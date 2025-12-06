Quizzticle
Nenne die religiösen Personen – oder es gibt kein Chlaussäckli
Liebe Quizzticle-Klasse
Sami-Niggi-Näggi ... den Rest haben wir vergessen. Wir nehmen das Fest des heiligen Nikolaus jedoch zum Anlass, heute mal 30 Personen, die in der einen oder anderen Religion eine wichtige Rolle spielen, abzufragen.
Zu jeder Person haben wir eine Beschreibung, einen Tipp – hoffentlich hilfreich, ohne zu viel zu verraten.
Viel Spass!
PS: Bei einer Person zählt nur der Beiname bzw. der Name, der ein Hinweis darauf ist, wo die Person herkommt. Dies, weil der Vorname derselbe ist wie bei einer anderen gesuchten Person.
Und so geht's:
- Nenne die 30 Personen, die in verschiedenen Religionen eine wichtige Rolle spielen.
- Als Hilfe bekommst du eine Beschreibung.
- Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.
- Achte auf die richtige Schreibweise. Es gelten teilweise auch Alternativen, aber wir können nicht alle Varianten berücksichtigen.
- Es läuft ein Countdown, du hast 15 Minuten Zeit.
- Drücke auf «Play» und los geht's!
Der Notenschlüssel
28–30 Punkte: 6,0 – Heilige!
24–27 Punkte: 5,5
21–23 Punkte: 5,0
18–20 Punkte: 4,5
15–17 Punkte: 4,0
Unter 15 Punkten: Für dich gibt's die Fitze!
