Ja, nicht wahr? Stehen dem Näthu gut, die Schlangen. Sollte er öfter tragen. bild: watson

Bachelorette

Der Kampf gegen Medusa

Heute müsst ihr Perseus sein. Bewaffnet euch mit einem Spiegelschild und folgt mir.

Mehr «Leben»

Um gestärkt in die Schlacht ziehen zu können, beginnen wir erst mal mit der Liebe. Der Liebe zwischen den Kandidaten, denn das ist die reinste Form, die man in so einem Fernsehformat bekommen kann.

Weil sie abseits vom Spielfeld gedeiht.

Hier nun küsst Anthony den Paolo, bevor Fabio Joyce küsst und umgekehrt. Und Juju sagt Alessio, wie schön er aussehe mit seiner Rose.

Sogar onanieren tun die Jungs in der Villa gemeinsam, Fabio guckt Joyce auch gern an dabei.

Das war Joyce allerdings bisher nicht bewusst. bild: 3plus

Erstmal sacken lassen. SACK. Haha. bild: 3plus

Nein, Blödsinn, Fabio hat natürlich einen Witz gemacht. Callboy-Humor halt. Leider gefällt er Larissa nicht so, also nicht die Callboy-Sache an sich, die liege ja schon lange zurück und gehe sie darum auch nichts an, aber der ganze vergangenheitsbewegte Fabio im Hier und Jetzt will leider einfach nicht so recht zur Bachelorette passen.

Und ebenso wenig der tanzende Paolo. Auch das ist ein Verlust, ganz besonders für Anthony, denn ihm ist Paolo nicht nur ans Herz, sondern direkt ins Herz hineingewachsen. Deshalb tut die Trennung auch doppelt so weh, Herzwandriss nichts dagegen.

«Paolo, Paolo, Paolo!», klatschjohlen die Jungs, als der «geile Mensch» das Spiel verlassen muss. bild: 3plus

Ihnen folgt der kleine Joyce hinterher. Damit Fabio sein liebstes Stimulationsobjekt nicht verliert.

Apropos Dings, schadet nicht zu wissen ... Wenn du masturbierst, kriegst du mindestens Lepra, Krebs, Epilepsie und Haarausfall

Nein, natürlich nicht, wo denkt ihr hin! Joyce muss gehen, weil er geglaubt hat, dass eine Südafrika-Party mit Alkohol, Trommeln «und so Hula-Hoop und so» gefeiert würde.

Joyce, der Junge, der sich in Herzen hineinhulahoopt. gif: watson

Nein, natürlich ist auch das Blödsinn. Der wahre Grund ist: Er ist einfach zu herzig.

Wir hätten ihm gern noch ein bisschen zugeschaut, stattdessen müssen wir weiterhin Näthus Treiben beiwohnen. Bisher hat sich das folgendermassen gestaltet:

Die Südafrika-Party ist in vollem Gange ...

Wie sehr, das zeigt uns Joyce hier noch einmal. gif: watson

... wildes Getrommel, wunderbar gelöste Stimmung, niemand nimmt sich zu ernst, es ist nicht dieses Bachelorette-übliche Testosteron-vergiftete Treiben, keinerlei plumpen Begattungsversuche weit und breit.

Hier trommelt Lars auf Mikes Fudi. Bild: 3plus

Das Grüppchen hat wirklich Spass und Larissa liebt ihre Männer sehr dafür und fühlt sich grad pudelwohl ...

Spass mit Fabio. Bild: 3plus

Spass mit Anthony. bild: 3plus

... bis Näthu sie da herausreisst. Er will jetzt mit ihr alleine sein.

Was für ein Gespür für ... Temperaturen! Schnappt sich dieser Näthu doch gleich noch das Tschöplein, um es danach siegessicher der Bachelorette umzuhängen, weil: Er ist ein Gentleman.

Kein Spass mit Näthu. Bild: 3plus

Und darum stellt er ihr jetzt auch gentlemanlike die gentlemannigste Frage, die im Bachelorette-Universum existiert:

Bild: 3plus/watson

Ja, was hat Larissa? Keine Glatze. Haare. Keinen Bock auf Näthu. Ein paar Tattoos. Eine grüne Aura. Beneidenswerte Wangenknochen.

Er will wissen, was für eine Bedeutung ihre Tattoos haben! Als ob «Shoppi Tivoli samstags» nicht selbsterklärend wäre. Aber gut. Es war sowieso nur eine Alibi-Frage.

Weil, eigentlich will Näthu einfach von seinen «Big Five for Life» erzählen. Mit denen hat er Larissa nämlich seit ihrem ersten Treffen geködert. Er hat sie ihr partout nicht verraten, damit sie ihm nicht gleich wieder von der Angel flutscht. Was für eine Strategie! So viel Mysterium, wir sind alle fast geplatzt vor Neugierde, ein Cliffhanger allererster Güte.

