Wer wird Millionär: Aarauerin stolpert fast über fiese 1000-Euro-Frage



Bild: rtl

Aarauerin bringt Jauch ins Schwitzen: Fast wäre nach der 1000-Euro-Frage Schluss gewesen

Bei Günther Jauch fand sich am Montag wieder einmal eine Schweizerin zur «Wer wird Millionär?»-Sendung ein. Die gebürtige Aarauerin Fabienne Liese hat ihrem Heimatland aber der Liebe willen den Rücken gekehrt und arbeitet jetzt in Köln als Ärztin. Doch dass Liese wirklich Schweizerin ist, kann Jauch kaum glauben.

«Schweizerin und risikofreudig?», fragt er sie erstaunt. Und dann höre man fast keinen Dialekt! «Hartes Training», antwortet sie lächelnd. Auch ihr Mann auf der Tribüne lacht. Doch er kriegt bei Jauch ebenso sein Fett weg. Denn bevor die beiden geheiratet haben, führten sie eine Fernbeziehung.

«Ihr habt also vor der Heirat nie zusammengewohnt?», fragt Jauch. Dies verneint die Kandidatin. «Ein riesiger Fehler!», meint Jauch entsetzt und zieht dabei dieses Gesicht:

Bild: RTL

Trotz all dieser Ungereimtheiten darf Liese doch noch in die Fragerunde starten. Dort hapert es erstmals bei der 1'000-Euro-Frage. Hättest du es soweit geschafft? Probier es hier:

Quiz 1. Frage, 50 Euro: Was grast auf so mancher Wiese? Muhroboter Miauroboter Mähroboter Iahroboter 2. Frage, 100 Euro: Wer lieber kellnert als eine leitende Position einzunehmen, wird wohl besser...? Bür gerr Meister Poli zai Präsident Innen seh Nator Ober statt Direktor 3. Frage, 200 Euro: Besteht es aus dem entsprechenden Stoff, arbeiten Schneider beim Anfertigen eines Kleides zwangsläufig...? zu Sammen in Klusive ein Schliesslich mit Samt 4. Frage, 300 Euro: Ist für den nächsten Tag schreckliches Unheil zu erwarten, dann droht mit anderen Worten...? morgen Grauen mittags Sonne abend Rot nacht Himmel 5. Frage, 500 Euro: Ein Eiswürfel, Milch oder auch Teebaumöl können helfen, hat man sich im wahrsten Sinne des Wortes...? ein Bein ausgerissen den Kopf zerbrochen den Mund verbrannt in den Hintern gebissen 6. Frage, 1000 Euro: Was beginnt nicht nur für den Zoologen wörtlich immer mit einem Kopffüsser? Handschrift Krakelei Gekritzel Geschmiere

Na, ziemlich fies diese 1000-Euro-Frage, nicht? Im Fach Biologie war sie eben schon an der Universität nicht so erfolgreich, meint sie. Liese studiert hin und her, während Jauch und ihr Mann auf der Tribüne fast verzweifeln. «Sie können ja nicht einmal richtig Deutsch!», stichelt Jauch. «Es ist hart für Schweizer hier!», erklärt Liese.

Bild: rtl

Trotz Unsicherheit tippt sie schliesslich auf Krakelei und liegt damit goldrichtig. Allgemeine Entspannung im Studio. Schliesslich tankt sich die Aarauerin noch bis zu 16'000 Euro durch. Damit will sie sich ein Karussell für Erwachsene an die Hochzeitsfeier holen. Hättest du es auch soweit gebracht? Dann beweis es hier:

Quiz 1. 2000 Euro: Bei welcher Frucht hat man es überlicherweise ausschliesslich auf die Samen abgesehen? Papaya Granatapfel Litschi Kaktusfeige 2. 4000 Euro: Wobei nahm sich Russland um das Jahr 17000 die Niederlande zum Vorbild? Gestaltung der Flagge Strategie beim Fussball Grachtensystem in Moskau Rauchen im Coffeeshop 3. 8000 Euro: Wovor sollen die der Ware beim Kauf beiliegenden Anti-Mold-Sticker Schuhe oder auch Handtaschen schützen? Schimmelbildung Diebstahl Abfärben Gebrauchsspuren 4. 16'000 Euro: Wessen Sohn spielt die Hauptrolle im neuen Christopher-Nolan-Blockbuster Tenet? Sean Penn Antonio Banderas Denzel Washington Pierce Brosnan 5. 32'000 Euro: Rund 70 Prozent der gesamten Landfläche welchen europäischen Staates sind mit Wald bedeckt? Österreich Schweden Deutschland Frankreich

Trotz Telefonjoker ist sich Liese bei der Wald-Frage nicht sicher genug und bricht ab. Mit 16'000 Euro geht die Schweizerin eben nicht nach Aarau zurück, sondern nach Köln. (leo)

