen dem 30. Oktober und dem 31. März statt.

Nachts am Flughafen unterwegs. Bild: Flughafen Zürich

Auf der Gruppenrundfahrt kommst du nahe an die Flugzeuge ran, es gibt diverse Zwischenstopps und viel Informationen. So hast du den Flughafen wohl noch nie erlebt (empfohlen ab 10 Jahren). Im Sommer übrigens, heisst das Angebot Sunset Tour.

Hier gibt's mehr Informationen.

Reto Fehr Man muss die Schweiz verdammt gut kennen, wenn man sie besser kennen will als Reto Fehr. Mit seiner « Tour dur d'Schwiiz » radelte er 2015 alle damals 2324 Gemeinden ab. Entstanden ist daraus das preisgekrönte Buch « Tour dur d'Schwiiz ». Als einer von wenigen besuchte er somit schon jede Gemeinde der Schweiz. In der Folge absolvierte Reto die Ausbildung zum Wanderleiter des Schweizer Bergführerverbandes SBV und ist in seiner Freizeit meist in der Natur unterwegs, wozu er dich auf seinem Instagram-Account immer mal wieder mitnimmt. Als Mitglied des Rätsel-Kollektivs geoblog.ch lässt er die User zudem mehrmals wöchentlich die Schweiz in Bildern entdecken.