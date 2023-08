Die Eröffnung der Badenfahrt 2023 in 10 Bildern

Badenfahrt 2023: Alles, was du zum historischen Stadtfest wissen musst

Besucher:innen bestaunen die Lichtershow in der Reformierten Kirche.

Bild: keystone

«Die Tausenden von Stunden sind es wert!»: Was die Badener alles für die Badenfahrt tun

Mit rund einer Million Besucher:innen an zehn Festtagen ist die Badenfahrt eines der grössten modernen Volksfeste der Schweiz.

Bild: keystone

Am Freitag hat die Badenfahrt offiziell eröffnet. Während zehn Tagen feiert sie ihr 100-jähriges Jubiläum. Das sind die ersten Bilder des Grossevents.

Eine Entgleisung vor acht Jahren weist Parallelen zum neusten Fall auf. Damals sprach die Untersuchungsbehörde eine Sicherheitsempfehlung aus, die nicht richtig umgesetzt wurde.

Es ist Nacht, die Gleise sind trocken und die Temperatur beträgt elf Grad. Am 25. April 2015 rauscht ein Güterzug durch die Dunkelheit von Basel nach Lausanne. Er besteht aus 22 Wagen, wovon 14 mit gefährlichen Chemikalien beladen sind. Kurz vor dem Ziel, in Daillens VD, spürt der Lokführer plötzlich, wie seine Maschine nach hinten gezogen wird. Er klappt die Rückspiegel aus und sieht Funken unter einem Wagen am Zugende hervorschiessen.