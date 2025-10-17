Ziemlich simpel: Wir zeigen dir das Panini-Bildli und du sagst uns, wer das ist

Die nächste Ausgabe unseres beliebten Quiz-Formats ist ein Special. Dieses Mal suchen wir ausschliesslich Fussballer, die in den 80er-Jahren in der Schweiz kickten – und von denen wir dir das Panini-Sammelbild zeigen.

Ralf Meile Folge mir

Mehr «Quiz»

Fussballfans, die jünger als 30 Jahre alt sind, können sich gar nicht an diese Zeiten erinnern. Damals in den 80er-Jahren scheiterte die Schweizer Nati stets «ehrenhaft» dabei, sich für eine WM oder EM zu qualifizieren. Die höchste Liga hiess noch lange nicht Super League, sondern schlicht Nationalliga A. Und: Im Gegensatz zu heute gab es Schweizer Panini-Bildli, so wie man sie später nur noch von grossen Turnieren kannte.



Damals war der FC Nordstern in der NLA, heute sind die Basler in der 3. Liga. Bild: gesichter der nationalliga

Ich habe beim Zusammenstellen des Quiz versucht, dir nicht besonders «exotische» Fussballer vorzusetzen. Auch jüngere Generationen sollen schliesslich die Gelegenheit erhalten, sich zu beweisen.

So kam ein Quiz zustande, das manche wohl für sehr einfach halten, andere wiederum für viel zu schwierig. Und hoffentlich findet eine Mehrheit am Ende: «War zwischendurch knifflig, aber eigentlich bin ich ganz zufrieden und hatte Spass daran.»

Als klitzekleinen Tipp siehst du den Spieler nicht alleine, sondern mit seinem Nebenmann im Album. Ob dir das wahnsinnig viel nützt, sei dahingestellt. Vielleicht wurde das auch deshalb so gemacht, weil unser Quiz-Tool lediglich Bilder im 16:9-Format zulässt. ;-)

Und jetzt genug der Worte, lass Taten sprechen!

11 Fragen Wie heisst der Fussballer auf dem Bildli? Wir tauchen tief ein in die 80er-Jahre des Schweizer Fussballs. Kennst du die Spieler noch?

Na, wie gut warst du?

Und freust du dich schon auf die 90er-Ausgabe dieses Quiz? Wenn du dich darauf vorbereiten möchtest, sei dir wärmstens Gesichter der Nationalliga empfohlen. Das Fussballmagazin «Zwölf» hat alle 17 Panini-Bände des Schweizer Fussballs, die zwischen 1979 bis 2001 erschienen sind, nachgedruckt.