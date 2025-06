Kennst du die 50 grössten Städte in Deutschland?

Welche Länder haben weltweit am meisten Einwohner?

An Pfingsten hat Jesus seinen Aposteln den Heiligen Geist gesandt. Das nehmen wir zum Anlass, mal zu schauen, wie viele Geister ihr kennt . Konkret: Nennt die 20 gesuchten Geister.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

So teuer sind Osterhasen 2024 pro 100 Gramm

So teuer sind Osterhasen 2024 pro 100 Gramm

Die Heitersberglinie: Kurze Strecke, grosse Wirkung

1975 nahmen die SBB nach langer Zeit wieder eine Neubaustrecke in Betrieb: Die nur knapp acht Kilometer lange Heitersberglinie zwischen dem Limmattal und Lenzburg. Zum Hingucker auf dieser Strecke wurde der neue Städteschnellzug Swiss Express.

Es war ein ungewöhnlicher Ort für eine festliche Eröffnungsrede. Das Rednerpult am Geländer einer Eisenbahnbrücke montiert, die wiederum von einer weiteren Eisenbahnbrücke überspannt wurde. In dieser von Beton geprägten Umgebung wurde am 1. Juni 1975 die neue Heitersberglinie eröffnet.