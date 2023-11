Der Bahnhof St Pancras in London. Bild: keystone

«Basel–London in rund fünf Stunden»: SBB prüfen direkten Zug nach England

Mehr «Schweiz»

Keine andere Stadt wird ab dem Flughafen Zürich häufiger angeflogen als London. Heute sind beispielsweise 20 Flüge geplant. Weil der Anteil von Geschäftsreisenden auf der Verbindung hoch ist, ist die Nachfrage zudem relativ gleichmässig über das Jahr verteilt und die Zahlungsbereitschaft hoch. Von diesen idealen Voraussetzungen für Reiseanbieter wollen nun auch die SBB profitieren.

Wie das Portal Travelnews berichtet, prüfen sie als Fernziel die Einführung eines Direktzugs aus der Schweiz nach London. Das sagte demnach Philipp Mäder, der Leiter Internationaler Personenverkehr der SBB, letzte Woche an einer Fachtagung des Schweizerischen Reiseverbands in Parma. «Basel–London in rund fünf Stunden, das ist möglich», wird er ­zitiert. Das Vorhaben umzusetzen, sei allerdings nicht ganz einfach, weil die Infrastruktur auf der Strecke unter anderem wegen der Fahrt durch den Eurotunnel teuer sei. Eine Zugverbindung nach London begrüsst auch der Bundesrat, wie er im Mai als Antwort auf einen Vorstoss von SP-Nationalrat Matthias Aebischer mitteilte. (ehs/chm/rbu)