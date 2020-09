Quiz

Wissen

Wer wird Millionär: Für 500'000 Euro kommt eine Lifehack-Frage



screenshot: rtl

Es geht um eine halbe Million Euro – und dann kommt diese Lifehack-Frage

Am Montagabend war bei «Wer wird Millionär?» Rouven Heylmann zu Gast. Der Schnapshersteller aus Nordfriesland spielte sich bis zur 500'000-Euro-Frage. Dafür blieb ihm sogar einer seiner vier Joker übrig. Dazu aber später mehr. Hättest du es auch so weit gebracht? Wagen wir uns an die Frageleiter.

Quiz 1. Frage, 50 Euro: Pro und Kontra – oder auch: Für und ...? Wage Zwiling Wasermann Wider 2. Frage, 100 Euro: Hat die Putzkolonne ganze Arbeit geleistet, sieht alles aus wie ...? gelutscht geleckt geknabbert geschlürft 3. Frage, 200 Euro: Steht auf der Taste zum Einschalten eigentlich «Off»? Ar, «GON» Kryp, «TON» Ne, «ON» He, «LIUM» 4. Frage, 300 Euro: Was nicht berücksichtigt wird, ...? sitzt auf dem Stuhl steht unter der Dusche liegt auf dem Sofa fällt unter den Tisch 5. Frage, 500 Euro: Wovon spricht man, wenn Mehrkosten weitergegeben werden, was zur Erhöhung des Endpreises führt? zusammenhauen reintreten draufschlagen niederknüppeln 6. Frage, 1000 Euro: Um beim Waldspaziergang den Unterschied zu erkennen, hilft der bekannte Spruch «Die Fichte sticht, ...»? die Eibe spricht die Lärche hält dich die Kiefer hat Gicht die Tanne nicht 7. Frage, 2000 Euro: Was lässt sich durch Austausch des letzten Buchstabens ins Gegenteil verkehren? Beweis Fakt Wahrheit Tatsache 8. Frage, 4000 Euro: Womit werden sogenannte Radierungen aufs Papier gebracht? Temperatursturzprinzip Tiefdruckverfahren Kaltfronttechnik Schlechtwettermethode 9. Frage, 8000 Euro: Wobei ist in den Zubereitungsempfehlungen häufig von «rautenförmig einritzen» die Rede? Entenbrust Schweinefilet Rindergulasch Rehrücken 10. Frage, 16'000 Euro: In welchem Verwandschaftsverhältnis steht Dagobert Duck zu Tick, Trick und Track? Onkel Opa Grossonkel Uropa 11. Frage, 32'000 Euro: Erhält man einen sogenannten Kaltanruf, dann ...? ist jemand falsch verbunden zahlt man die Gebühren geht's um Kundenwerbung wird die Leitung überprüft 12. Frage, 64'000 Euro: Wie viele Warnwesten müssten laut § 53a StVZO in einem Pkw mitgeführt werden? eine zwei drei eine pro Sitzplatz 13. Frage, 125'000 Euro: Welches Mitglied der Bundesregierung hat ein abgeschlossenes Medizinstudium? Franziska Giffey Helge Braun Jens Spahn Anja Karliczek

Der 45-jährige darf sich nun der Frage für 500'000 Euro stellen. Dazu hat Heylmann noch den Zusatzjoker und Jauch ist sich sicher: «Der Zusatzjoker in der Höhe ist für meine Begriffe der wertvollste Joker, den man haben kann.»

Wofür wird vielfach eine elektrische Zahnbürste als Hilfsmittel empfohlen? Loch in die Wand bohren Spülmaschine entkalken Knöpfe annähen Tomaten züchten

Der Kandidat hat einen Verdacht, ist sich aber alles andere als sicher. Er nimmt seinen Zusatzjoker und entscheidet sich für die erste Zuschauerin, die sich aus dem Publikum erhebt. Diese empfiehlt Antwort D, weil sie glaubt, die elektrische Zahnbürste könne hilfreich beim Bestäuben der Tomaten sein. Sicher sei sie sich aber nicht. Dem Kandidaten auf dem Ratestuhl reichte der Verdacht aber nicht. Er hört auf und nimmt sich die 125'000 Euro.

