Diese Woche etwas Seichtes: Musikquiz! Bild: Shutterstock

Quizzticle

Teste dein Hit-Wissen und verrate uns, von wem diese Banger sind

Auf der Welt passiert gerade wenig Spassiges. Entsprechend gibt es auch wenig lockere News, die man verquizzticeln könnte. Darum gibt es heute einen Klassiker: Musikraten! Von Hits aus 1708 bis 2025 ist für alle etwas dabei. Wir wünschen viel Spass beim Quizzen!

Und so geht's:

Zähle die 20 Interpretinnen und Interpreten auf.

Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.

Als Hilfe erhältst du Hits vom entsprechenden Künstler oder der entsprechenden Künstlerin.

Achte auf die richtige Schreibweise. Es gelten teilweise auch Alternativen, aber wir können nicht alle Varianten berücksichtigen.

Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!