Was hat sich dieser Fels von einem Mann wohl für Ziele im Leben gesetzt?

Die Bachelorette beim Aushalten der unerträglichen Spannung, die das «Big Five for Life»-Rätsel mit sich bringt. Bild: 3plus

Hört euch das an:

Näthu will sich jeden Tag um 1 Prozent verbessern. Dafür hat er zwei Wecker auf seinem Handy gestellt, einer läutet um zwölf Uhr mittags, der andere um acht Uhr abends.

«Woni mi tue reflektiere, dä Tag nomau tue düregah und mi frage, was hani hüt gmacht, zum mi verbessere? Aso sigs Fitness oder öpperem öppis Guets ta, öpperem öppis ghoufe, gläse, aso i ha sehr viel agfange läse sit Oktober, Büecher übers Mindset, Bücher, wo di zum Nachedenkä bringe übers Läbe, was isch mini Bestimmig ...» Näthu

Larissa, wie sie langsam aber sicher in Näthus Tiefgründigkeit ertrinkt. Bild: 3plus

Oder auch nicht. Bild: 3plus

Dieser Näthu. Ein Mann, so steif wie ein ungewaschenes Strandtuch nach zwei Wochen Rimini. Da ist kein Satz, kein Schritt und kein Blick, der die leiseste Krümmung zuliesse. Wenn du da nicht aufpasst, zack, trifft dich jener bleierne Laser und du wirst zu Stein.

Näthu ist Medusa! Weiss der Geier, wo er die Schlangen versteckt hält, wir mussten sie ihm extra aufs Haupt montieren! Aber im Grunde braucht er sie gar nicht, seine immense Bretthaftigkeit ist schon gruselig genug.

Gut, weiss Larissa sich in Perseus'scher Manier zu wehren, und hält dem Ungeheuer den Spiegel vor:

«Aso i ha so chli de Idruck vo dir, dass du chli verchopft bisch. Du denksch sicher viel noche über d'Sache wo du machsch, aber es chunt nöd so locker und villech mängisch auch chli zu verchrampft.» 🙌 Larissa 🙌

Bäm.

Unterbrich mich nicht, Weib. bild: 3plus

Näthu ist kurz verwirrt. War das jetzt eine Kritik? Das kann eigentlich nicht sein. Und überhaupt hat sein Wecker ja auch gar nicht geschellt, es ist also nicht die Zeit zum Reflektieren.

Und weil Näthu mehr der Beobachter von Körperkunst und weniger von Körpersprache ist, macht er da weiter, wo er aufgehört hat – und schenkt Larissa und uns Nummer zwei seiner Big Five.

«Mini Lideschaft für d'Zuekunft isch meh Musig z'mache, zum de Mönsche öppis z'gäh, zum Emotione erwecke, wode süsch mit Wort nid chasch.» Hobby-Orpheus

Moll, doch, top.

«Danke.» Die Menschheit

Der Botschafter der Innerlichkeit hat gesprochen. Und er tut es weiterhin, denn solange sein Wecker nicht Alarm schlägt, gibt's keinen Grund, damit aufzuhören. Selbst als Lars auftaucht und mitten in die Klimax von Näthus Erzählung – die Kündigung seines Netflix-Abos – «so» hineinsagt, bleibt er ganz bei sich und seiner spannungsgeladenen Story, ja sogar beim angefangenen Satz, den er nun elegant über Lars' Anwesenheit hinausdehnt und mit einem «äbe hähä» wieder aufnimmt.

«Äbe hähä», sagt er jetzt, «i ha mega viu agfange läse, s'tuet mir mega guet und i ha z'Gfüeuh, irgendöppis het Klick gmacht bi mir und i ha z'Gfüeuh, da chunnt öppis Grosses. Ig ha mir höchi Ziu gsetzt und die ... »

Es wäre noch ewig so weitergegangen, hätte Lars Medusa nicht endlich den Kopf abgeschlagen. Bei Larissa hätte die Leichenstarre eingesetzt und Lars hätte sie gar nicht mehr zurück ins Leben küssen können.

Puh, Glück gehabt, gerade noch rechtzeitig. Bild: 3plus

Ob Matteo die Bachelorette mit seinem Lebensbaum auch hätte retten können?

Das ist Matteo und sein Lebensbaum. Hat er eine Chance zu überleben? Wenn man die Thujen heutzutage so anschaut, eher nicht. bild: 3plus

Oder Mike mit seiner 1A-Delfin-Imitation?

Hier isst Mike seine Rose. Er kann aber auch Delfine imitieren. Bild: 3plus

Wir wissen es nicht. Es bleibt also spannend. In der Vorschau zur nächsten Folge haben wir einen strippenden Cowboy-Lars erspäht, in so Hosen, die am Hintern aufhören. Vielleicht wird auch das wieder für eine Leichenstarre sorgen.