Hätte er der Zuschauerin vertraut, wäre er auf 500'000 Euro gekommen und hätte sogar um die Million spielen können. Tomaten züchten ist nämlich richtig. Auf die verpasste Chance angesprochen meinte Heylmann trocken: «Es ist nur eine Zahl auf dem Konto.»

screenshot: rtl

Quiz 1. Am 2. Dezember 2000 knackte Prof. Eckhard Freise diese Millionen-Frage: Mit wem stand Edmund Hillary 1953 auf dem Gipfel des Mount Everest? RTL Nasreddin Hodscha Nursay Pimsorn Tenzing Norgay Abrindranath Singh 2. Marlene Grabherr erspielte sich im Mai 2001 eine Million Mark mit der Antwort auf diese Frage: Welche beiden Gibb-Brüder der Popband The Bee Gees sind Zwillinge? RTL Robin und Barry Maurice und Robin Barry und Maurice Andy und Robin 3. Im Oktober 2002 gewann der Philosophiestudent Gerhard Krammer als erster Teilnehmer eine Million Euro (statt Mark) mit dieser Frage: Welcher berühmte Schriftsteller erbaute als diplomierter Architekt ein Freibad in Zürich? RTL Joseph Roth Martin Walser Max Frisch Friedrich Dürrenmatt 4. Dr. Maria Wienströer gewann im März 2004 mit dieser Frage: Wer bekam 1954 den Chemie- und 1962 den Friedensnobelpreis? RTL Linus Pauling Otto Hahn Pearl S. Buck Albert Schweitzer 5. Aufzugsmonteur Stefan Lang knackte im Oktober 2006 die Frage zur Million: Welches chemische Element macht mehr als die Hälfte der Masse eines menschlichen Körpers aus? RTL Kohlenstoff Kalzium Sauerstoff Eisen 6. Student Timur Hahn wusste im Januar 2007 die Antwort auf die Millionenfrage: Welches Meer ist nach einem mythologischen König benannt, der sich dort hineingestürzt haben soll? RTL Ionisches Meer Ägäisches Meer Adriatisches Meer Kaspisches Meer 7. Café-Besitzer Ralf Schnoor wusste im November 2010 die Antwort auf die 1-Million-Euro-Frage. Sie lautete: Wie heisst die erste deutsche Briefmarke, die 1849 in Bayern herausgegeben wurde? RTL Schwarzer Einser Roter Zweier Gelber Dreier Blauer Vierer 8. Wer sollte sich mit der «Zwanzig nach vier»-Stellung auskennen? Pokerspieler Sebastian Langrock beantwortete im März 2013 diese Frage richtig. Und du? RTL Fahrlehrer Karatemeister Kellner Landschaftsarchitekt 9. Hotelfachmann Thorsten Fischer konnte sich im Oktober 2014 die Million sichern. Mit dieser Frage: Die Entfernung von der Hauptstadt Berlin zum Erdmittelpunkt ist ungefähr so gross wie zwischen Berlin und ... RTL Tokio Kapstadt Moskau New York 10. Student Leon Windscheid gewann im Dezember 2015 die Million. Die Frage lautete: Aus insgesamt wie vielen Steinchen besteht der klassische von Ernö Rubik erfundene Zauberwürfel? RTL 22 24 26 28 11. Die Frage vom 20-jährigen «Wer wird Millionär?»-Jubiläum für den Kandidaten Jan Stroh lautete: Welches dieser Grimm'schen Märchen beginnt nicht mit «Es war einmal ...»? RTL Rumpelstilzchen Hans im Glück Die Sterntaler Rotkäppchen 12. Der Kölner Smoothie- und Saftbar-Besitzer Ronald Tenholte im März 2020: Die klassische, genormte Europalette EPAL 1 besteht aus 78 Nägeln, neun Klötzen und insgesamt wie vielen Brettern? neun zehn elf zwölf

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Das sind die zehn reichsten Schweizer 2019 Diese 10 Steuererklärungs-Typen kommen dir sicher bekannt vor Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter