immer wieder Schnee
DE | FR
burger
Quiz
Quizzticle

Beethoven oder Shirin David: Teste dein Hit-Wissen

Musik
Diese Woche etwas Seichtes: Musikquiz!Bild: Shutterstock
Quizzticle

Teste dein Hit-Wissen und verrate uns, von wem diese Banger sind

10.01.2026, 12:3310.01.2026, 12:33

Auf der Welt passiert gerade wenig Spassiges. Entsprechend gibt es auch wenig lockere News, die man verquizzticeln könnte. Darum gibt es heute einen Klassiker: Musikraten! Von Hits aus 1708 bis 2025 ist für alle etwas dabei. Wir wünschen viel Spass beim Quizzen!

Und so geht's:

  • Zähle die 20 Interpretinnen und Interpreten auf.
  • Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.
  • Als Hilfe erhältst du Hits vom entsprechenden Künstler oder der entsprechenden Künstlerin.
  • Achte auf die richtige Schreibweise. Es gelten teilweise auch Alternativen, aber wir können nicht alle Varianten berücksichtigen.
  • Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.
  • Drücke auf «Play» und los geht's!

(sav)

Mehr Quizzticles:

Quizzticle
Errate die 20 Käsesorten oder probiere alle Käse der Welt!
Quizzticle
Rate, aus welchem Land die Premierminister sind – oder übernimm den Job in Frankreich
Quizzticle
Nenne die 20 Länder mit den wenigsten Einwohnern oder verreise nie mehr
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Prominente Tote: Sie alle haben uns 2025 verlassen
1 / 67
Prominente Tote: Sie alle haben uns 2025 verlassen

2025 wird uns als Jahr, in dem Papst Franziskus starb, in Erinnerung bleiben. Hier schauen wir auf ihn und viele andere zurück: An die einzigartige Hollywood-Legende Robert Redford, den allzu früh verstorbenen portugiesischen Fussballer Diogo Jota, an die britische Sixties-Ikone Marianne Faithfull, an den französischen Superstar Brigitte Bardot, an den Schweizer Schriftsteller Peter Bichsel, den intergalaktisch grossen Regisseur David Lynch oder die so verdienstvolle Primatenforscherin Jane Goodall.

 ... Mehr lesen
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Für mich sind die Piccolos in Basel mehr Lärm als Musik»
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
QDH: Heute wird es explosiv
Jede Woche quizzen wir unsere hellste Kerze der Redaktion. Kannst du sie schlagen? Einfach wird es nicht.
Liebe Huberquizzer
Zur Story