ZVV testet ein neues Tarifmodell für Gelegenheitsreisende

Der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) hat einen Markttest für ein neues Bonusmodell lanciert. Wer an drei oder mehr Tagen pro Monat ein Ticket in der ZVV-App kauft, erhält im Folgemonat ab sofort einen Bonusbetrag gutgeschrieben.

In Zürich ist man während des Markttests bald günstiger unterwegs, wenn man die Tickets über die ZVV-App kauft. Bild: KEYSTONE

Das am Dienstag vorgestellte Modell stellt einen neuen Ansatz dar: Anders als beim Kauf von Multikarten und Abos werden die Rabatte nicht im Voraus gewährt, sondern erfolgen nachträglich und umsatzbezogen, wie der ZVV mitteilte.

Verlagerung von Abos zu Einzeltickets

Das Angebot richte sich damit insbesondere an Gelegenheitsreisende. «Wir möchten die Nutzung des öffentlichen Verkehrs auch für Fahrgäste ohne Abonnemente attraktiver gestalten», wird ZVV-Direktor Dominik Brühwiler in der Mitteilung zitiert. Dies soll helfen, die Verlagerungsziele des Kantons Zürich und des Bundes zu erreichen.

Denn durch gesellschaftliche Trends - etwa die Zunahme von Teilzeitarbeit und Home Office – wächst gemäss ZVV auch das Bedürfnis der Fahrgäste nach mehr Spontaneität und Flexibilität. In den letzten Jahren sei es deshalb verstärkt zu einer Verlagerung von Abos zu Eintzeltickets gekommen.

Automatische Teilnahme über ZVV-App

Eine spezielle Anmeldung für den auf ein Jahr angelegten Markttest ist nicht erforderlich. Wer Tickets über die ZVV-App kauft, nutzt das neue Angebot ab sofort automatisch. Die App berechnet nach jedem Kalendermonat anhand der Zahl der Reisetage und des Umsatzes aus ZVV-Einzelticktes einen Bonus.

Das Modell ist dynamisch ausgestaltet; je mehr Reisetage anfallen, desto höher fällt der Bonus in Prozent aus. Der Rabatt startet bei drei Prozent bei drei Reisetagen und steigt auf 30 Prozent bei 30 Reisetagen. Der so in einem Monat gesammelte Betrag wird für den Kauf weiterer ZVV-Tickets im Folgemonat automatisch gutgeschrieben. (saw/sda)