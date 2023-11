Der neue Nightjet hatte diese Woche seine Premierenfahrt. Bild: www.imago-images.de

Österreich präsentiert neuen Nachtzug – Einsatz in der Schweiz «im Laufe des Jahres 2025»

Grosser Tag für Bahnfreunde: Am Montag präsentierten die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) den Nightjet der neuen Generation. Jetzt ist klar: Im Verlauf des Jahres 2025 dürften die neuen Nachtzüge auch ab der Schweiz im Einsatz sein.

Hergestellt wird der Nightjet bei Siemens Mobility in Wien. Die Premierenfahrt lockte viele Schaulustige an und lieferte Erkenntnisse, auf welche Neuerungen sich Reisende freuen dürfen. Interessant ist unter anderem die neue Schlafkapsel.

So werben die ÖBB für den neuen Zug: Video: watson

Wie sehen die Abteile aus?

Am meisten Luxus bietet der sogenannte «Schlafwagen comfort plus». Er hat zwei fix montierte Betten übereinander und bietet eine Sitzgelegenheit, auf der während der Fahrt gearbeitet oder entspannt werden kann. Das Abteil hat ein eigenes WC und eine eigene Dusche. Buchen kann man es als Einzelperson oder zu zweit.

Ein Zweierabteil des neuen Nightjets. Bild: www.imago-images.de

Nebst den Abteilen mit zwei Betten gibt es Optionen für Gruppen oder Familien mit vier Personen. Diese sind im Gegensatz zum «Schlafwagen comfort plus» jedoch ohne WC und Dusche ausgestattet.

Die Viererkabine im neuen Nightjet. Bild: www.imago-images.de

Fortschrittlich ist der neue Zug in Sachen Behindertenfreundlichkeit. So gibt es ein barrierefreies Abteil, in dem bis zu zwei Rollstuhlfahrerinnen und zwei Begleitpersonen Platz haben. Der Wagen hat einen Niederflureinstieg und neben dem Abteil hat es ein barrierefreies WC.

Barrierefreies WC im neuen Nightjet. Bild: www.imago-images.de

Reisende mit einem kleineren Budget können sitzend von A nach B fahren. Zwei Wagen des siebenteiligen Nightjets sind sogenannte Sitzwagen.

Der Sitzwagen mit etwas weniger Komfort, dafür wird das Portemonnaie geschont. Bild: www.imago-images.de

Kommen wir also zur «Mini Cabin». Diese erinnert etwas an ein Kapsel-Hotel und ist vor allem für Alleinreisende spannend, da sie Privatsphäre bietet. Die Kabine kann komplett zugemacht und das Gepäck in angrenzende Schliessfächer verstaut werden.

Die «Mini Cabin» bietet Privatsphäre für Alleinreisende. Bild: imago

Die «Mini Cabins» besitzen ein eigenes Fenster, einen Klapptisch, Kleiderhaken und ein Panel, auf dem man das Licht einstellen kann.

Wie der Bahn-Influencer «Simply_Railway» schreibt, gibt es in den Mini Cabins eine kabellose Ladestation. Zudem kann via Knofpdruck die Bedienung gerufen werden und es ist immer ersichtlich, ob das WC frei ist.

Ab wann ist der neue Nightjet im Einsatz?

Schon sehr bald. Ab dem 10. Dezember werden die neuen Züge auf den Linien Wien–Hamburg sowie Innsbruck–Hamburg im Einsatz sein. Ab 2024 wird zudem die Strecke Wien–Bregenz mit dem neuen Zug bedient.

Das ist jedoch nur der Anfang. Insgesamt haben die ÖBB 33 komplett neue Züge bestellt, teilt das Unternehmen gegenüber watson mit. Die neuen Nightjets werden in Zukunft auch auf weiteren Linien eingesetzt.

Kommen die neuen Nightjets auch in der Schweiz zum Einsatz?

Du musst dich noch etwas gedulden. Aber ja, die neuen Züge werden «in den kommenden Jahren auch nach Italien und in der Schweiz eingesetzt», bestätigen die ÖBB gegenüber watson. Allerdings gibt das Unternehmen noch keine Informationen ab, wann genau es so weit ist. «Dazu können wir leider momentan noch keine genaue Aussage machen», heisst es aus Wien.

Auch die SBB geben auf Anfrage kein fixes Datum bekannt, verraten aber: «Der Einsatz in den ersten Linien ab der Schweiz ist gemäss aktueller Planung im Laufe des Jahres 2025 vorgesehen.»

Das heisst jedoch nicht, dass du nicht schon bald mit den neuen Zügen reisen kannst. Der Bahnhof in Bregenz befindet sich nur wenige Kilometer von der Schweizer Grenze entfernt. Von St.Margrethen dauert die Bahnfahrt nach Bregenz nur eine Viertelstunde.

Was kostet eine Reise im neuen Nightjet?

Das kommt natürlich auf Strecke und Platz an. Hier einige Beispiele:

1 Erwachsener, Wien–Hamburg, 12. Januar, nur Hinfahrt in der «Mini Cabin»: 158 Euro.

1 Erwachsener, Wien–Hamburg, 12. Januar, nur Hinfahrt im Sitzwagen: 29 Euro.

1 Erwachsener, Wien–Hamburg, 12. Januar, nur Hinfahrt im «Schlafwagen comfort plus» (WC und Dusche) zur Einzelbenutzung: 265 Euro.

1 Erwachsener, Bregenz–Wien, 13. April, nur Hinfahrt in der «Mini Cabin»: 59 Euro.

1 Erwachsener, Bregenz–Wien, 13. April, nur Hinfahrt im Sitzwagen: 29 Euro.

1 Erwachsener, Bregenz–Wien, 13. April, nur Hinfahrt im «Schlafwagen comfort plus» (WC und Dusche) zur Einzelbenutzung: 177 Euro.

Schauen wir noch schnell nach, was ein Flug von Zürich nach Wien am selben Tag kostet. Die Swiss verlangt für den Direktflug am 13. April 249 Franken. Demnach ist der Nightjet preislich durchaus konkurrenzfähig.