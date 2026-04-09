Erneuter Rückreisestau vor dem Gotthard-Strassentunnel

Der Stau vor dem Gotthard-Nordportal hat mit 21 Kilometern am Karfreitagnachmittag um 15.35 seinen Höhepunkt erreicht. Dies entsprach einer Wartezeit von bis zu drei Stunden und 30 Minuten, wie der Verkehrsdienst des Touring Clubs Schweiz (TCS) auf X mitteilte.



Die Autokolonne auf der Autobahn A2 Richtung Süden staute sich zwischen Altdorf und Göschenen im Kanton Uri bereits am frühen Freitagmorgen auf einer Länge von über 12 Kilometern. Erst gegen 23 Uhr löste sich der Stau vollständig auf, und der Verkehr rollte laut TCS wieder normal.



Als Umleitung wurde die A13 über den San-Bernardino-Tunnel empfohlen. Reisenden nach Italien wurde zusätzlich die Alternativroute über die A9 via Simplon oder Grosser Sankt Bernhard sowie der Autoverlad am Lötschberg nahegelegt.



Bereits am Gründonnerstag hatten Reisende in den Süden Geduld gebraucht: Der Stau am Gotthard hatte um 14.20 Uhr seinen Höhepunkt von 15 Kilometern erreicht und ging danach bis 18.10 Uhr wieder auf 13 Kilometer zurück.



Sperrung der Gotthardstrasse

Wegen Lawinengefahr ist die Gotthardstrasse im Kanton Uri zwischen Amsteg und Wassen ab Ostersamstag bis Dienstag nach Ostern jeweils an den Nachmittagen von 13.00 bis 19.00 Uhr gesperrt, wie die kantonale Baudirektioni mitteilte. Die Autobahnausfahrt Wassen bleibe während den Sperrzeiten der Kantonsstrasse offen, um zu gewährleisten, dass das Oberland und das Urserental für Einheimische und Gäste erreichbar bleibt.



Wie ein Aufklärungsflug und die Einschätzung von Lawinenfachleuten ergeben hätten, liegen an exponierten Lagen sehr grosse Mengen Schnee, die sich noch nicht verfestigen konnten, hiess es weiter. Weil für die kommenden Tage ein deutlicher Temperaturanstieg auf bis zu 20 Grad vorhergesagt wird, müsse mit dem Abgang von Nassschneelawinen gerechnet werden.



Dass es auf den Schweizer Strassen in diesem Jahr besonders voll wird, hat mit dem frühen Osterdatum zu tun. Gleichzeitig starten nämlich 18 Kantone und 12 deutsche Bundesländer an diesen Ostern in die Frühlingsferien. (sda)